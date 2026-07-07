Η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι ξεκίνησε με το show του οίκου Schiaparelli, συνέχισε όμως και με εκείνο του οίκου Dior στο εμβληματικό Musée Rodin και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στις δημιουργίες του Τζόναθαν Άντερσον.

Ο σχεδιαστής, Τζόναθαν Άντερσον, παρουσίασε για δεύτερη φορά την couture συλλογή του ως καλλιτεχνικού διευθυντή του ιστορικού γαλλικού οίκου, επιβεβαιώνοντας πως συνεχίζει να διαμορφώνει τη δική του δημιουργική ταυτότητα, χωρίς όμως να ξεχνά το DNA του οίκου Dior. Με έμπνευση από το έργο της Αμερικανίδας γλύπτριας Lynda Benglis, ο Άντερσον παρουσίασε μια συλλογή που διερευνά τη μεταμόρφωση, τη δύναμη των υλικών και τη διαρκή εξέλιξη του haute couture.

Ο χώρος της επίδειξης μετατράπηκε σε ένα σκηνικό που θύμιζε κήπο, με πλούσια βλάστηση, φοινικόφυλλα και καθρέφτες να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα όπου η φύση και η φαντασία συνυπήρχαν. Το σκηνικό λειτούργησε ως φυσική προέκταση της φιλοσοφίας της συλλογής, όπου κάθε δημιουργία αντιμετωπιζόταν σαν ένα έργο τέχνης σε συνεχή μεταμόρφωση.

Dior Haute Couture 2026: Ο Τζόναθαν Άντερσον παρουσίασε μία συλλογή – ύμνο στην τέχνη, σαν να βγήκε από παραμύθι

Η συλλογή περιλάμβανε 66 εμφανίσεις, μέσα από τις οποίες ο σχεδιαστής πειραματίστηκε με τον όγκο, τις αναλογίες και τις διαφορετικές υφές. Οι χαρακτηριστικές πιέτες πρωταγωνίστησαν σε σακάκια, παλτό και φορέματα, δημιουργώντας γλυπτικές φόρμες που έδιναν την αίσθηση ότι τα ρούχα βρίσκονταν διαρκώς σε κίνηση.



Ιδιαίτερη θέση στη συλλογή κατείχε το εμβληματικό Bar jacket του Christian Dior, το οποίο επανασχεδιάστηκε μέσα από νέες αναλογίες, διαφορετικές υφές και απρόσμενους συνδυασμούς υλικών.



Οι επιρροές από το έργο της Lynda Benglis αποτυπώθηκαν κυρίως στην επιλογή των υλικών. Μεταλλικές και ανάγλυφες υφές, λαμέ υφάσματα, διάφανες στρώσεις από σιφόν και εντυπωσιακά φινιρίσματα δημιούργησαν σύνολα που έμοιαζαν περισσότερο με γλυπτά παρά με συμβατικά ρούχα. Παράλληλα, οι χειροποίητες λεπτομέρειες, τα τρισδιάστατα λουλούδια, τα φυλλώματα και τα διακοσμητικά στοιχεία πρόσθεσαν μία έντονα ποιητική διάσταση, παραπέμποντας στη διαχρονική σχέση του Christian Dior με τη φύση.

Όσο για τη χρωματική παλέτα, κινήθηκε ανάμεσα σε ουδέτερους τόνους, όπως το εκρού, το λευκό, το γκρι και το μαύρο, ενώ δεν έλειψαν οι μεταλλικές αποχρώσεις του χρυσού και του ασημί αλλά και οι διακριτικές πινελιές έντονων χρωμάτων ενώ τα αξεσουάρ, από τα ιδιαίτερα καπέλα μέχρι τις τσάντες, ολοκλήρωναν κάθε εμφάνιση χωρίς να επισκιάζουν τα ρούχα.

Τέλος, για το φινάλε του show ο σχεδιαστής επέλεξε ένα εντυπωσιακό νυφικό, διακοσμημένο με τρισδιάστατα φύλλα, ολοκληρώνοντας με τον πιο συμβολικό τρόπο την αφήγηση της συλλογής γύρω από τη φύση, την αναγέννηση και τη μεταμόρφωση.

