Τα πιο elegant και παιχνιδιάρικα κοσμήματα των γιορτών

Tα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι μέρες που χαρακτηρίζονται από μαγεία και λάμψη. Αυτή τη μαγεία και λάμψη επιδιώκουμε και για τις εμφανίσεις που γίνονται πιο festive και glam, έτσι ώστε να αντανακλούν την όμορφη διάθεση. Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι καλύτερο από ένα κομψό σετ κοσμήματα;

Τα κοσμήματα είναι γνωστό πώς έχουν την ιδιότητα να αναβαθμίζουν κάθε σύνολο ακόμα και το πιο απλό και καθημερινό, αλλά ακόμα περισσότερο τια επίσημα και βραδινά outfits που επιλέγουμε για τα parties και τις εξόδους των γιορτών. Έτσι αισθανόμαστε και δείχνουμε πιο εντυπωσιακές.

Τα κοσμήματα Wilhelmina θα αποσπάσουν τα περισσότερα κοπλιμέντα, ενώ αποτελούν μια πολύ όμορφη επιλογή για δώρο στις γιορτές.

Είναι elegant, παιχνιδιάρικα, διαχρονικά chic. Eπιπλέον το ελληνικό brand είναι zero waste, αλλά και affordable.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γούρι 2022, ένα από τα πιο απλά και κομψά που έχουμε δει, ενώ είναι και ευκολοφόρετο. Ένα μικρό, ασημένιο ή επιχρυσωμένο ζάρι με τον αριθμό 2 σε κάθε πλευρά και ένα ματάκι.

Πίσω την εταιρία βρίσκεται η Χριστίνα Μαλλάκη. H Χριστίνα γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στην Ιτέα και τη Δεσφίνα Φωκίδας. Με σπουδές σε marketing και διαφήμιση και μετά από χρόνια στην Αγγλία και τη Νέα Υόρκη, η ενασχόληση της με την μόδα ήρθε εντελώς φυσικά. Όσο ζούσε στην Αμερική φοίτησε στο Parsons School of Design και δούλεψε για το Elle Accessories, την Vera Wang και μικρότερα project με τον Burberry και την Donna Karan, αλλά βρέθηκε και στo Μrecedes Benz Fashion Week.

Για τα εντυπωσιακά κοσμήματα της «εμπνέομαι από ανθρώπους, από ταξίδια, από συναισθήματα, από χρώματα». δηλώνει. Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι ιλικά στο περιβάλλον, χωρίς nickel και κάδμιο. Τα περισσότερα είναι επιχρυσωμένα και επαργυρωμένα μέταλλα, ασήμι, γυαλί, πλέξιγκλας, ύφασμα.

H φιλοσοφία του brand είναι «zero waste, contemporary yet elegant jewelry for independent women and men who travel».

Τα κοσμήματα της είναι ακριβώς αυτό. Πολυτέλεια σε travel size και δημιουργίες που μπορούν να φορεθούν σε κάθε περίσταση και να κερδίσουν τις εντυπώσεις.