Τα προϊόντα που αξίζουν μια θέση στη ρουτίνα κάθε γυναίκας άνω των 50

Πολυτελές στην υφή, αλλά εξαιρετικά δραστικό στη σύνθεση, ένα λάδι προσώπου για ρυτίδες μπορεί να λειτουργήσει τόσο προληπτικά όσο και διορθωτικά, χαρίζοντας στην επιδερμίδα πιο λεία όψη, καλύτερη ελαστικότητα και εκείνη τη χαρακτηριστική, υγιή λάμψη που συνδέουμε με το νεανικό δέρμα.

Λάδι προσώπου για ρυτίδες: Τα πιο αποτελεσματικά συστατικά

Στην πραγματικότητα, η αποτελεσματικότητα ενός καλού face oil κρύβεται στα συστατικά του. Πολλές σύγχρονες φόρμουλες περιέχουν ισχυρά αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη Ε και φυτικές πολυφαινόλες, που προστατεύουν την επιδερμίδα από το οξειδωτικό στρες και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, δύο από τους βασικότερους υπαίτιους της πρόωρης γήρανσης. Εξίσου δημοφιλή είναι και συστατικά όπως το rosehip, το argan και το έλαιο ροδιού, τα οποία ενισχύουν τον δερματικό φραγμό, βελτιώνουν την υφή και κάνουν τις λεπτές γραμμές να δείχνουν πιο λείες.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει κερδίσει και το bakuchiol, η φυτική, πιο ήπια εναλλακτική της ρετινόλης, η οποία βοηθά στη βελτίωση της όψης των ρυτίδων και της σφριγηλότητας χωρίς να προκαλεί ξηρότητα ή ευαισθησία. Σε πιο ώριμες επιδερμίδες, συναντάμε επίσης συνθέσεις που συνδυάζουν έλαια με παράγωγα της βιταμίνης Α, τα οποία στοχεύουν πιο δυναμικά στην ανανέωση της επιδερμίδας και στην απώλεια πυκνότητας.

Λάδι προσώπου για ρυτίδες: Πότε να το εντάξεις στη ρουτίνα σου

Το πότε έχει νόημα να εντάξει κανείς ένα λάδι προσώπου για ρυτίδες στη ρουτίνα του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία και τις ανάγκες της επιδερμίδας. Γύρω στα 30, ο ρόλος του είναι κυρίως προληπτικός, ενώ στη δεκαετία των 40, όπου αρχίζουν να γίνονται πιο ορατές οι πρώτες γραμμές και η επιδερμίδα δείχνει λιγότερο «γεμάτη», τα λάδια λειτουργούν συμπληρωματικά, προσφέροντας περισσότερη θρέψη και ενίσχυση της σφριγηλότητας. Μετά τα 50, γίνονται σχεδόν απαραίτητα, καθώς βοηθούν ουσιαστικά στη μείωση της ξηρότητας, στη βελτίωση της όψης των ρυτίδων και στην επαναφορά της άνεσης και της ελαστικότητας στο δέρμα.

Editor's Tip: Τα λάδια προσώπου εφαρμόζονται συνήθως στο τέλος της βραδινής ρουτίνας περιποίησης, μετά τον ορό και την ενυδατική, για να «σφραγίσουν» την υγρασία και τα ενεργά συστατικά. Μπορούν επίσης να αναμειχθούν με την κρέμα αν θέλεις να δημιουργήσεις μια πιο γρήγορη ρουτίνα.

Λάδι προσώπου για ρυτίδες: 5 top επιλογές

Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil, Guerlain-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το προϊόν προσφέρει τον πλούτο ενός λαδιού, την ελαφρότητα μιας λοσιόν και τη δύναμη ενός ορού, επιτρέποντας στο δέρμα να επιδιορθωθεί 9 φορές πιο γρήγορα. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο «γεμάτη», λεία, λαμπερή και νεανική επιδερμίδα.

Beevine Elixir Replenishing Firming Oil, APIVITA-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το ανάλαφρο έλαιο αποροφάται τέλεια από την επιδερμίδα χαρίζοντας μια πιο σφριγηλή, αναζωογονημένη και λαμπερή όψη. Θρέφει σε βάθος την επιδερμίδα προσφέροντας ζωντάνια και φρεσκάδα

Luna Sleeping Night Oil, Sunday Riley-Απόκτησέ το εδώ

Ο εστέρας ρετινοειδούς οξέος στη σύνθεση μειώνει την εμφάνιση των πόρων και των ρυτίδων, βελτιώνοντας ορατά τα σημάδια της πρόωρης γήρανσης. Τα αιθέρια αρώματα μπλε και άγριου χαμομηλιού είναι πλούσια σε μπλε αζουλένιο το οποίο υπόσχεται απαλότητα χάρη στις καταπραϋντικές ιδιότητές του.

Retinol 0.5% in Squalane, The Ordinary-Απόκτησέ το εδώ

Με 0.5% καθαρή ρετινόλη και σκουαλένιο, αυτό το έλαιο προσώπου μειώνει αισθητά τα σημάδια γήρανσης χωρίς ωστόσο να ερεθίζει την επιδερμίδα.

Merveillance Lift Firming Activating Face & Neck Oil - Serum, NUXE-Απόκτησέ το εδώ

Με το εξαιρετικά επανορθωτικό έλαιο από μικροφύκη, αυτό το προϊόν ενδυναμώνει τη δομή της επιδερμίδας και ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου IV μειώνοντας το βάθος και τον αριθμό των ρυτίδων.