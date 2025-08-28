Χάιντι Κλουμ και Λένι Κλουμ στο Φεστιβάλ Βενετίας - Οι ασορτί κορσέ τουαλέτες που έκλεψαν τα φλας στο κόκκινο χαλί

Στο κόκκινο χαλί της Μόστρας, το διάσημο δίδυμο έκλεψε τις εντυπώσεις με Intimissimi δημιουργίες και glam στιγμιότυπα που έγιναν viral

Η Χάιντι Κλουμ και η 21χρονη κόρη της, Λένι Κλουμ, έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Το διάσημο μοντέλο και η κόρη της περπάτησαν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας La Grazia, φορώντας δημιουργίες του ιταλικού brand Intimissimi, σε δύο εκδοχές της ίδιας γραμμής: ροζ για τη Χάιντι και μαύρη για τη Λένι.

Η Χάιντι Κλουμ επέλεξε μία απαλό-ροζ τουαλέτα με εντυπωσιακό κορσέ, off-the-shoulder μανίκια και διάφανα mesh πάνελ με λεπτομέρειες από πλισέ ύφασμα. Το look ολοκληρώθηκε με μικρή τσάντα-φάκελο και κοσμήματα της Λορρέιν Σβαρτς σε ασημένιους τόνους. Τα χαρακτηριστικά της αναδείχθηκαν από τα ανοιχτόχρωμα μαλλιά με αφέλειες στη μέση, έντονο eyeliner, ροδαλά μάγουλα και φωτεινό ροζ κραγιόν.

Αντίθετα, η Λένι Κλουμ εμφανίστηκε με μαύρη μακριά τουαλέτα, με τον κορσέ να παραμένει εμφανής και λεπτές τιράντες στους ώμους. Η νέα γενιά της οικογένειας Κλουμ έδωσε έντονο χρώμα στην εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό κολιέ με σμαράγδια της Λορρέιν Σβαρτς, ενώ ολοκλήρωσε το look με ψηλοτάκουνα Roger Vivier.

Μητέρα και κόρη μοιράστηκαν στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στη Βενετία μέσω Instagram Stories, με τη Χάιντι να ανεβάζει backstage φωτογραφίες τους τόσο στο σκάφος όσο και εκτός event. Η δυναμική παρουσία τους στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας επιβεβαίωσε πως η Λένι ακολουθεί με επιτυχία τα βήματα της μητέρας της στο μόντελινγκ.

© Getty Images/ Jacopo Raule

Η ταινία La Grazia, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Παόλο Σορεντίνο, αφηγείται τις τελευταίες μέρες μιας φανταστικής ιταλικής Προεδρίας. Ο βραβευμένος Ιταλός δημιουργός είναι ήδη γνωστός για την ταινία Η Τέλεια Ομορφιά που απέσπασε Όσκαρ, αλλά και για τις σειρές The Young Pope και The New Pope στο HBO.

Με αυτή την εμφάνιση, η Χάιντι και η Λένι Κλουμ έκλεψαν τις εντυπώσεις, συνδυάζοντας το άψογο στιλ με τη λάμψη του Φεστιβάλ Βενετίας, που αποτελεί κάθε χρόνο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για μόδα, κινηματογράφο και κόκκινο χαλί.