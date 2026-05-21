Benito Antonio: Η συλλογή του Bad Bunny κυκλοφόρησε στα Zara και βρήκαμε τα αγαπημένα μας κομμάτια

Η fashion συλλογή του Bad Bunny σε συνεργασία με τα Zara κυκλοφόρησε.

Ο Bad Bunny ένωσε τις δυνάμεις του με τα Zara, και ετοίμασε μία capsule συλλογή με τίτλο «Benito Antonio», και μπορεί η ανακοίνωση να ενθουσίασε τους φαν του καλλιτέχνη και της μόδας, όμως για όσους παρακολουθούν προσεκτικά τις εμφανίσεις του τελευταίους μήνες, αυτή η συνεργασία μόνο έκπληξη δεν πρέπει είναι.

Η συλλογή «Benito Antonio», είναι εμπνευσμένη από το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη, Benito Antonio Martínez Ocasio, και αντικατοπτρίζει πλήρως το προσωπικό του στιλ. Στη συλλογή κυριαρχούν οι oversized γραμμές, γυναικεία, αντρικά αλλά και unisex κομμάτια, η sporty αισθητική, το relaxed tailoring και τα έντονα streetwear στοιχεία.

Μεταξύ άλλων θα βρεις hoodies, φαρδιά t-shirts, καπέλα, αλλά και πιο tailored κομμάτια, παρακάτω λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει τα δικά μας αγαπημένα για να επιλέξεις, πριν βγουν sold out.

