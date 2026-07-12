Τι παπούτσια φοράμε στο πλοίο; 5 επιλογές που θα απογειώσουν στιλ και άνεση

Οι διακοπές πλησιάζουν, εκτός όμως από την οργάνωση της βαλίτσας σου πρέπει να σκεφτείς και τί θα φορέσεις στο πλοίο, ιδίως αν πρόκειται να ταξιδέψεις σε μακρινό προορισμό.

Στο καράβι το σύνολό σου θα πρέπει να είναι άνετο, ευέλικτο και παράλληλα στιλάτο, επομένως ένα λινό σετ, ένα track pant συνδυασμένο με ένα tank top, μια μακριά βερμούδα με ένα t- shirt αποτελούν εξαιρετικές επιλογές. Το tip μου σε ό,τι αφορά το σύνολό σου είναι να μην φορέσεις σίγουρα μίνι φόρεμα ή σορτς, τόσο εξαιτίας του αέρα και του κρύου στο εσωτερικό του πλοίο, όσο και για την υγιεινή σου ενώ εκείνο που πρέπει να προσέξεις διπλά είναι τα παπούτσια που θα επιλέξεις.

Ιδανικά πρέπει να περιορίσεις τις επιλογές σου σε παπούτσια κλειστά (με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις) αλλά και άνετα, όπως ένα ζευγάρι άνετες μπαλαρίνες ή ένα ζευγάρι στιλάτα sneakers. Γιατί αυτό όμως; Με τη σωστή επιλογή παπουτσιών όχι μόνο θα προστατεύεις τα πόδια σου από τυχών τραυματισμούς αλλά θα έχεις και την άνεση που χρειάζεσαι όσες ώρες παραμείνεις μέσα στο πλοίο.

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε εκείνα τα παπούτσια που αξίζουν μια δοκιμή και, παρακάτω έχουμε κάνει μία λίστα με εκείνα που θα φορέσεις στο πλοίο και θα απογειώσεις, όχι μόνο το στιλ σου αλλά θα πας και την άνεση σε άλλο επίπεδο.



Δες τα παπούτσια παρακάτω

Boat shoes/ Δες εδώ

Μπαλαρίνες/ Δες εδώ

Loafers/ Δες εδώ

Sneakers/ Δες εδώ

Clogs/ Δες εδώ