Η νέα συλλογή του Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι επαναπροσδιορίζει την υψηλή ραπτική και φέρνει ρούχα που ζυγίζουν κάτω από 1 κιλό

Ο οίκος Balenciaga ανοίγει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι, με τη νέα συλλογή Άνοιξη 2027 να είναι, σχεδόν ποιητική.

Ο Ιταλός σχεδιαστής, ΠΙέρ Πάολο Πιτσιόλι, γνωστός για την ποιητική προσέγγιση της υψηλής ραπτικής και την ικανότητά του να συνδέει το συναίσθημα με το ένδυμα, παρουσιάζει την πρώτη του ολοκληρωμένη πρόταση για τον ιστορικό γαλλικό οίκο Balenciaga , με τη νέα συλλογή να φέρει τίτλο «Unsized – A Lightness of Being» και να παρουσιάζεται στο Παρίσι, στην εμβληματική διεύθυνση του οίκου, στην Avenue George V.

Φωτογραφία/ Instagram @pppiccioli

Σε αυτή την collection ο σχεδιαστής επιλέγει να συνομιλήσει με την κληρονομιά του Cristóbal Balenciaga, επαναφέροντας στο προσκήνιο την ουσία της υψηλής ραπτικής. Το σημείο εκκίνησης της συλλογής είναι η ίδια η ανθρώπινη μορφή. Ο σχεδιαστής εξερευνά την ιδέα της ελευθερίας του σώματος και προτείνει μια νέα αντίληψη για τη γραμμή, τη φόρμα και τη σιλουέτα, μέσα από την έννοια του «unsized» – ενός ενδύματος που δεν επιβάλλει σχήμα, αλλά προσαρμόζεται φυσικά σε εκείνον που το φορά.

Η νέα συλλογή του Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι επαναπροσδιορίζει την υψηλή ραπτική

Η φιλοσοφία αυτή εκφράζεται μέσα από εξαιρετικά ελαφριές κατασκευές, όπου τα ρούχα μοιάζουν να αιωρούνται γύρω από το σώμα. Οι παραδοσιακές τεχνικές της υψηλής ραπτικής επανερμηνεύονται με σύγχρονο τρόπο. Η αρχιτεκτονική του ρούχου δεν είναι πλέον στατική, αλλά ζωντανή και ανοιχτή στις κινήσεις και την προσωπικότητα του ανθρώπου.

Κεντρικό ρόλο στη συλλογή παίζει επίσης η καινοτομία στα υλικά. Ο οίκος παρουσιάζει ένα νέο, εξαιρετικά ελαφρύ techno taffeta, το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλές εμφανίσεις και συμβάλλει στη δημιουργία μιας αίσθησης σχεδόν άυλης ελαφρότητας. Παράλληλα, υφάσματα όπως το διπλό κασμίρ, το kid mohair, η ποπλίνα και το denim επεξεργάζονται με τρόπο που αναδεικνύει την καθαρότητα της ύλης. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από τα ολοκληρωμένα looks της συλλογής ζυγίζουν λιγότερο από ένα κιλό, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο Πιτσιόλι στην αίσθηση και την άνεση του ενδύματος.

Φωτογραφία/ Instagram @pppiccioli

Η νέα πρόταση της Balenciaga αμφισβητεί επίσης τα καθιερωμένα όρια του ντυσίματος. Τα καθημερινά και τα επίσημα στοιχεία συνυπάρχουν με τρόπο απρόσμενο. Τα τζιν παντελόνια φοριούνται κάτω από βραδινά φορέματα, τεχνικά αθλητικά στοιχεία συνδυάζονται με αυστηρή ραπτική, ενώ τα κλασικά αρχέτυπα του οίκου – οι balloon, cocoon και draped σιλουέτες – αποκτούν νέα ζωή μέσα από μια πιο σύγχρονη και λειτουργική προσέγγιση.

Αυτή η διάθεση για επαναπροσδιορισμό εκτείνεται και στα αξεσουάρ. Οι τσάντες εμφανίζονται πιο εύκαμπτες και μαλακές, τα δέρματα αποκτούν μεγαλύτερη φυσικότητα, ενώ τα παπούτσια αποδομούνται στα βασικά τους στοιχεία, δίνοντας έμφαση στην άνεση και την ευκολία κίνησης. Ακόμη και τα κοσμήματα αποκτούν λειτουργικό ρόλο, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των όγκων και των αναλογιών των ρούχων.

Φωτογραφία/ Instagram @pppiccioli

Πέρα όμως από τα επιμέρους κομμάτια, η συλλογή αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οσχεδιαστής αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη μόδα. Όσο για τη φωτογράφιση της συλλογής μέσα στους ίδιους τους χώρους εργασίας του οίκου ενισχύει αυτή τη φιλοσοφία. Αντί για ένα σκηνοθετημένο περιβάλλον, τα ρούχα παρουσιάζονται εκεί όπου γεννήθηκαν, δημιουργώντας μια πιο άμεση και ανθρώπινη σύνδεση με τη διαδικασία της δημιουργίας. Η εικόνα της συλλογής κινείται ανάμεσα στον κόσμο της υψηλής ραπτικής και στην πραγματικότητα του δρόμου, αποτυπώνοντας τη συνύπαρξη διαφορετικών τρόπων ζωής και έκφρασης.