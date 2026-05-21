Benito Antonio: Η συλλογή του Bad Bunny κυκλοφόρησε στα Zara και βρήκαμε τα αγαπημένα μας κομμάτια
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
21 Μαΐου 2026
Ο Bad Bunny ένωσε τις δυνάμεις του με τα Zara, και ετοίμασε μία capsule συλλογή με τίτλο «Benito Antonio», και μπορεί η ανακοίνωση να ενθουσίασε τους φαν του καλλιτέχνη και της μόδας, όμως για όσους παρακολουθούν προσεκτικά τις εμφανίσεις του τελευταίους μήνες, αυτή η συνεργασία μόνο έκπληξη δεν πρέπει είναι.
Η συλλογή «Benito Antonio», είναι εμπνευσμένη από το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη, Benito Antonio Martínez Ocasio, και αντικατοπτρίζει πλήρως το προσωπικό του στιλ. Στη συλλογή κυριαρχούν οι oversized γραμμές, γυναικεία, αντρικά αλλά και unisex κομμάτια, η sporty αισθητική, το relaxed tailoring και τα έντονα streetwear στοιχεία.
Μεταξύ άλλων θα βρεις hoodies, φαρδιά t-shirts, καπέλα, αλλά και πιο tailored κομμάτια, παρακάτω λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει τα δικά μας αγαπημένα για να επιλέξεις, πριν βγουν sold out.
Δες παρακάτω τα αγαπημένα μας κομμάτια από τη συλλογή
Μπλέιζερ cropped fit από σύμμεικτο ύφασμα με μαλλί/ Δες εδώ
Παντελόνι relaxed fit από βαμβακερό ύφασμα με διαγώνιο σχέδιο ύφανσης/ Δες εδώ
Λευκό κοστούμι/ Δες εδώ
Υφασμάτινη τσάντα τύπου shopper/ Δες εδώ
Πλεκτή μπλούζα relaxed fit από νήμα με μείγμα βαμβακιού/ Δες εδώ
