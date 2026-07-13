Ο YSL υποδέχεται το καλοκαίρι με τη νέα της καμπάνια με τίτλο «Respiro», μια κινηματογραφική ωδή στη μεσογειακή ανεμελιά.

Τα εμβληματικά «κλικ» της καμπάνιας του οίκου YSL που φέρει την υπογραφή του δημιουργικού διευθυντή Anthony Vaccarello, τράβηξε ο Henrik Purienne, ενώ πρωταγωνίστριες είναι οι Jenn Du Puy και Vittoria Ceretti, οι οποίες ενσαρκώνουν τη φυσική κομψότητα και τον αισθησιασμό που χαρακτηρίζουν τη νέα συλλογή του γαλλικού οίκου.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στη Νότια Γαλλία, με φόντο τη Μεσόγειο και τη θρυλική Villa Santo Sospir, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει καλοκαιρινό κινηματογραφικό σκηνικό ενώ το «παιχνίδι» που εκτυλίσσεται σε κάθε κάδρο με το φως του ήλιου και τις σκιές, τη θάλασσα και την ανεπιτήδευτη αισθητική, συνθέτει ένα αποτέλεσμα που αποτυπώνει το πνεύμα των διακοπών, δίνοντας έμφαση περισσότερο στη διάθεση και την εμπειρία παρά στην απλή παρουσίαση των ρούχων.

Η νέα καμπάνια του YSL είναι ένας ύμνος στα ηλιόλουστα καλοκαίρια και τη... γλυκιά αλμύρα της θάλασσας

Όσο για τα ίδια τα items της συλλογής της καμπάνιας, πρωταγωνιστούν ανάλαφρα φορέματα, αέρινα πανωφόρια και διαχρονικά κομμάτια της συλλογής, τα οποία συνδυάζονται με αξεσουάρ- ορισμό της καλοκαιρινής πολυτέλειας.

Ξεχωρίζουν επίσης οι εμβληματικές τσάντες Panier και Loulou, επανασχεδιασμένες σε υφές από ράφια, αλλά και το χαρακτηριστικό τοπ με το λογότυπο Cassandre, που αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχέδια του οίκου.

Παράλληλα, η καμπάνια επεκτείνεται και στη συλλογή Saint Laurent Rive Droite, η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα lifestyle και αποκλειστικές συνεργασίες, μεταφέροντας τη φιλοσοφία του «αιώνιου καλοκαιριού» πέρα από τη μόδα.

Ανάμεσα στις δημιουργίες συναντά κανείς μια συλλεκτική ρακέτα τένις, ηλεκτρικά ποδήλατα, κομψά φορητά ψυγεία και αξεσουάρ παραλίας, συνθέτοντας έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη ταυτότητα της Saint Laurent.

