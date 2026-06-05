Τα Zara υποδέχονται το καλοκαίρι του 2026 με μια συνεργασία που συνδυάζει μόδα, τέχνη και προσωπική ιστορία μιας πραγματικής μούσας της δεκαετίας του ’70.

Η νέα capsule συλλογή του Zara με τίτλο «The House of Marisa», που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Μαρίζα Μπέρενσον, φέρνει στο προσκήνιο έναν κόσμο γεμάτο χρώμα, κοσμοπολίτικη κομψότητα και αναφορές σε μια εποχή όπου η δημιουργικότητα δεν γνώριζε όρια.

«The House of Marisa»: Η νέα συλλογή του Zara με τη Μαρίζα Μπέρενσον, είναι μια ωδή στην κοσμοπολίτικη κομψότητα

Η συλλογή που κυκλοφορεί σήμερα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και σε επιλεγμένα καταστήματα παγκοσμίως, αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες συνεργασίες της χρονιάς για το ισπανικό fashion brand. Πρόκειται για ένα project που ενώνει τη μόδα με τη διακόσμηση, παρουσιάζοντας συνολικά 45 κομμάτια που αντανακλούν το προσωπικό σύμπαν της Μπέρενσον.

«The House of Marisa»/ Φωτογραφία: Zara

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως, ο Μαρίζα Μπέρενσον, εγγονή της σχεδιάστριας Έλσα Σκιαπαρέλι, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της μόδας και του κινηματογράφου τη δεκαετία του '70. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, εργάστηκε ως μοντέλο για κορυφαία περιοδικά, ενώ συνεργάστηκε με μερικούς από τους σημαντικότερους φωτογράφους της εποχής. Παράλληλα, ακολούθησε καριέρα στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως το «Barry Lyndon» του Stanley Kubrick και το «Death in Venice» του Luchino Visconti.

«The House of Marisa»/ Φωτογραφία: Zara

Τι θα δούμε στη νέα συλλογή «The House of Marisa»

Η νέα συλλογή μοιάζει με ένα ταξίδι στη Μεσόγειο, τη δεκαετία του ’70, και τον κόσμο της υψηλής αισθητικής. Η γυναικεία συλλογή περιλαμβάνει αέρινα φορέματα, καφτάνια, σακάκια, παντελόνια, μαγιό, παρεό, καπέλα και κοσμήματα ενώ κυριαρχούν οι μεταλλικές αποχρώσεις του χρυσού και του ασημί. Επιπλέον, δεν λείπουν οι πινελιές από το χαρακτηριστικό ροζ της Schiaparelli.

«The House of Marisa»/ Φωτογραφία: Zara

Παράλληλα, η σειρά επεκτείνεται και στον χώρο του σπιτιού, με αντικείμενα που μεταφέρουν την ίδια ατμόσφαιρα. Διακοσμητικοί δίσκοι, σερβίτσια, κηροπήγια, ποτήρια, μαξιλάρια, κεντημένες πετσέτες και αξεσουάρ τραπεζιού συνθέτουν μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη θεατρικότητα.

«The House of Marisa»/ Φωτογραφία: Zara