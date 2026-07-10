Μαρία Γκράτσια Κιούρι: Η επιστροφή στη Ρώμη και το ντεμπούτο της στον οίκο Fendi

Το πρώτο Haute Couture show της Μαρία Γκράτσια Κιούρι ήταν γεμάτο συμβολισμούς.

Το ντεμπούτο της σχεδιάστριας για τον Fendi πραγματοποιήθηκε, όχι στο Παρίσι, αλλά στη Ρώμη, την πόλη όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και διαμόρφωσε την αισθητική της, αλλά και εκεί όπου γεννήθηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα ο οίκος Fendi.

Η επίδειξη έλαβε χώρα στη Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, στο φινάλε της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-27. Την ίδια ημέρα εγκαινιάστηκε η έκθεση «After Steps Through Work. Fendi / Karl Lagerfeld 1985», μια αναβίωση της ιστορικής έκθεσης που είχε πραγματοποιηθεί το 1985 και ήταν αφιερωμένη στο δημιουργικό έργο του Karl Lagerfeld για τον ιταλικό οίκο, επομένως η τοποθεσία και η ημέρα δεν ήταν καθόλου τυχαία αφού γεφυρώνει το παρελθόν και το παρόν του οίκου Fendi, μετατρέποντας το show σε μια συγκινητική ωδή στην ιστορία της.

Να σου θυμίσουμε πως, για τη Μαρία Γκράτσια Κιούρι, η επιστροφή αυτή στις ρίζες της έχει ένα άκρως συγκινητικό πρόσημο καθώς πριν γίνει μία από τις σημαντικότερες δημιουργούς της σύγχρονης μόδας, έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στα ατελιέ του οίκου Fendi, μαθαίνοντας δίπλα στις θρυλικές αδελφές Fendi αλλά και στον Karl Lagerfeld η νέα λοιπόν couture συλλογή που δημιο΄θργησε ήταν αφιερωμένη ακριβώς σε εκείνους που συνέβαλαν στη δημιουργική της ταυτότητα, αποτελώντας ταυτόχρονα έναν φόρο τιμής στη δεξιοτεχνία που χαρακτηρίζει τον οίκο εδώ και δεκαετίες.

Η νέα συλλογή του οίκου Fendi

Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι προσέγγισε την υψηλή ραπτική μέσα από μια διαφορετική οπτική. Πρότεινε μια γκαρνταρόμπα που ακολουθεί το σώμα αντί να το περιορίζει χαρίζοντας μια αίσθηση ελευθερίας, φυσικότητας και άνεσης.

Είδαμε μακριά καφτάνια με γεωμετρικές γραμμές, φαρδιά μεταξωτά παντελόνια και ρευστές σιλουέτες έδωσαν τον τόνο μιας συλλογής που έμοιαζε να κινείται αβίαστα μαζί με το σώμα. Οι αναφορές στο μοτίβο Labyrinth, που δημιούργησε ο Karl Lagerfeld, εμφανίστηκαν μέσα από έντονες ασπρόμαυρες γεωμετρίες, λειτουργώντας ως μεταφορά της ίδιας της δημιουργικής διαδικασίας.

Όσο για τη χρωματική παλέτα παλέτα παρέμεινε λιτή και διαχρονική. Μαύρο, λευκό, εκρού, γκρι και γήινες αποχρώσεις κυριάρχησαν στην πασαρέλα, παραπέμποντας στα φυσικά χρώματα της γούνας, του υλικού που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της Fendi από το 1925.

Η σχεδιάστρια, όπως διαβάζουμε στο WWD, εξήγησε ότι ο οίκος αξιοποιεί αποκλειστικά ήδη υπάρχοντα αποθέματα γούνας από το ιστορικό του αρχείο, ενώ κάθε μικρό κομμάτι χρησιμοποιείται με στόχο τη μηδενική σπατάλη. Για την ίδια, η πραγματική πολυτέλεια δεν μετριέται από την αξία του υλικού, αλλά από τις εκατοντάδες ώρες εργασίας που απαιτούνται.

Στην πασαρέλα ξεχώρισαν επίσης λευκές διάτρητες κάπες από γούνα με δερμάτινες εφαρμογές που θύμιζαν περίτεχνη δαντέλα, μαύρα βραδινά φορέματα από μετάξι και διαφάνειες, tailored κοστούμια με εξαιρετικά μαλακή κατασκευή, robe coats με boudoir αισθητική, καθώς και φορέματα με Art Deco κεντήματα και χαμηλές μέσες που παρέπεμπαν στη δεκαετία του 1920. Τα διαφορετικά ατελιέ της Fendi συνεργάστηκαν στενά μεταξύ τους, παντρεύοντας τη γουνοποιία με την υψηλή ραπτική, τη δερματοτεχνία και την παραδοσιακή ιταλική ραφή.

Τα αξεσουάρ ολοκλήρωσαν ιδανικά την αφήγηση της συλλογής. Κοσμήματα εμπνευσμένα από φίδια, αναφορά στη μυθολογία και την ιστορία της Αρχαίας Ρώμης, γούνινες γόβες, τσάντες με κρόσσια αλλά και τα χαρακτηριστικά κολάρα που η σχεδιάστρια εισήγαγε ήδη από την πρώτη ready-to-wear συλλογή της για τη Fendi, πρόσθεσαν χαρακτήρα χωρίς να αποσπούν την προσοχή από τα ρούχα.

Τέλος, το σκηνικό του show απέπνεε την ίδια αίσθηση ηρεμίας και διαχρονικότητας που χαρακτήριζε και τη συλλογή. Μέσα στις αίθουσες της Εθνικής Πινακοθήκης Μοντέρνας Τέχνης της Ρώμης, τα couture δημιουργήματα έμοιαζαν να συνομιλούν με τα έργα τέχνης, επιβεβαιώνοντας πως η μόδα μπορεί να αποτελεί πολιτιστική έκφραση και όχι μόνο αισθητικό θέαμα.