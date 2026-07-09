Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf και Robert Wun, έκαναν την υψηλή ραπτική να μοιάζει με υπερθέαμα τέχνης.

Η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 επιβεβαιώνει με κάθε show για ακόμη μία φορά ότι η haute couture παραμένει ένα πεδίο όπου η δημιουργικότητα έχει πρωταγωνιστική θέση.



Οι κορυφαίοι οίκοι μόδας και οι σχεδιαστές παρουσιάζουν τις συλλογές τους και δεν περιορίζονται λεπτό, αντιθέτως λειτουργούν ως μετρ της καλλιτεχνικής πρακτικής και αφήγησης του οράματός τους εξερευνώντας ουτοπικά περιβάλλοντα, γλυπτικές φόρμες και τη δεξιοτεχνία της χειροποίητης κατασκευής.



Εχθές, τρία shows, εκείνα των Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf και Robert Wun, μάς τράβηξαν το ενδιαφέρον για όλους τους παραπάνω λόγους και κατάφεραν, όχι μονάχα να παρουσιάσουν υψηλής ραπτικής ενδύματα αλλά και να μεταφέρουν το κοινό σε μία άλλη πραγματικότητα.

Haute Couture 2026: Γλυπτικές μορφές, είδωλα σε φανταστικό καθρέφτη και τεράστια χρωματιστά μπαλόνια



Οι γλυπτικές μορφές του Jean Paul Gaultier από τον Duran Lantink

Στο ντεμπούτο του ως δημιουργικός διευθυντής του οίκου Jean Paul Gaultier, ο Duran Lantink παρουσίασε μια συλλογή που κινήθηκε ανάμεσα σε ιστορία και φουτουριστική αισθητική. Οι σιλουέτες του απέκτησαν μια γλυπτική υπόσταση, με όγκους που προεξείχαν από το σώμα, τρισδιάστατες φόρμες και κατασκευές που θύμιζαν έργα σύγχρονης τέχνης. Η έμπνευση από τη Μαρία Αντουανέτα συνδυάστηκε με νέες τεχνικές, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση και τα χειροποίητα φινιρίσματα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που επαναπροσδιορίζει τα όρια της υψηλής ραπτικής.

Viktor & Rolf και… τα είδωλα σε έναν «φανταστικό» καθρέφτη

Οι Viktor Horsting και Rolf Snoeren μετέτρεψαν την πασαρέλα σε μια θεατρική εγκατάσταση, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων δύο μοντέλα που κινούνταν σαν αντανακλάσεις η μία της άλλης. Κάθε εμφάνιση υπήρχε σε δύο εκδοχές: μία πολυτελή, κατασκευασμένη από χρυσά υφάσματα, παγιέτες και λαμπερές λεπτομέρειες, και μία από λινάτσα, ένα υλικό ταπεινό αλλά επεξεργασμένο με την ίδια δεξιοτεχνία της couture. Μέσα από αυτό το παιχνίδι των «ειδώλων», οι σχεδιαστές σχολίασαν τη σχέση ανάμεσα στην πολυτέλεια και την ουσία, αφήνοντας το κοινό να αποφασίσει τι θεωρεί πραγματικά πολύτιμο.

Robert Wun, σαν να λέμε η φαντασία των παιδικών μας χρόνων

Με τίτλο Childsplay, ο Robert Wun επέστρεψε στην παιδική φαντασία, παρουσιάζοντας μια από τις πιο θεατρικές συλλογές της εβδομάδας. Οι δημιουργίες του θύμιζαν σκηνές από λούνα παρκ, με πολύχρωμα μπαλόνια να διακοσμούν φορέματα, υπερμεγέθη αξεσουάρ, μάσκες, φιγούρες παιχνιδιών και αναφορές σε χαρακτήρες της παιδικής μας ηλικίας. Παρότι το αποτέλεσμα ήταν γεμάτο χρώμα και με μία δόση αθώας παιδικότητας, κάθε εμφάνιση στηριζόταν στην εξαιρετική τεχνική της υψηλής ραπτικής, αποδεικνύοντας ότι η υψηλή ραπτική, πέρα από την ίδια τη μόδα, μπορεί να αφηγηθεί ιστορίες και να ξυπνήσει συναισθήματα

