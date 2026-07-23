Βρήκαμε τα boat shoes που θα φορέσεις από τώρα μέχρι και το φθινόπωρο

Τα boat shoes έχουν την τιμητική τους.

Η κομψότητα και τα luxury vibes που αποπνέουν τα items της sailing αισθητικής είναι μονάχα δύο από τους λόγους που τα boat shoes έχουν κερδίσει έδαφος και έχουν αγαπηθεί από τις πιο κομψές γυναίκες της μόδας.



Τα boat shoes για ακόμη μια σεζόν βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα must have καλοκαιρινά (και μετέπειτα φθινοπωρινά) παπούτσια ενώ πολλά brands και πολλοί ακόμα οίκοι έχουν κυκλοφορήσει τα δικά τους μοναδικά σχέδια.

Ευέλικτα και όσο δεν πάει άνετα, μπορείς να τα συνδυάσεις με τις αγαπημένες σου πλισέ φούστες, τα λινά παντελόνια και τις βερμούδες ή τα φορέματά σου, από τις διακοπές στο νησί, μέχρι το γραφείο το φθινόπωρο.



Με μία έρευνα για τα πιο κομψά boat shoes, ανακαλύψαμε εκείνα που σίγουρα αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου, βρες λοιπόν στην παρακάτω λίστα όποιο ταιριάζει στην αισθητική σου και πρόσθεσέ το στη wish list σου.

Τα boat shoes που θα φορέσεις από τώρα μέχρι και το φθινόπωρο



Suede Boat Loafers, Envie Shoes/ Δες εδώ

Δερμάτινα boat shoes με τακούνι, Tsakiris Mallas/Δες εδώ

Pliaria boat shoe rust, Ancient Greek Sandals/ Δες εδώ

Φλατ boat shoes ,epapoutsia/ Δες εδώ