Το χολ του σπιτιού αποτελεί τον πρώτο χώρο στον οποίο μπαίνει ένας επισκέπτης και, με έναν τρόπο, δίνει και την πρώτη εντύπωση, τόσο για την αισθητική του χώρου, όσο και το γούστο του οικοδεσπότη.

Συχνά το χολ είναι μικρό επομένως η διακόσμησή του παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς συνδέει όλα τα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού και δίνει τον τόνο για το ύφος της διακόσμησης όλου του σπιτιού. Ένα τακτοποιημένο και προσεγμένο χολ λοιπόν δημιουργεί αμέσως μια αίσθηση φιλοξενίας και αρμονίας, για τον λόγο αυτό, αξίζει να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στην οργάνωση και στη διακόσμησή του.

Τι καλύτερο από ένα έπιπλο που θα δώσει χρώμα και θα οργανώσει τον χώρο; Με μία έρευνα ανακαλύψαμε το πιο ντιζαϊνάτο έπιπλο που θα λατρέψεις.

H ραφιέρα από τα ΙΚΕΑ που θα οργανώσει το μικρό χολ και θα του δώσει artistic vibes

Πρόκειται για μία μεταλλική ραφιέρα με τρία επίπεδα, σε υπέροχο πράσινο χρώμα, κοστίζει μόλις 22 ευρώ και, εκτός από το ότι θα οργανώσει το μικρό χολ, θα δώσει χρώμα και καλλιτεχνικά vibes στον χώρο.

Ο μεταλλικός σκελετός και τα ράφια από πλέγμα τα οποία διαθέτει δημιουργούν ένα όμορφο και πρακτικό μέρος για τα βιβλία, τα διακοσμητικά αλλά και ό,τι χρειάζεσαι για την είσοδο του σπιτιού. Επιπλόεν, μπορείς να γεμίσεις τα ράφια με διαφορετικά κουτιά αποθήκευσης ώστε να προσαρμόσεις τον χώρο για αυτά που αποθηκεύεις και να δώσεις περισσότερο προσωπικό ύφος.

Δες τη ραφιέρα εδώ