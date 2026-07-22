Ο οίκος Prada παρουσίασε τη νέα καμπάνια για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, επιλέγοντας να αφηγηθεί μια διαφορετική ιστορία γύρω από τη μόδα.

Με τίτλο Simple Stories, η καμπάνια της Prada απομακρύνεται από τη λογική του εντυπωσιασμού και στρέφεται σε στιγμές καθημερινότητας, όπου τα ρούχα γίνονται μέρος της ζωής και όχι απλώς αντικείμενα επίδειξης. Πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι οι Troye Sivan, Hunter Schafer, Chen Haoyu και Kelvin Harrison Jr., ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Barry Jenkins.



Αντί να δημιουργήσει ένα ακόμη φαντασμαγορικό σκηνικό, ο οίκος Prada επιλέγει να εστιάσει στη δύναμη των μικρών στιγμών, παρουσιάζοντας εικόνες που θυμίζουν καρέ από ταινία. Με έναν μαγικό τρόπο η καθημερινότητα μετατρέπεται σε κινηματογραφική εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο απλές πράξεις μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία όταν φωτίζονται μέσα από μια διαφορετική οπτική.

Η νέα καμπάνια της Prada μετατρέπει την καθημερινότητα σε μια κινηματογραφική αφήγηση

Ο Barry Jenkins, γνωστός για την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει τους χαρακτήρες και τις ανθρώπινες σχέσεις στις ταινίες του, επιτρέπει τόσο στις φωτογραφίες όσο και στα βίντεο της καμπάνιας, στα ρούχα να γίνουν οργανικό κομμάτι της προσωπικότητας των πρωταγωνιστών ενώ οι επιλογές των ίδιων των προσώπων να φέρνει μια πολυφωνία αισθητικής και κουλτούρας που ενισχύει το μήνυμα της Prada ότι η μόδα δεν περιορίζεται σε μία μόνο αισθητική ή ταυτότητα, αλλά προσαρμόζεται στον χαρακτήρα και την προσωπική έκφραση κάθε ανθρώπου.





Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά η συλλογή των Miuccia Prada και Raf Simons και τα σχέδια απομακρύνονται από την υπερβολή και επενδύουν σε καθαρές γραμμές, ευέλικτες σιλουέτες και κομμάτια που μπορούν να φορεθούν σε διαφορετικές περιστάσεις.

