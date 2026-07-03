Summer Essentials: Τα κομμάτια-κλειδιά που κάθε fashionista θα έβαζε στη βαλίτσα των διακοπών της

Επισκεφθήκαμε το ολοκαίνουριο κατάστημα Marks & Spencer στο The Mall Athens και βρήκαμε όλα όσα θα απογειώσουν το καλοκαιρινό styling

Υπάρχουν βόλτες για ψώνια που έχουν συγκεκριμένο σκοπό και άλλες που λειτουργούν σαν μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Η πρόσφατη επίσκεψή μου στο νέο κατάστημα Marks & Spencer στο The Mall Athens -ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης!- ανήκε ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Μπήκα με την πρόθεση να ανανεώσω μερικά βασικά κομμάτια της καλοκαιρινής μου γκαρνταρόμπας και βγήκα έχοντας ήδη φτιάξει στο μυαλό μου όλα τα looks των επόμενων μηνών -από ένα city break μέχρι τις διακοπές στο νησί.

Το νέο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του στις 23 Ιουνίου στον πρώτο όροφο του The Mall Athens, σε έναν εντυπωσιακό χώρο 1.300 τ.μ. και πραγματικά δεν έβλεπα την ώρα να το επισκεφθώ. Πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από ποτέ, συγκεντρώνει συλλογές για Γυναίκα, Άνδρα, Παιδί και Σπίτι, περιλαμβάνει ένα Foodhall με επιλεγμένα προϊόντα M&S Food, ενώ σταδιακά ενσωματώνονται και νέες ψηφιακές δυνατότητες όπως self-checkout και αναβαθμισμένες omnichannel υπηρεσίες, κάνοντας την εμπειρία του shopping ακόμα καλύτερη.

Αυτό που μου έκανε αμέσως εντύπωση ήταν η αίσθηση του χώρου. Φωτεινός, σύγχρονος, προσγμένος ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Δεν είναι από εκείνα τα καταστήματα όπου απλώς ψάχνεις ένα ρούχο. Είναι από αυτά που σε εμπνέουν να δοκιμάσεις συνδυασμούς, να πειραματιστείς με νέες υφές και να ανακαλύψεις κομμάτια που ίσως δεν θα επέλεγες με την πρώτη ματιά. Εκεί βρήκα κι εγώ όλα τα κομμάτια-κλειδιά που θα με συνοδεύσουν στις καλοκαιρινές μου περιπέτειες, βοηθώντας με να υιοθετήσω τις μεγαλύτερες τάσεις τις σεζόν.

Τα απόλυτα καλοκαιρινά must-haves

Στη νέα καλοκαιρινή συλλογή, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στο resort dressing και το effortless urban style, βρήκα πραγματικά όλα όσα ξέρω πως είναι «super-hot-right-now». Σύνολα, τόσο για την παραλία, όσο και για το γραφείο ή τις βόλτες στην πόλη, σε φωτεινά, καλοκαιρινά χρώματα, αλλά και σε απαλές μπεζ, εκρού, λαδί και λευκές αποχρώσεις, που συμβαδίζουν με την τάση του quiet luxury που μεσουρανεί στο street style εδώ και καιρό.

Σε αυτό το καλοκαιρινό σύμπαν για εμένα ξεχωρίζει το beachwear τμήμα, που κινείται σε μια φιλοσοφία ανεπιτήδευτης κομψότητας. Μαγιό με καθαρές γραμμές, εμπριμέ μπικίνι, girly παρεό, κροσέ παντελόνες, λινά φορέματα και ανάλαφρα καφτάνια συνθέτουν μια εικόνα που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά τελικά το πετυχαίνει αβίαστα. Είναι κομμάτια που φοριούνται από την παραλία μέχρι το beach bar, συνδυασμένα με ψάθινες τσάντες, λινά ή ακόμα και σατέν πουκάμισα και διακριτικά κοσμήματα.

Δεν άργησα να σταθώ μπροστά σε ένα embellished mini dress με διακριτικές κεντημένες λεπτομέρειες. Είναι από εκείνα τα φορέματα που δεν χρειάζονται πολλά για να ξεχωρίσουν. Το φαντάστηκα αμέσως με flat δερμάτινα σανδάλια το πρωί και με χρυσά κοσμήματα και πέδιλα για ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συλλογής: κάθε κομμάτι μοιάζει να έχει περισσότερες από μία ζωές, περισσότερες από μία ευκαιρίες να «βγει» από την ντουλάπα και τη βαλίτσα.

Καπως έτσι «κόλλησα» μπροστά σε μία κροσέ παντελόνα και ένα εμπριμέ ροζ/καφέ πουκάμισο, ένα mix που στην κρεμάστρα μοιάζει αναπάντεχο, αλλά όταν το βλέπεις ολοκληρωμένο αποκτά χαρακτήρα -μια υπενθύμιση ότι οι αντιθέσεις στις υφές είναι μία από τις σημαντικότερες τάσεις της σεζόν. Το structured συναντά το ρομαντικό, το boho παντρεύεται με το chic, το utility ισορροπεί με το feminine με το αποτέλεσμα δείχνει πάντα σύγχρονο χωρίς να χάνει τη διαχρονικότητά του.

Λίγο πιο πέρα, τα printed co-ords τράβηξαν το βλέμμα μου. Τα matching sets άλλωστε είναι μία από τις πιο δυνατές τάσεις και αυτού του καλοκαιριού, όχι μόνο γιατί είναι εντυπωσιακά αλλά και γιατί προσφέρουν αμέτρητες επιλογές styling. Φοριούνται μαζί για ένα ολοκληρωμένο look, αλλά μπορούν εξίσου εύκολα να χωριστούν και να συνδυαστούν με λινά παντελόνια, denim ή λευκά shorts, κάνοντας το capsule dressing μέρος της γκαρνταρόμπας των διακοπών. Είναι με άλλα λόγια, η πιο έξυπνη επένδυση για εσένα που θέλεις περισσότερους συνδυασμούς με τα λιγοστά κομμάτια που χωρά η χειραποσκευή σου.

Αν κατάλαβα κάτι από τη βόλτα μου πάντως είναι ότι τα λινά είναι και φέτος μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού. Δικαίως. Απλά σκέψου πόσα looks μπορείς να δημιουργήσεις με ένα λινό πουκάμισο: Μπορείς να το φορέσεις άνετα πάνω από το μαγιό σου στην παραλία, με ένα tailored παντελόνι στο γραφείο ή δεμένο στη μέση πάνω από ένα slip dress για μια βόλτα στην πόλη. Μία ακόμα μεγάλη τάση βέβαια είναι και η ανάμιξη διαφορετικών υφών. Η συμβουλή μου; Παίξε με κροσέ, κεντητά, σατέν και φυσικά υφάσματα, τα οποία κάνουν ακόμα και το πιο basic ή ουδέτερο χρωματικά look να δείχνει ενδιαφέρον.

Αρκετά όμως με εμένα. Ώρα να ασχοληθώ με το έτερον ήμισυ. Η αλήθεια είναι ότι βρήκα εξίσου ενδιαφέρουσα και τη συλλογή menswear, που δίνει μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στο vacation dressing. Προσωπικά λάτρεψα τα λινά overshirts, τις cargo βερμούδες και τα printed swim shorts, που μεταφέρουν τη λογική του effortless καλοκαιρινού στιλ και στην ανδρική γκαρνταρόμπα, με κομμάτια που φοριούνται εξίσου εύκολα τόσο στην πόλη, όσο και στις διακοπές.

Λίγο παρά δίπλα το παιδικό τμήμα κέντρισε το ενδιαφέρον μου. Εκεί βρήκα πραγματικά αμέτρητες επιλογές τόσο σε casual, όσο και σε πιο dressy outfits για αγόρια και κορίτσια. Σαν σωστή νονά ωστόσο, αποφάσισα να κακομάθω (για μία ακόμα φορά!) την βαφτιστήρα μου και ενέδωσα σε ένα τζιν shorts με κεντημένα λουλούδια, το οποίο και συνδύασα με ένα κόκκινο τοπ με τιράντες, που είμαι σίγουρη ότι η μικρή θα καταευχαριστηθεί φέτος το καλοκαίρι.

Ξέρεις πού καταλήγω; Αυτό που τελικά κάνει τη διαφορά δεν είναι μόνο οι τάσεις, αλλά ο τρόπος που αποδίδονται σε πραγματικά φορέσιμα κομμάτια. Ρούχα που δεν αγοράζεις για μία μόνο περίσταση, αλλά επιστρέφεις σε αυτά ξανά και ξανά, γιατί λειτουργούν σε διαφορετικές στιγμές, διαφορετικά ταξίδια και διαφορετικές εκδοχές του καλοκαιριού.

Φεύγοντας από το κατάστημα M&S στο The Mall Athens, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα κάνει απλά ένα πετυχημένο shopping spree. Είχα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι το καλοκαιρινό ντύσιμο: λιγότερα, πιο ευέλικτα κομμάτια, φυσικές υφές, ποιοτικά υφάσματα και συνδυασμοί που σε ακολουθούν από την πόλη μέχρι τις διακοπές. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μεγαλύτερο ατού της νέας συλλογής -η αίσθηση ότι το στιλ δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο για να είναι πραγματικά σύγχρονο και κομψό.