Chloé Winter 2026: Η νέα καμπάνια μοιάζει με ζωντανό πίνακα ζωγραφικής και εξυμνεί τη γυναικεία δύναμη

Όταν η μόδα εμπνέεται από την τέχνη

O οίκος Chloé παρουσίασε τη νέα καμπάνια για τη συλλογή Winter 2026, μια καμπάνια- ωδή στη γυναικεία δύναμη, την ελευθερία και τη βαθιά σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.

Υπό τη δημιουργική διεύθυνση της Chemena Kamali και με τον φωτογραφικό φακό των Inez & Vinoodh, ο γαλλικός οίκος δημιούργησε εικόνες που θυμίζουν έργα μεγάλων ζωγράφων του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, όπου το φως, το τοπίο και η ανθρώπινη παρουσία συνυπάρχουν αρμονικά.

Πρωταγωνίστριες της καμπάνιας είναι οι Raquel Zimmermann, Jacqui Louise, Thalita Ferreira και Sarah Isaksen, οι οποίες κινούνται σε ολάνθιστα φυσικά τοπία, με τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση να αποπνέει αλληλεγγύη και οικειότητα, στοιχεία που αποτελούν βασικούς άξονες της δημιουργικής φιλοσοφίας της Kamali.

«Για αυτήν την καμπάνια, ήθελα να εκφράσω αφοσίωση μέσα από τις γυναίκες, την απεραντοσύνη των ανοιχτών τοπίων και τη δεξιοτεχνία. Η φύση μάς φέρνει πίσω στο ένστικτο, την ελευθερία και τη σύνδεση. Σε αυτό το άνοιγμα, η θηλυκότητα ξεδιπλώνεται με αδάμαστη δύναμη και ενότητα.» είπε η Chemena Kamali.



Όσο για το styling, επιμελήθηκε η Elodie David Touboul, ενώ το casting ανέλαβε ο Piergiorgio Del Moro.

Όταν η μόδα εμπνέεται από την τέχνη

Οι εικόνες χαρακτηρίζονται από απέραντους ορίζοντες, άγρια βλάστηση, βράχια και φυσικό φως που αλλάζει συνεχώς, δημιουργώντας μια σχεδόν ζωγραφική ατμόσφαιρα ενώ οι γυναίκες άλλοτε στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, άλλοτε κοιτούν προς τον ορίζοντα ή κινούνται με φυσικότητα με τα αέρινα φορέματα να ακολουθούν την κίνηση του ανέμου.

Όσο για την αισθητική και τις ίδιες τις εικόνες της καμπάνιας, θυμίζουν έντονα έργα του Ιμπρεσιονισμού και του Προραφαηλιτισμού, με τις σκηνές να μάς φέρνουν στο μυαλό πολλούς εμβληματικούς πίνακες. Αφενός το The Reader, έργο του 1872 του Claude Monet, έρχεται αμέσως στο μυαλό μας, χάρη στο φυσικό φως και τη γαλήνια σχέση της ανθρώπινης φύσης με το τοπίο.

CHLOÉ





Αφετέρου, ορισμένα καρέ παραπέμπουν στο Lighthouse Walk at Biarritz, έργο του 1906, του Joaquín Sorolla, με τη φωτεινή ατμόσφαιρα, τον αέρα και την αίσθηση κίνησης των υφασμάτων.

CHLOÉ

Τέλος, η ποιητική απεικόνιση των γυναικών, τα μακριά φορέματα και οι λαογραφικές επιρροές θυμίζουν το Robin of Modern Times, έργο του 1860, του John Roddam Spencer Stanhope, εκπροσώπου του Προραφαηλιτικού κινήματος, καταφέρνουν να ενώσουν την τέχνη με τη μόδα, με αριστοτεχνικό τρόπο, αποδεικνύοντας πως ο οίκος δεν είχε σκοπό να παρουσιάσει απλώς μια νέα συλλογή, αλλά να δημιουργεί μια εικαστική αφήγηση που γεφυρώνει του δύο κόσμους, εκείνον της τέχνης και της μόδας, με πρωταγωνίστριες τις γυναίκες.