Αν αυτές οι 8 συνήθειες σε τρελαίνουν, είσαι εξυπνότερος από τον μέσο όρο των ανθρώπων

Ενόχληση, θυμός, απορία: αν έρχεσαι συχνά αντιμέτωπος με αυτά τα συναισθήματα λόγω της συμπεριφοράς των άλλων, μάλλον διαθέτεις υψηλότερο IQ από τους περισσότερους ανθρώπους εκεί έξω.

Μέσα στην καθημερινότητα σίγουρα συμβαίνουν πράγματα που μας φτάνουν στα όριά μας. Όση αυτοσυγκράτηση ή ψυχραιμία κι αν έχουμε, υπάρχουν ημέρες που τα αρνητικά συναισθήματα κυριαρχούν και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν είναι αφύσικο να νιώσεις θυμό και δεν θα σε κρίνει κανείς γι’ αυτό. Το θέμα είναι, πώς θα τον διαχειριστείς και τι στάση θα κρατήσεις απέναντι στους ανθρώπους γύρω σου - είτε έχουν μερίδιο ευθύνης για τον θυμό σου είτε όχι. Πέρα, όμως, από μεμονωμένα περιστατικά, δεν είναι σπάνιο να μας ενοχλούν γενικευμένες συμπεριφορές, αφού είναι εκτός του δικού μας κόσμου, εκτός του δικού μας χαρακτήρα. Αυτές οι συνήθειες είναι κομμάτι της καθημερινότητας και για μια μεγάλη μερίδα της ανθρωπότητας, κομμάτι της ζωής τους.

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν, πως για τα περισσότερα πράγματα που μας ενοχλούν, υπάρχει ένας βασικός λόγος, ο οποίος μπορεί να ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν τα συναισθήματα που μας προξενεί, αλλά και ο τρόπος που επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Όταν τα όριά μας ξεπερνιούνται, όταν αυτές οι συμπεριφορές επιβαρύνουν τις ζωές άλλων ανθρώπων ή όταν χάνεται η ευγένεια και ο σεβασμός, τότε υπάρχει πρόβλημα. Οι ειδικοί επισημαίνουν, πως 8 απλές συνήθειες της καθημερινότητας μπορούν να ξεχωρίζουν τα άτομα που διαθέτουν υψηλότερο IQ. Πώς; Απεχθάνονται αυτές τις συνήθειες όσο τίποτα άλλο στη ζωή τους και αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα τους.

Οι συνήθειες που ενοχλούν τους νοητικά προικισμένους ανθρώπους