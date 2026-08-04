Αν μέχρι πριν από λίγο καιρό τα boxer shorts και τα bloomer shorts κυριαρχούσαν, τώρα μια ακόμη πιο ρομαντική εκδοχή τους κάνει αισθητή την παρουσία της.

Ο λόγος για τα pantaloons, τα αέρινα παντελόνια με μήκος που φτάνει συνήθως στη γάμπα και λεπτομέρειες όπως δαντέλα, βολάν ή κεντήματα, που θυμίζουν βικτωριανά εσώρουχα. Το κομμάτι αυτό έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα trends της σεζόν, με ολοένα και περισσότερες fashion lovers να το επιλέγουν τόσο στις διακοπές όσο και στις εμφανίσεις τους στην πόλη.

Παρότι σήμερα θεωρούνται μία από τις πιο σύγχρονες τάσεις της μόδας (να σου θυμίσω πως τα είδαμε και πέρυσι) τα pantaloons έχουν ιστορία που ξεκινά ήδη από τον 19ο αιώνα.

Η ιστορία των pantaloons

Αρχικά τα φορούσαν κάτω από τα φορέματα οι γυναίκες για λόγους άνεσης και σεμνότητας ενώ αργότερα συνδέθηκαν με το κίνημα για τη γυναικεία χειραφέτηση, όταν οι γυναίκες άρχισαν να αντικαθιστούν τις βαριές φούστες με πιο πρακτικές και ελεύθερες σιλουέτες. Σήμερα επιστρέφουν μέσα από μια εντελώς διαφορετική οπτική, διατηρώντας τη vintage αισθητική τους, αλλά αποκτώντας έναν πιο σύγχρονο και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα που ταιριάζει απόλυτα στις τάσεις του 2026.

Η μεγάλη αγάπη των γυναικών στο στιλ δεν οφείλεται μόνο στη νοσταλγική αισθητική τους αλλά συνδυάζουν άνεση, θηλυκότητα και μια ανεπιτήδευτη κομψότητα που ανταποκρίνεται στη στροφή της μόδας προς πιο ρομαντικές και ανάλαφρες σιλουέτες. Παράλληλα, η επιστροφή του boho chic, οι βικτωριανές επιρροές και η τάση που αντλεί έμπνευση από τα εσώρουχα ως βασικά στοιχεία του ντυσίματος έχουν δημιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον για την αναβίωσή τους.

Η πιο απροσδόκητα ρομαντική τάση φέρνει το στιλ του 19ου αιώνα, στην πιο σύγχρονη εκδοχή του

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι fashion icons όπως η Μπέλα έχουν ήδη προσθέσει το συγκεκριμένο κομμάτι στη συλλογή τους, ενώ όλο και περισσότερα fashion brands το εντάσσουν στις καλοκαιρινές συλλογές τους.

Πώς θα τα φορέσεις

Οι πιο κομψές γυναίκες της μόδας τα συνδυάζουν με ένα απλό λευκό tank top ή ένα basic t-shirt για να ισορροπήσουν τον ρομαντικό χαρακτήρα τους αλλά για πιο βραδινές εμφανίσεις μπορείς να επιλέξεις έναν κορσέ, ένα strapless ή και ένα σατέν τοπ . Στην παραλία λειτουργούν ιδανικά πάνω από το μαγιό με δερμάτινα σανδάλια, ενώ στην πόλη ολοκληρώνονται με ballet flats, kitten heels ή ακόμη και biker boot.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά looks για να εμπνευστείς και να αντιγράψεις το στιλ, πάρε λοιπόν χαρτί και μολύβι και σημείωσε τις αγαπημένες σου εμφανίσεις.



Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks