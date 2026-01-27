Αν αυτές οι 8 συνήθειες σε τρελαίνουν, είσαι εξυπνότερος από τον μέσο όρο των ανθρώπων
JTeam
27 Ιανουαρίου 2026
Μέσα στην καθημερινότητα σίγουρα συμβαίνουν πράγματα που μας φτάνουν στα όριά μας. Όση αυτοσυγκράτηση ή ψυχραιμία κι αν έχουμε, υπάρχουν ημέρες που τα αρνητικά συναισθήματα κυριαρχούν και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν είναι αφύσικο να νιώσεις θυμό και δεν θα σε κρίνει κανείς γι’ αυτό. Το θέμα είναι, πώς θα τον διαχειριστείς και τι στάση θα κρατήσεις απέναντι στους ανθρώπους γύρω σου - είτε έχουν μερίδιο ευθύνης για τον θυμό σου είτε όχι. Πέρα, όμως, από μεμονωμένα περιστατικά, δεν είναι σπάνιο να μας ενοχλούν γενικευμένες συμπεριφορές, αφού είναι εκτός του δικού μας κόσμου, εκτός του δικού μας χαρακτήρα. Αυτές οι συνήθειες είναι κομμάτι της καθημερινότητας και για μια μεγάλη μερίδα της ανθρωπότητας, κομμάτι της ζωής τους.
Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν, πως για τα περισσότερα πράγματα που μας ενοχλούν, υπάρχει ένας βασικός λόγος, ο οποίος μπορεί να ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν τα συναισθήματα που μας προξενεί, αλλά και ο τρόπος που επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Όταν τα όριά μας ξεπερνιούνται, όταν αυτές οι συμπεριφορές επιβαρύνουν τις ζωές άλλων ανθρώπων ή όταν χάνεται η ευγένεια και ο σεβασμός, τότε υπάρχει πρόβλημα. Οι ειδικοί επισημαίνουν, πως 8 απλές συνήθειες της καθημερινότητας μπορούν να ξεχωρίζουν τα άτομα που διαθέτουν υψηλότερο IQ. Πώς; Απεχθάνονται αυτές τις συνήθειες όσο τίποτα άλλο στη ζωή τους και αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα τους.
Οι συνήθειες που ενοχλούν τους νοητικά προικισμένους ανθρώπους
- #1 Το ατελείωτο κουτσομπολιό και η διάδοση πληροφοριών - χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων στην υπόθεση.
- #2 Τα συνεχόμενα και μη παραγωγικά παράπονα. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι θυματοποιούνται άνευ λόγου.
- #3 Η μη τήρηση υποσχέσεων - ακόμα και για το πιο ασήμαντο πράγμα.
- #4 Το να μην λες ποτέ ευχαριστώ. Και αγενής και αχάριστος.
- #5 Το να μην μαθαίνεις από τα λάθη και να συνεχίζεις τις ίδιες συμπεριφορές
- #6 Να μην παρακολουθείς τον άλλο όσο μιλάει και μόλις ολοκληρώσει τον λόγο του να κάνεις ερωτήσεις που έχουν ήδη απαντηθεί.
- #7 Να μην μπορείς να διαχειριστείς την εποικοδομητική κριτική.
- #8 Να υποτιμάς τις δυνατότητες του άλλου πριν καν τον γνωρίσεις
