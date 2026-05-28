Η συλλογή του Bad Bunny στα Zara έγινε sold out, μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία της

Αν δεν πρόλαβες να αγοράσεις τα ρούχα που σχεδίασε ο Benito Antonio για τα Zara, σου έχουμε καλά νέα: έρχεται δεύτερο λανσάρισμα.

Η δημοφιλία του Bad Bunny είναι αδιαμφισβήτητη - όπως, επίσης, και η καλλιτεχνική επιτυχία του. Άραγε, αυτός ο συνδυασμός ήταν αρκετός για να γίνει sold out η πρώτη συλλογή που σχεδίασε για τα Zara; Επειδή υποψιάζομαι πως βρίσκεσαι σε αυτές τις γραμμές λόγω του τίτλου, η απάντηση είναι καταφατική.

Σε μόλις μία εβδομάδα από την κυκλοφορία της capsule συλλογής με τίτλο «Benito Antonio», τα περισσότερα κομμάτια εξαντλήθηκαν σε χρόνο ντε τε, αφού οι fans του καλλιτέχνη έτρεξαν - μάλλον κυριολεκτικά - στα καταστήματα, προκειμένου να αγοράσουν τα ρούχα που φέρουν την υπογραφή του. Αν, ωστόσο, ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν πρόλαβαν ούτε καν να τα δουν, έχουμε ευχάριστα νέα, διότι έρχεται δεύτερο λανσάρισμα.

Δεύτερο λανσάρισμα για τη συλλογή του Bad Bunny στα Zara

Όπως διαβάζουμε στο Hollywood Reporter, ο γνωστός κολοσσός ένδυσης βρίσκεται σε διαδικασία restock του μεγαλύτερου μέρος της συλλογής του Bad Bunny, συνεπώς σύντομα σχεδόν όλα τα ρούχα θα είναι ξανά διαθέσιμα για παραγγελία στο online site - αν δεν είναι ήδη τη στιγμή που διαβάζεις αυτό το κείμενο. Σε περίπτωση που είσαι fan, λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να επιστρέψεις στο καλάθι σου;

Η capsule συλλογή «Benito Antonio» περιλαμβάνει 160 κομμάτια και σχεδιάστηκε για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Ο καλλιτέχνης σχεδίασε unisex βαμβακερά μπλουζάκια και πουκάμισα, σετ φόρμας, tailored κοστούμια, βραδινά ρούχα, μαγιό και αξεσουάρ σε διάφορες αποχρώσεις της χρωματικής παλέτας - από τα πιο γήινα στα έντονα - καλύπτοντας κάθε γούστο.

Αυτή η συνεργασία του Bad Bunny με τα Zara έρχεται να επισφραγίσει την ήδη καλή σχέση τους. Να θυμίσουμε, πως ο βραβευμένος με έξι Grammy καλλιτέχνης είχε επιλέξει να φορέσει ένα λευκό σετ από Zara στην εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl, αλλά και στο red carpet του Met Gala.

