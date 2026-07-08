Μικροσκοπικά γλυπτά τακούνια, παραμυθένια κεντήματα και ένας ζωγράφος - Οι λεπτομέρειες στο show της Chanel που δεν πρόσεξε κανείς

Ο Ματιέ Μπλαζί μετέτρεψε το show του οίκου σε μία immersive εμπειρία

Ο οίκος Chanel με τη νέα Haute Couture συλλογή του, η οποία παρουσιάστηκε στο Grand Palais του Παρισιού στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής, απέδειξε πως, η δεξιοτεχνία και η φαντασία είναι δύο από τα χαρακτηριστικά που κάνουν κάθε συλλογή – και επίδειξη να ξεχωρίζει.



Ο Ματιέ Μπλαζί, συνεχίζει να διαμορφώνει τη νέα δημιουργική ταυτότητα του οίκου και αυτή τη φορά επέλεξε να αφηγηθεί μια ιστορία που ισορροπούσε ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ουτοπία, αντλώντας έμπνευση τόσο από τους κλασικούς μύθους όσο και από την ίδια τη ζωή της Gabrielle Coco Chanel.

Από την πρώτη κιόλας εμφάνιση στην πασαρέλα έγινε σαφές ότι η επίδειξη δεν είχε ως στόχο να εντυπωσιάσει μόνο με τα ενδύματα, αλλά να μεταφέρει τον θεατή σε έναν διαφορετικό, φανταστικό κόσμο, σαν μια πραγματική. Οι καλεσμένοι βρέθηκαν σε ένα σκηνικό που θύμιζε κήπο παραμυθιού, με γιγαντιαίες παπαρούνες και φυτά ενώ δεν έλειψε και η κατάλληλη μουσική υπόκρουση του Le Motel για να ολοκληρώσει αυτή την immersive εμπειρία.

Τι είδαμε στο show του Ματιέ Μπλαζί για τον οίκο Chanel

Οι χαρακτηριστικές γραμμές της Chanel απέκτησαν νέα διάσταση μέσα από διαφάνειες, ανάλαφρα υφάσματα και ιδιαίτερες αναλογίες. Κοστούμια με αέρινες φούστες, σακάκια με απαλούς ώμους, ρευστές μπλούζες και φορέματα που ακολουθούσαν φυσικά την κίνηση του σώματος συνέθεσαν μια πιο ανάλαφρη εκδοχή της couture αισθητικής ενώ οι παστέλ αποχρώσεις, όπως το λιλά, το απαλό πράσινο και οι γήινες τονικότητες, έδωσαν φρεσκάδα στη συλλογή. Φυσικά δεν έλειψαν και οι έντονες κόκκινες και μαύρες δημιουργίες που παρέπεμπαν στα κλασικά σχέδια του οίκου.

Τα υφάσματα με την πρώτη ματιά έμοιαζαν με ψάθα ή σε κάποιες περιπτώσεις με denim ωστόσο αυτά ήταν μονάχα δύο από τα χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την εξαιρετική δεξιοτεχνία των ατελιέ της Chanel αφού ήταν υφασμένα από raffia ή tweed, μέσα από πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούν αμέτρητε ώρες χειροποίητης εργασίας. Το ιστορικό ατελιέ Lesage υπέγραψε για ακόμη μία φορά εντυπωσιακά κεντήματα, δημιουργώντας λουλούδια, φύλλα και ανάγλυφα μοτίβα που έμοιαζαν να ανθίζουν επάνω στα ρούχα.

@Photo credits: IG@chanel @Photo credits: IG@chanel @Photo credits: IG@chanel @Photo credits: IG@chanel @Photo credits: IG@chanel @Photo credits: IG@chanel

Τα αξεσουάρ και τα παπούτσια που έμοιαζαν με στοιχεία από τη χώρα των θαυμάτων

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσαν τα αξεσουάρ, τα οποία λειτούργησαν σαν προέκταση της παραμυθένιας αφήγησης του Ματιέ Μπλαζί. Μικροσκοπικές τσάντες μεταμορφώθηκαν σε αντικείμενα που παρέπεμπαν σε γνωστούς παιδικούς ήρωες και σύμβολα της φύσης, ενώ τα κοσμήματα και τα κουμπιά δεν είχαν μόνο διακοσμητικό χαρακτήρα αλλά αφηγούνταν ιστορίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα μοναδικά κουμπιά που απεικόνιζαν τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης ενός ηλίανθου, από τον σπόρο μέχρι την πλήρη άνθησή του.

Εξίσου εντυπωσιακά ήταν και τα παπούτσια της συλλογής. Ο σχεδιαστής επανερμήνευσε το διάσημο cap-toe σχέδιο της Chanel, προσθέτοντας παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες. Τα τακούνια μετατράπηκαν σε μικροσκοπικά γλυπτά με πεταλούδες, πουλιά, λουλούδια, ακόμη και μορφές που έμοιαζαν να έχουν βγει από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Σε άλλα σχέδια είδαμε ανάγλυφες κότες και αυγά, ενώ ορισμένες γόβες ήταν επενδεδυμένες με raffia και διακοσμημένες με λουλουδένιες λεπτομέρειες.

@Photo credits: Getty Images @Photo credits: Getty Images @Photo credits: Getty Images @Photo credits: Getty Images @Photo credits: Getty Images @Photo credits: Getty Images @Photo credits: Getty Images

Το αγαπημένο μου part - ο ζωγράφος στο front row

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η καλλιτεχνική αποτύπωση του ίδιου του show. Ο Γάλλος ζωγράφος Joël Blanc βρέθηκε στην πρώτη σειρά και δημιούργησε ζωντανά πίνακες εμπνευσμένους από κάθε εμφάνιση και το εντυπωσιακό σκηνικό της πασαρέλας.



Η πρωτοβουλία αυτή του Ματιέ Μπλαζί ανέδειξε όσο τίποτε άλλο τη στενή σχέση της Chanel με την τέχνη, μετατρέποντας την επίδειξη σε μια δημιουργική συνάντηση διαφορετικών μορφών έκφρασης.



