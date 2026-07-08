Η πρώτη haute couture συλλογή του Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι για τον οίκο Balenciaga, παρουσιάστηκε σήμερα στο Παρίσι και, όχι μονάχα σηματοδότησε την αρχή μιας νέας δημιουργικής εποχής αλλά επαναπροσδιόρισε και το τι σημαίνει υψηλή ραπτική σήμερα.

Ο σχεδιαστής, Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι, μετέφερε την υψηλή ραπτική στον καταπράσινο κήπο της Cité Internationale Universitaire de Paris όπου υπό το φως της ημέρας, σε αυτό το ιδανικό φυσικό σκηνικό, παρουσίασε μια συλλογή που επιδιώκει να φέρει την υψηλή ραπτική πιο κοντά στην πραγματική ζωή.

Όπως εξήγησε άλλωστε και ο ίδιος σε συνέντευξή του στο WWD πριν την επίδειξή του, στόχος του ήταν η υψηλή ραπτική να αποκτήσει μια πιο σύγχρονη σχέση με τη στιγμή, να απομακρυνθεί από την απόσταση του θεάματος και να αποκτήσει μια πιο ανθρώπινη διάσταση.

Ο Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι παρουσίασε την πρώτη couture συλλογή του για τον οίκο Balenciaga και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες στον Valentino, όπου διαμόρφωσε μια νέα αντίληψη για τον ρομαντισμό, το χρώμα και τη σύγχρονη υψηλή ραπτική, ο Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση του οίκου Balenciaga αναλαμβάνοντας μια πρόκληση, να «συνομιλήσει» με τον σπουδαίο Cristóbal Balenciaga ωστόσο αυτό που μπορεί κανείς να αναγνωρίσει είναι πως δεν προσπάθησε στιγμή να αντιγράψει το παρελθόν ούτε όμως αποστασιοποιήθηκε από αυτό.

Κάνοντας έναν διάλογο ανάμεσα στην ιστορία του οίκου και τη δική του σχεδιαστική ταυτότητα, το μέλλον όχι μόνο είναι εντυπωσιακό αλλά είναι και πολλά υποσχόμενο.

Και πριν όμως μιλήσουμε για τα highlights της συλλογής αξίζει να πούμε πως, πριν το μεγάλο show, ο σχεδιαστής θέλησε να στρέψει το βλέμμα στους ανθρώπους που δημιούργησαν τα κομμάτια της couture collection. Λίγο πριν από το show δημοσίευσε πορτρέτα των τεχνιτών του ατελιέ του οίκου Balenciaga, συνοδεύοντάς τα με τη φράση «Couture is made by people». Για τον Ιταλό δημιουργό, η υψηλή ραπτική δεν είναι μόνο αποτέλεσμα έμπνευσης, αλλά κυρίως χρόνου, γνώσης και συλλογικής δημιουργίας.



Μια συλλογή ύμνος στη δεξιοτεχνία

Η πρώτη του couture συλλογή για τον οίκο Balenciaga πρότεινε λοιπόν μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, στην αρχιτεκτονική και το συναίσθημα και στη δεξιοτεχνία και τη σύγχρονη τεχνολογία. ένα βραδινό φόρεμα διαμορφώθηκε από 24.140 πέταλα σε σχήμα φτερού, τα οποία χάριζαν στην επιφάνειά του μια αίσθηση διαρκούς κίνησης, ενώ ένα δεύτερο σχέδιο καλύφθηκε από αμέτρητες πούλιες από κυτταρίνη, δημιουργώντας μια γλυπτική σιλουέτα.

Η παραδοσιακή τεχνική του flou συνυπήρχε με την αυστηρότητα της ραπτικής, επιβεβαιώνοντας ότι η couture παραμένει πεδίο διαλόγου ανάμεσα στην ακρίβεια της κατασκευής και τη ρευστότητα του υφάσματος ενώ παράλληλα, το ιστορικό gazar επανεμφανίστηκε σε επιλεγμένες δημιουργίες, συνδέοντας τη σύγχρονη αισθητική του Piccioli με την αρχιτεκτονική κληρονομιά του Cristóbal Balenciaga.

Οι σιλουέτες κινούνταν διαρκώς ανάμεσα στην αυστηρότητα και τη ρευστότητα. Μακριά μαύρα φορέματα απέκτησαν νέα ζωή μέσα από λευκές σατέν λεπτομέρειες, αυστηρά tailoring σύνολα αποκάλυπταν απρόσμενους όγκους, ενώ τα tuxedos επανασχεδιάστηκαν με couture τεχνικές που αμφισβητούσαν τα όρια της κλασικής ραπτικής.



Όσι για τα μοντέλα που πρωταγωνίστησαν στην πασαρέλα, η Τζίτζι Χαντίντ ξεχώρισε μέσα σε μια δημιουργία που έμοιαζε να αποτελείται από ένα… σύννεφο φτερών, ενώ η παρουσία της Anok Yai επιβεβαίωσε τη δυναμική και διεθνή ταυτότητα του οίκου.