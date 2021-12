H Shoprano εντόπισε τα πιο stylish Xmas Gifts σε super outlet τιμές

Η top fashion influencer Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, γνωστή ως Shoprano, επισκέφθηκε τον Νο1 προορισμό για Christmas Shopping στην Θεσσαλονίκη, το One Salonica outlet mall, για να μας δώσει ιδέες για τα πιο fashionable Δώρα, για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Ήρθε η στιγμή λοιπόν να κάνουμε ένα check στην wish-list μας, αντλώντας έμπνευση από την αγαπημένη fashion expert Shoprano, η οποία προτείνει να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και διαχρονικότητα, αλλά και να επιλέξουμε είδη βασισμένα στα χαρακτηριστικά και την προσωπικότητά μας. Ένα fashion item μπορεί να μας χαρίσει λάμψη, ζεστασιά, extra style, άνεση και για αυτό αρκεί να εντοπίσουμε το κατάλληλο κομμάτι για καθετί που ψάχνουμε. Στο One Salonica outlet mall θα βρούμε αμέτρητα επώνυμα fashion brands σε outlet τιμές που φτάνουν έως και -70%, για να προετοιμάσουμε τα φετινά μας Δώρα και festive looks, από casual και cozy εμφανίσεις μέχρι formal και party looks, που θα μας κάνουν να ξεχωρίσουμε και φέτος τις γιορτές.

Get inspired and let the Unboxing begin…

#1 Cropped Jacket

PINKO από 180€ τώρα 126€

Η cropped γραμμή σε ένα pink blazer θα χαρίσει extra θηλυκότητα και style σε κάθε festive look. Style it with… a lingerie top ή φόρεμα και μία εντυπωσιακή γούνα, για ένα άκρως chic & feminine αποτέλεσμα.

#2 Glittery Boots

KALOGIROU (Giuseppe Zanotti) από 995€ τώρα 497,50€

Μεταμορφώστε κάθε σας outfit σε ένα party look, προσθέτοντας απλά τις πιο λαμπερές over-the- knee sexy μπότες. Style it with… a mini dress και χρυσά ή silver κοσμήματα, για ένα λαμπερό New Year’s Eve style.



#3 Sequin Set

ΒSB Sequin top από 59,90€ τώρα 29,90€

Sequin trousers από 79,90€ τώρα 29,90€

Τα co-ord sets συνεχίζουν να αποτελούν τοπ τάση φέτος και για τις γιορτές μπορείτε να επιλέξετε ένα total sequin set σε loose γραμμή. Style it with… high heels για μια βραδινή εμφάνιση ή με sneakers για ένα fashion forward look.

#4 Fringed Knits

Diesel από 360€ τώρα 114€

Μία πλεκτή statement ζακέτα με fringes στα μανίκια και attached κασκόλ, είναι το must-have κομμάτι για τις χειμερινές εξορμήσεις σας. Style it with… jeans και biker boots για ανέμελα casual christmas getaways.

#5 Festive Palette

KIKO MILANO 25,99€

Σύμμαχός μας σε κάθε εορταστική εμφάνιση το εντυπωσιακό μακιγιάζ σε ζεστές αποχρώσεις, που θα αναδείξουν υπέροχα τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Style it with… a red lipstick και highlighting drops, για ένα αψεγάδιαστο και λαμπερό make-up look.

#6 Logo Printed Bomber

TOMMY HILFIGER από 237€ τώρα 154€

Η τάση logomania στα ρούχα των trendsetters έχει επιστρέψει και ένα logo printed jacket αποτελεί το τέλειο key-item για να ολοκληρώσει κάθε σας εμφάνιση. Style it with… a pleated skirt και τα αγαπημένα σας booties, για ένα cool all day long look.

#7 Denim Shirt

CALVIN KLEIN από 92,90€ τώρα 60€

Το τζιν πουκάμισο αποτελεί την τέλεια πρόταση για ένα γυναικείο ή και ανδρικό δώρο, αφού είναι το πιο έξυπνο και διαχρονικό κομμάτι στην γκαρνταρόμπα μας. Style it with… a denim bottom, για να πετύχετε ένα άψογο double denim look.

#8 Get Him Cozy



American Eagle από 97€ τώρα 63,05€

Ένα oversized ανδρικό cozy jacket είναι το πιο άνετο και ζεστό δώρο που μπορείτε να χαρίσετε σε εκείνον. Ιδανικό για χειμερινές εξορμήσεις, αλλά και χουχούλιασμα στο σπίτι. Style it with… sweatpants και μπορείτε να το δανειστείτε κι εσείς για comfy καθημερινές βόλτες.

#9 Casual Key Piece

LEVI’S από 140€ τώρα 98€

To denim μπουφάν με γούνινη επένδυση θα σας κρατήσει ζεστές και στιλάτες για σύγχρονες urban εμφανίσεις με cool vibe. Style it with… a belt bag και το αγαπημένο σας sweatshirt και ετοιμαστείτε για carefree

weekends.

Το One Salonica σας προσκαλεί φέτος για εορταστικό Unboxing, στο λαμπερό και ασφαλές περιβάλλον του outlet mall, προσφέροντας αμέτρητες fashion επιλογές για τα πιο stylish Δώρα, από τα top brands της αγοράς: Polo Ralph Lauren, Nike, Tommy Hilfiger, Kalogirou, Boss, Adidas, Calvin Klein, Levi’s, Diesel, Lacoste, Gant, Puma, Benetton, Mango, Pinko, Camper, Under Armour και πολλά ακόμα σε τιμές έως και -70%!

Stay tuned… www.onesalonica.com για να μαθαίνεις όλα τα fashion νέα και τις προσφορές του One Salonica!

