Μην ψάχνεις άλλο: Έχουμε το σικάτο μαύρο φόρεμα που θα φοράς όλο το φθινόπωρο

Διαχρονικό, κομψό, πρακτικό και πάντα στιλάτο, το μαύρο φόρεμα δεν γίνεται να απουσιάζει από τα φθινοπωρινά looks σου.

Αν ένα fashion κομμάτι έχει διαχρονική αξία και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει σε κάθε ντουλάπα, αυτό είναι φυσικά το μαύρο φόρεμα. Η πρακτικότητα του χρώματος και η άνεση του είδους δημιουργούν έναν συνδυασμό που έχει τιμηθεί από τους πρωτοπόρους της μόδας και κάθε σχεδιαστής που σέβεται τον εαυτό του φροντίζει να έχει στη συλλογή του. Από το μακρινό παρελθόν μέχρι σήμερα, το μαύρο φόρεμα αποτελεί σταθερή αξία του καλού στιλ και τρανή απόδειξη μιας υψηλής αισθητικής.

Με την έλευση του φθινοπώρου γεννήθηκε - σε εμάς τουλάχιστον - η ανάγκη για μια μικρή ενίσχυση της γκαρνταρόμπας μας. Η νέα σεζόν μόλις ξεκίνησε και εδώ που τα λέμε, ποιος δεν έχει ανάγκη για μια ανανέωση; Ένα από τα πρώτα κομμάτια που αξίζει να επενδύσουμε, είναι το μαύρο φόρεμα. Η κομψότητα και η πρακτικότητα που το συνοδεύουν, είναι σίγουρα δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας.

Το all time classic κομμάτι που θα σε συντροφεύσει όλο το φθινόπωρο

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που κάθε φθινόπωρο επιστρέφουμε στα ίδια και αγαπημένα basics. Εκείνα τα κομμάτια που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη σκέψη και μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε διαφορετικές περιστάσεις. Ένα μαύρο φόρεμα είναι ακριβώς αυτό: η λύση στις ημέρες που ανοίγεις την ντουλάπα και δεν ξέρεις τι να φορέσεις, αλλά και το κομμάτι που μπορεί να μεταμορφωθεί με τα σωστά αξεσουάρ, όταν το πρόγραμμα συνεχίζεται από το γραφείο σε ένα dinner ή ένα ποτό.

Το μυστικό βρίσκεται, φυσικά, στη γραμμή και στη σωστή εφαρμογή. Ένα σχέδιο που κολακεύει τη σιλουέτα χωρίς να είναι υπερβολικά formal μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας.

Το μαύρο φόρεμα από τα H&M που θα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ

Σε περίπτωση που ψάχνεις ένα μαύρο φόρεμα, σε έχουμε: βρήκαμε στα H&M ένα σχέδιο που αξίζει την προσοχή σου. Πρόκειται για ένα minimal κομμάτι σε μαύρο χρώμα που μπορεί να γίνει η βάση για αμέτρητα looks μέσα στη σεζόν. Η δετή ζώνη είναι εκείνη η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, καθώς επιτρέπει να τονίσεις τη μέση και να προσαρμόσεις τη σιλουέτα του φορέματος όπως ακριβώς θέλεις.

Φωτογραφία / H&M

Φωτογραφία / H&M

Με τιμή 47,99 ευρώ, είναι από εκείνες τις αγορές που μπορούν πραγματικά να «δουλέψουν» υπερωρίες στην ντουλάπα σου. Το πρωί μπορείς να το φορέσεις με μπαλαρίνες ή loafers, μια μεγάλη τσάντα και ένα ελαφρύ jacket, όταν πέσει λίγο η θερμοκρασία. Για το βράδυ ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα, χρυσά κοσμήματα και ένα μικρό clutch είναι αρκετά για να του δώσουν εντελώς διαφορετικό ύφος.

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να ξοδέψεις μια περιουσία για να ανανεώσεις τα looks σου. Αρκούν μερικές έξυπνες επιλογές και είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τη νέα σεζόν που μόλις ξεκίνησε.

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