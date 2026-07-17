The Shore of Presence: Η νέα συλλογή της ARTEMIS PSARRI είναι ένας ύμνος στο εκλεπτυσμένο ελληνικό καλοκαίρι

Το καλοκαίρι απέκτησε νέα, εκλεπτυσμένα vibes, χάρη στην high-end συλλογή μαγιό και resortwear SPRING-SUMMER 2026 του fashion brand ARTEMIS PSARRI.

Η συλλογή The Shore of Presence εκφράζει τη δημιουργική ταυτότητα της ARTEMIS PSARRI.

Εμπνευσμένη από το ελληνικό φως, τη θάλασσα και την πέτρα, αναδεικνύει μια αισθητική βασισμένη στη διαύγεια, την πρόθεση και τη διαχρονικότητα. Δεν πρόκειται απλώς για swimwear, αλλά για μια ολόκληρη φιλοσοφία ενδυματολογικής προσέγγισης που επαναπροσδιορίζει την καλοκαιρινή κομψότητα.

Η φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό της συλλογής The Shore of Presence

Στη νέα αυτή κολεξιόν, η απλότητα συναντά την πολυτέλεια. Καθαρές φόρμες, φυσικές υφές και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες συνθέτουν μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο φως και τη σκιά, τη δύναμη και την ηρεμία — εκεί όπου η παρουσία αποκτά μορφή. Κάθε κομμάτι έχει σχεδιαστεί για να αγκαλιάζει το σώμα με απόλυτη αρμονία, προσφέροντας άνεση και αυτοπεποίθηση.

Η συλλογή προσεγγίζει το swimwear ως αναπόσπαστο μέρος μιας ολοκληρωμένης resort αισθητικής. Από τις minimal γραμμές των ολόσωμων μαγιό μέχρι τα αέρινα cover-ups, τα κομμάτια της συλλογής μεταμορφώνονται εύκολα από high-fashion μαγιό στην παραλία, σε key-pieces για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις.

Στη συλλογή «The Shore of Presence», η αυθεντικότητα κρύβεται στην ουσία και όχι στον εντυπωσιασμό. Τίποτα δεν είναι διακοσμητικό. Η μυθολογία δεν δηλώνεται, γίνεται αισθητή. Η δωρική λιτότητα και η ελληνική κληρονομιά ενσωματώνονται οργανικά στο DNA του brand, δημιουργώντας must-have κομμάτια που ξεπερνούν τις εφήμερες τάσεις της μόδας.



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