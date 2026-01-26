Τέλος στη «συγγνώμη»: Η λέξη-κλειδί του Στιβ Τζομπς που δείχνει ανώτερο EQ

Γιατί οι πετυχημένοι ηγέτες σταματούν να ζητούν συγγνώμη για ασήμαντα πράγματα;

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν μία και μόνο λέξη σαμποτάρει την εικόνα σου; Ο Στιβ Τζομπς το γνώριζε καλά. Αντί να αναλώνεται σε δικαιολογίες και αμήχανες «συγγνώμες», χρησιμοποιούσε μια τεχνική που εξέπεμπε δύναμη και υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (EQ). Μπορείς να κάνεις κι εσύ το ίδιο;

Μήπως πέφτεις στην παγίδα της «περιττής συγγνώμης»;

Πόσες φορές έχεις πει «συγγνώμη που άργησα» ή «συγγνώμη που σε διέκοψα»; Σύμφωνα με έρευνες του Harvard, όταν ζητάς συγγνώμη για πράγματα που δεν είναι πραγματικά σοβαρά σφάλματα, μειώνεις το κύρος σου. Φαίνεσαι λιγότερο ικανός και δείχνεις έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Το μυστικό του Στηβ Τζομπς; Αντικατάστησε την απολογία με ευγνωμοσύνη

Ο Στιβ Τζομπς δεν απολογούνταν για τα προβλήματα της Apple. Αντίθετα, άλλαζε το αφήγημα. Ακόμα και σε μεγάλες κρίσεις, αντί να ζητήσει συγγνώμη, ευχαριστούσε τους χρήστες για την υπομονή και την πίστη τους. Αυτή η μετατόπιση είναι ένα πανίσχυρο δείγμα EQ: Αντί να εστιάζεις στο δικό σου λάθος, εστιάζεις στην αξία του άλλου.

Πώς θα το εφαρμόσεις σήμερα κιόλας;

Δοκίμασε να αλλάξεις τις φράσεις σου και δες τη δυναμική στο δωμάτιο να αλλάζει αμέσως:

Αντί να πεις: «Συγγνώμη που άργησα», πες: «Ευχαριστώ που με περίμενες». (Αναγνωρίζεις την υπομονή του άλλου αντί να τονίζεις την αργοπορία σου).

Αντί να πεις: «Συγγνώμη που σε κούρασα με τα προβλήματά μου», πες: «Ευχαριστώ που με άκουσες, το εκτιμώ πολύ».

Αντί να πεις:«Συγγνώμη που έκανα λάθος στην αναφορά», πες: «Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σου, με βοηθούν να το βελτιώσω».

Γιατί αυτές οι εκφράσεις θα σε κάνουν συναισθηματικά πιο δυνατό;

Δείχνεις αυτοπεποίθηση: Σταματάς να δείχνεις υποτακτικός και παίρνεις τον έλεγχο της κατάστασης. Κερδίζεις τον σεβασμό: Η ευγνωμοσύνη κάνει τον άλλον να νιώθει ότι η προσφορά του αναγνωρίζεται. Αλλάζεις το κλίμα: Μετατρέπεις μια αρνητική στιγμή σε μια θετική σύνδεση.

Το να σταματήσεις τις άσκοπες συγγνώμες δεν σημαίνει ότι γίνεσαι αλαζόνας. Σημαίνει ότι σέβεσαι τον εαυτό σου και τον χρόνο των άλλων. Την επόμενη φορά που η λέξη «συγγνώμη» θα φτάσει στην άκρη της γλώσσας σου, κάνε μια παύση. Μήπως ένα «ευχαριστώ» θα σε έκανε να ακουστείς πιο δυνατός και σίγουρος;