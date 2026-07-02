Ποιος είπε πως οι πρωταγωνιστές μιας καμπάνιας πρέπει απαραίτητα να είναι celebrities, supermodels ή διάσημοι ambassadors;

Η Hermès παρουσίασε τη νέα της καμπάνια για τα εμβληματικά δερμάτινα αξεσουάρ Collier de Chien, επιλέγοντας για πρωταγωνιστές τα πιο γλυκά – και στιλάτα σκυλιά, καταλαβαίνεις λοιπόν πως, εμείς μόλις «λιώσαμε».

Η πρόσφατη καμπάνια του οίκου, η οποία έχει κατακλύσει τα sociail media, αποτελείται από μια σειρά μίνι βίντεο, στα οποία τα σκυλιά κλέβουν φυσικά την παράσταση και παίρνουν τη θέση που τους αξίζει, εκείνη των πρωταγωνιστών. Μέσα από καθημερινά αλλά άκρως κινηματογραφικά στιγμιότυπα, η Hermès παρουσιάζει τη νέα συλλογή αξεσουάρ για κατοικίδια, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη διαχρονική δεξιοτεχνία της.

Η καμπάνια της Hermès έχει τους πιο cute πρωταγωνιστές που θα δεις σήμερα

Κάθε βίντεο αφηγείται και μια μικρή ιστορία, ένα λευκό Κανίς για παράδειγμα εκτελεί με απόλυτη πειθαρχία στάσεις yoga δίπλα σε ένα μοντέλο ενώ φορά το Hermès μαντήλι του. Σε άλλο στιγμιότυπο, ένα Τζάκ Ράσελ Κανίς απολαμβάνει τη beauty ρουτίνα του φορώντας το εμβληματικό δερμάτινο κολάρο του από τον οίκο και ένα Ντάκσχουντ είναι έτοιμο να παίξει πιάνο, χωρίς να χάνει ίχνος κομψότητας.

Γιατί όμως αυτή η καμπάνια ξεχωρίζει, εκτός από το γεγονός πως την λατρέψαμε χάρη στους τετράποδους φίλους μας; Ο οίκος Hermès επιλέγει να επικοινωνήσει την πολυτέλεια χωρίς υπερβολές, αντιθέτως, επενδύει στην απλότητα, στη διακριτική κομψότητα και στη φυσική γοητεία.

Μη ξεχνάς άλλωστε πως ο οίκος διατηρεί εδώ και δεκαετίες μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο των ζώων, καθώς η ιστορία της ξεκινά από την κατασκευή εξοπλισμού ιππασίας και δερμάτινων ειδών υψηλής ποιότητας. Η νέα συλλογή για κατοικίδια αποτελεί ουσιαστικά μια φυσική συνέχεια αυτής της κληρονομιάς, μεταφέροντας το περίφημο savoir-faire του οίκου σε αξεσουάρ σχεδιασμένα για τους πιο πιστούς μας φίλους.

