Η Λένι Κλουμ συνεχίζει να χτίζει τη δική της καριέρα στον χώρο της μόδας, αποδεικνύοντας πως δεν είναι απλώς και μόνο ένα ακόμη nepo baby.

Το 22χρονο μοντέλο, κόρη της Χάιντι Κλουμ, χαράσσει τον δικό της δρόμο στον χώρο της μόδας, με συνεργασίες με μεγάλους οίκους μόδας να την βάζουν στη λίστα με τα νέα ταλαντούχα μοντέλα του χώρου και, τώρα είναι το νέο πρόσωπο της καμπάνιας Forever Guess της Guess, της νέας συλλογής γυαλιών του brand.

Η καμπάνια αντλεί έμπνευση από τη λάμψη, το δράμα και την υπερβολή που χαρακτήριζαν τις δημοφιλείς τηλεοπτικές σαπουνόπερες της δεκαετίας του '90. Μέσα από μια κινηματογραφική αισθητική, η Λένι Κλουμ πρωταγωνιστεί σε μια σειρά διαφορετικών αφηγήσεων.

Η κόρη της Χάιντι Κλουμ, Λένι, είναι το νέο πρόσωπο της καμπάνιας Forever Guess

Βέβαια, κοιτάζοντας τέλος το υλικό της καμπάνιας δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τη μητέρα της, Χάιντι Κλουμ.

GUESS

GUESS



Αν και το κοινό έχει συνηθίσει να βλέπει τη Λένι με τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της, στις φωτογραφίες της νέας καμπάνιας οι εκφράσεις, τα χαρακτηριστικά του προσώπου και η συνολική της παρουσία θυμίζουν έντονα τη μητέρα της στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Δες παρακάτω το βίντεο της καμπάνιας