Summer outfits: Το καλύτερο day-to-night shopping αυτό το καλοκαίρι γίνεται μόνο στην Tommy Hilfiger

Η Κλειώ Στασινού aka The Muse and The Ladybug διαλέγει μαζί μας τα πιο όμορφα Tommy Hilfiger outfits για τις ημέρες και τις νύχτες του φετινού καλοκαιριού.

Το έξυπνο shopping δεν μετριέται πλέον με το πόσα αγοράζουμε, αλλά με το πόσες διαφορετικές στιγμές μπορεί να μας συνοδεύσει κάθε κομμάτι. Με αυτή τη λογική, η Κλειώ Στασινού επέλεξε τρία σύνολα που προσαρμόζονται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ, με λίγες μόνο αλλαγές στα αξεσουάρ.

Φυσικά, τα βρήκαμε στη νέα συλλογή Tommy Hilfiger και σε ένα από τα πιο όμορφα καταστήματά, στο Golden Hall, όπου οι επιλογές ήταν πολλές, αλλά τα αγαπημένα μας δεν άργησαν να κάνουν stand out από μια από τις πιο ωραίες collection που έχουμε δει.





Navy with a twist

Η Κλειώ διάλεξε πρώτα ένα top και ένα shorts στο χρώμα του κόκκινου για να πετύχει ένα εντυπωσιακό monochromatic look. Το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά άψογο, ενώ για το πρωί ολοκληρωνόταν πολύ όμορφα με λευκά φλατ σανδάλια και με μια navy τσάντα που δημιουργούσε μια ανεπιτήδευτη nautical αισθητική. Το outfit αυτό συνδύαζε καλοκαιρινή διάθεση και άνεση και εύκολα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε πιο dinner look με ένα ζευγάρι wedges και μια πιο μικρή τσάντα.





Τhe denim Tommy dress

Επειδή Tommy Hilfiger χωρίς denim δεν γίνεται, ένα φόρεμα σε κλασική blue jean απόχρωση είναι πάντα μια απαραίτητη αγορά που μπορεί να βρει πολλούς διαφορετικού χαρακτήρες μέσα στο καλοκαίρι. Για την Κλειώ, ο συνδυασμός με ένα μπλουζάκι με γιακά δημιουργεί ένα sophisticated ενδιαφέρον που προσθέτει γοητεία στο σύνολο, ενώ η ψάθα στο καπέλο, την τσάντα και τα σανδάλια το κάνουν ultra summerish για πρωινές εμφανίσεις. Το βράδυ αρκούσε ένα ζευγάρι ψηλά πέδιλα και μια τσάντα με αλυσίδα για να γίνει από το outfit του γραφείου ή της πρωινής βόλτας σε outfit για summer drinks.





The silk set

Η Κλειώ ήθελε στη βαλίτσα της ένα σύνολο που να είναι κομψό, εύκολο και να προσφέρει αμέτρητους συνδυασμούς. Το co-ord σετ που επέλεξε είναι από εκείνα τα κομμάτια που αξίζουν μια θέση σε κάθε καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα, αφού φοριέται εξίσου όμορφα ως σύνολο ή ξεχωριστά, δίνοντας αμέσως νέες επιλογές για διαφορετικές περιστάσεις. Για το πρωί, τα statement λευκά γυαλιά, τα ψάθινα σανδάλια και η τσάντα μεσαίου μεγέθους δημιουργούν μια ανεπιτήδευτα κομψή εμφάνιση που μεταφέρεται εύκολα από ένα meeting σε ένα χαλαρό απογευματινό ποτό. Το βράδυ, αρκεί να προστεθεί ένα ζευγάρι μπεζ πλατφόρμες . Άνετες, διαχρονικές και ευκολοφόρετες, είναι από εκείνες τις επιλογές που επιστρέφουν ξανά και ξανά στα καλοκαιρινά looks.

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