Stefania Frangista: Η νέα συλλογή μαγιό με τίτλο Sirène είναι ένας ύμνος στην πιο γλυκιά καλοκαιρινή ανάμνηση

Η φετινή καμπάνια μαγιό της Stefania Frangista με τίτλο Sirène μοιάζει βγαλμένη από μια εποχή που το καλοκαίρι δεν ήταν content, αλλά ανέμελος τρόπος ζωής.

Η νέα συλλογή SIRÈNE (σειρήνα / γοργόνα) από τη Stefania Frangista είναι σαν καλοκαιρινή ανάμνηση από μια εποχή πιο ελεύθερη, πιο αισθησιακή και λιγότερο επιτηδευμένη. Έναν αναλογικό κόσμο προ-instagram, όπου το καλοκαίρι δεν ήταν content, αλλά τρόπος ζωής με αλάτι, μουσική, ταξίδια και ήλιο.

Η φετινή συλλογή αντλεί έμπνευση από τη boho chic κουλτούρα των late ’70s και early ’80s και τις τότε «ανεξερεύνητες» παραλίες, πριν αποκτήσουν τον σημερινό overcrowded χαρακτήρα τους: το Super Paradise της Μυκόνου όταν ακόμη η πρόσβαση στον παράδεισο ήταν δύσκολη, την Ίο των χίπις, τη Bondi Beach με τους πρώτους surfer του Σίδνεϋ και τη Hermosa Beach της Καλιφόρνιας πριν μετατραπει σε postcard destination. Μια συλλογή μαγιό που μοιάζει να ανήκει σε εκείνο το σύμπαν των αλμυρών μαλλιών, του ηλιοκαμένου δέρματος, και της αίσθησης ότι το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ.

Παράλληλα, η συλλογή SIRÈNE κουβαλά κάτι από το hippie συναίσθημα των μουσικών φεστιβάλ της δεκαετίας του ’70, και ταυτόχρονα από τη μυστηριώδη, αισθησιακή παρουσία της Daryl Hannah στην ‘80s cult ταινία “Splash” -μια γοργόνα που κινείται ανέμελα ανάμεσα στον σύγχρονο κόσμο, χωρίς προσπάθεια και χωρίς επίγνωση του βλέμματος πάνω της.

Η καμπάνια φωτογραφήθηκε στην Αυστραλία από τη διάσημη φωτογράφο Brydie Mack με πρωταγωνίστρια το μοντέλο Martina Taglienti, μέσα σε ένα setting που συνειδητά απομακρύνεται από τη λογική ενός παραδοσιακού swimwear editorial. Χρυσό φως, άδειες παραλίες, ρουστίκ interiors, surf αναφορές και μια σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση ελευθερίας δημιουργούν εικόνες που θυμίζουν καλοκαιρινό ημερολόγιο. Το αποτέλεσμα έχει κάτι lived-in, ανεπιτήδευτο και βαθιά σύγχρονο, σαν το καλοκαίρι να συμβαίνει ήδη πριν φτάσει εκεί η κάμερα.

Αυτό το mood διατρέχει και τα ίδια τα σχέδια της συλλογής: τα prints είναι boho chic, οι αποχρώσεις χωρίς εκβιαστική ένταση και οι υφές ανάγλυφες, σχεδόν οργανικές πάνω στο σώμα.

Παρατηρώντας μία-μία τις εντυπωσιακές φωτογραφίες της καμπάνιας, το Paisley, το νέο print με λαχούρια σε κόκκινο και πράσινο, τυπωμένο σε οικολογικό ύφασμα, αποτυπώνει απόλυτα τη vintage surf και rock festival αισθητική της συλλογής, αυτό το bohemian στοιχείο που θυμίζει endless careless summers.

Το print Patchwork συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της Sirène, συνδυάζοντας paisley, γεωμετρικά μοτίβα και washed αποχρώσεις με τρόπο που θυμίζει vintage resort μαντήλια και παλιές καλοκαιρινές φωτογραφίες, χωρίς όμως να γίνεται υπερβολικά νοσταλγικό. Την ίδια στιγμή, το print Muse μεταφέρει τη softer και πιο ρομαντική πλευρά της συλλογής μέσα από το λευκό και παστέλ floral μοτίβο που μοιάζει σχεδόν “φορεμένο” από τον χρόνο και το φως.

Το Leopard, signature στοιχείο του αισθησιασμού του brand, επιστρέφει φέτος σε νέα πιο refined εκδοχή όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο μπικίνι Prince Leopard της καμπάνιας. Το bold print μοιάζει ηλιοκαμένο και washed, όχι «glamorous», ενώ το απίστευτα μαλακό ύφασμα ενισχύει τη second-skin αίσθηση που χαρακτηρίζει συνολικά τη συλλογή.

Το ολόσωμο Lynx και ειδικά στην απόχρωση Sapphire που φωτογραφήθηκε στην καμπάνια, με το πρωτότυπο cut-out και το pied de poule μοτίβο, μετατρέπει το one-piece σε σχεδόν architectural resort κομμάτι, ενώ το στράπλες σχέδιο Melita σε chocolate, lipstick και peach, φέρει μια πιο οld-school jet set διάθεση μέσα από μίνιμαλ γεωμετρικές γραμμές.

Ιδιαίτερη θέση στη συλλογή έχει και το ξεχωριστό Jacquard ύφασμα της Stefania Frangista, του οποίου τα ανάγλυφα μοτίβα έχουν σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από το brand. Μετά την περσινή επιτυχία του, επιστρέφει στις ολοκαίνουργιες αποχρώσεις Coffee Jacquard και Lipstick Jacquard, με το μοντέλο Cooper Lipstick Jacquard να ξεχωρίζει στην καμπάνια για τον τρόπο που το έντονο κόκκινο αποκτά βάθος, υφή και sophistication χωρίς να χάνει τη δυναμική του.

Το metallic υλικό seersucker, που παρουσιάστηκε πρώτη φορά πέρυσι και αγαπήθηκε ιδιαίτερα, επανέρχεται σε αποχρώσεις όπως Metallic Mustard, Metallic Azure και Metallic Black. Το μπικίνι Ali Metallic Mustard της καμπάνιας, με τον μεγάλο κρίκο στο κέντρο του στήθους, αποτυπώνει ιδανικά αυτή τη textured, σχεδόν ρευστή αίσθηση φωτός πάνω στο σώμα, ενώ μοιάζει σαν lurex swimwear ξεχασμένο σε κάποιο surf motel των ’70s.

Η φετινή συλλογή από τη Stefania Frangista περιλαμβάνει νέα, αλλά και updated πατρόν σχεδιασμένα ώστε να αναδεικνύουν διαφορετικούς σωματότυπους με φυσικότητα και ισορροπία, χωρίς ποτέ να χάνουν τη relaxed καθαρότητα που χαρακτηρίζει το brand. Στο Bruna έχουν προστεθεί φέτος μικρά αξεσουάρ σε χρυσό για να δώσουν μια διακριτική ένταση στο απλό “τριγωνάκι”. Το Carla έχει σχεδιαστεί για εξαιρετική στήριξη στο στήθος και βγαίνει σε χρώματα mocha και crema. To Odette βγαίνει σε ένα πολύ ιδιαίτερο jacquard ύφασμα σε χρώμα κρεμ με πολύ απαλούς υποτόνους ρόζ κι έχει κι ένα μεγάλο ορθογώνιο κοκκάλινο αξεσουάρ στο κέντρο του στήθους.

Παράλληλα με το swimwear, τη φετινή συλλογή SIRÈNE από τη Stefania Frangista συμπληρώνουν resortwear κομμάτια όπως τα χαρακτηριστικά wrap skirts, τα ημιδιάφανη knit φορέματα, πουκάμισα και παντελόνια σε μαύρο ή σε γήινο καφέ, τα 100% βαμβακερά παρεό με τα sophisticated prints της συλλογής και το oversized ριγέ πουκάμισο από μαλακό satin-touch ύφασμα.

Όπως κάθε συλλογή της Stefania Frangista, έτσι και η SIRÈNE κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά υλικά, διατηρώντας μια προσέγγιση που παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διαχρονικότητα, τη λεπτομέρεια και τoν ανεπιτήδευτο αισθησιασμό.

Και φέτος η Stefania Frangista δεν αντιμετωπίζει το swimwear ως εποχιακή τάση, αλλά ως μέρος ενός ολόκληρου summer state of mind — κινηματογραφικού, ηλιοκαμένου και ελεύθερου.

