adidas Impossible is Nothing: 4 σπουδαίες γυναίκες μοιράστηκαν μαζί μας τι τις ενώνει

«Τίποτα δεν είναι αδύνατο»: Μια φράση που χρησιμοποιούμε συχνά όταν θέλουμε να αισθανθούμε οι ίδιες πιο δυνατές ή να δώσουμε ή να εμπνεύσουμε στους άλλους να βρουν την εσωτερική δύναμη που χρειάζονται για να αισθανθούν αισιοδοξία και ελπίδα. Aν υπάρχει ένα brand που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο αυτήν την φιλοσοφία, δεν είναι άλλο από την adidas.

Η adidas στηρίζει εδώ και χρόνια τις γυναίκες -αθλήτριες και όχι μόνο- κάνοντας το moto της «Ιmpossible is Nothing» και δικό τους moto. H adidas πολλές φορές στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να εμπνεύσει το κίνητρο και την δύναμη στην γυναίκες να αλλάξουν την ζωή τους και να ξεχωρίσουν, κι εκείνες με τη σειρά τους να βρούν το βήμα και την φωνή να εμπνεύσουν άλλες γυναίκες, δημιουργώντας μια πανίσχυρη αλυσίδα αλληλεγγύης. Αυτήν τη φορά επισπεύδει την αποστολή της προς μια ουσιαστική και με διάρκεια αλλαγή για τις γυναίκες αθλήτριες, αλλά και όσες καταρρίπτουν εμπόδια και οδηγούν προς την ισότητα των φύλων, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής διοργάνωσε το panel event «Ιmpossible is Nothing», με παρουσιάστρια την Vicky Free, Head of Global Marketing της adidas, και καλεσμένες 4 μούσες του brand: τις Ellie Goldstein, Nneka Owgumike, Asma Elbadawi και Vivianne Miedema.

Το jenny.gr είχε την ευκαρία να παρακολουθήσει ζωντανά την άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση των τεσσάρων αυτών σπουδαίων γυναικών σχετικά με την γυναικεία ενδυνάμωση.

Η Free καλωσόρισε τους καλεσμένους από τα παγκόσμια κεντρικά γραφεία της adidas στο Herzogenaurach της Γερμανίας και μάς σύστησε τις τέσσερις ταλαντούχες φωνές, οραματίστριες και συνεργάτιδες της adidas που κάνουν το αδύνατο δυνατό στον αθλητισμό αλλά και έξω από αυτόν.

Η Asma Elbadawi, είναι ποιήτρια, ακτιβίστρια, παίκτρια και προπονήτρια basket. H Nneka Ogwumike, παίκτρια του WNBA και πρόεδρος του WNBPA. H Ellie Goldstein, 16χρονο μοντέλο με Σύνδρομο Down που ξαναγράφει τους κανόνες της μόδας. Και η Vivianne Miedema, η πρώτη σκόρερ όλων των εποχών της Ολλανδίας στο ποδόσφαιρο.

Nneka Ogwumike

Η Nneka εντάχθηκε στην οικογένεια της adidas το 2017 και ανοίγει τον δρόμο για τις γυναίκες εντός και εκτός γηπέδου. Παίζοντας για τους Los Angles Sparks, υπήρξε επίσης πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Γυναικών Παικτριών Μπάσκετ (WNBPA) από το 2016. Κατά τη δεύτερη θητεία της ως πρόεδρος, η Ogwumike διαπραγματεύτηκε για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με το WNBA. Το ιστορικό CBA περιλαμβάνει πλέον την άδεια μητρότητας με πλήρη μισθό και ειδικό χώρο για θηλασμό στην αρένα. Αλλά δεν είναι μόνο, καθώς πρόσφατα, ήταν επίσης η κινητήριος δύναμη πίσω από μια νέα ρύθμιση που θα δίνει στις παίκτριες δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες ελέγχου γονιμότητας.

Asma Elbadawi

Η Asma είναι μια σουδανο-βρετανική ποιήτρια, ακτιβίστρια, παίκτρια και προπονήτρια μπάσκετ. Είναι γνωστό ότι υπέβαλε αίτηση και πέτυχε να πείσει τη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) να καταργήσει την απαγόρευση των hijabs και άλλων θρησκευτικών καλύμματων κεφαλής στους επαγγελματίες του αθληματος.

Χρησιμοποιεί επίσης την πλατφόρμα της για να προώθηση της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία. Η Asma εμφανίζεται στην καμπάνια της adidas full cover Swim στο film The Impossible Is Nothing SS22.

Vivianne Miedema

Όταν η ποδοσφαιρική κοινότητα μιλάει για γυναίκες επιθετικούς, η φανέλα με το νούμερο 11 της Άρσεναλ είναι εμβληματική και ανήκει στην Vivianne Miedema. H Ολλανδή παίκτρια πρόσφατα οδήγησε την εθνική της ομάδα στην πρόκριση στο EURO 2022. Κατέχει το ρεκόρ ως η πρώτη σκόρερ όλων των εποχών στην Ολλανδία τόσο στο γυναικείο όσο και στο ανδρικό σχήμα.

Ellie Goldstein

H Ellie είναι τ16χρονο μοντέλο με σύνδρομο Down. από την Βρετανία. Ασχολείται με το μόντελινγκ από τα 15 της, σπουδάζει παραστατικές τέχνες και έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες καμπάνιες μόδας, όπως αυτή της adidas, αλλά και ομορφιάς όπως η καμπάνια Gucci Beauty η οποία την έκανε ευρέως γνωστή. Επιπλέον έχει στο ενεργητικό της μερικά σπουδαία digital εξώφυλλα, όπως για την Ιταλική Vogue και το Allure.

Οι γυναίκες αυτές μέσα από τον τρόπο ζωής και τα επιτεύγματά τους έχουν καταφέρει να κάνουν πράξη το Imposible is Nothing. Για την Asma αυτό είχε να κάνει με το να γίνει ο αθλητισμός και η τέχνη μέρος της καριέρας της.

Ως μουσουλμάνα γυναίκα, η Asma αναφέρθηκε στις καινοτομίες της adidas, όπως το hijab. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να δω ποια θα είναι τα νέα προϊόντα που υποστηρίζουν τις γυναίκες που δεν αισθάνονται άνετα να δείξουν το σώμα τους για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους».

H Nneka και η γυναικεία ενδυνάμωση

Σε ό,τι αφορά την γυναικεία ενδυνάμωση η Nneka μοιράζεται τις δικές της σκέψεις: «Νομίζω ότι πάντα υπήρχε γυναικεία ενδυνάμωση, πάντα ζούσαμε σε ένα περιβάλλον, όπου αν υπήρχε χώρος για εμάς, υπήρχε χώρος μόνο για μία από εμάς. Αυτό δεν συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας ατμόσφαιρας που να εμπνέει τη συν εργασία, και προφανώς, την ενδυνάμωση. Δεν χτίζει μια κοινότητα γυναικών που μπορεί να ανταποκριθεί στις μέγιστες δυνατότητές τους. Γιατί αν δεν είμαστε ενωμένες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ» λέει.

«Υπάρχει ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ σε ένα πάνελ με αυτές τις υπέροχες γυναίκες, γιατί όλές κάνουμε το ίδιο πράγμα. Η ενδυνάμωση είναι η βάση μας, αλλά το κάνουμε με διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό γιατί εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας και, τελικά, τις κοινότητες μας και εκείνους που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους».

«Πάντα μου αρέσει να λέω ότι η ενδυνάμωση των γυναικών δεν αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες. Όλοι μπορούν να είναι μέρος της. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο όμορφο κομματι».

Η Ellie Goldstein και ο χορός

H νεαρή Ellie Goldstein είναι γνωστό ότι λατρεύει τον χορό και όπως μοιράστηκε με το panel αντλεί δύναμη και έμπνευση από αυτόν. «Πάντα λέω ότι είναι πολυ ενδυναμωτικό. Μου αρέσει να μαθαίνω νέες χορογραφίες. Μου αρέσει να είμαι μέλος μιας ομάδας γιατί πιστεύω σε αυτό και μου αρέσει να κάνω τέχνη με τις κινήσεις μου. Και είναι υπέροχο για την ψυχική μου υγεία. Ο χορός με εμπνέει».

Η Vivianne Miedema και το γυναικείο ποδόσφαιρο

Η κορυφαία παίκτρια ποδοσφαίρου Vivianne Miedema μίλησε στην συνέχεια για το πού βρίσκεται αυτή την στιγμή το άθλημα με αισιοδοξία: «Καθώς βρισκόμαστε σε ένα πολύ ανδροκρατούμενο περιβάλλον, νομίζω ότι ήταν υπέροχο που επιτέλους αποκτήσαμε την ορατότητα της τηλεόρασης. Πλέον το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και το Euro προβάλλονται στο Sky Sports. Από εκεί ξεκινούν όλα. Τη στιγμή που θα είναι ορατό το άθλημα στον κόσμο, ο κόσμος θέλει να έρθει στο γήπεδο, ο κόσμος θα θέλει να ασχοληθεί με το γυναικείο ποδόσφαιρο, με τον γυναικείο αθλητισμό γενικά και τη στιγμή που ο κόσμος έρχεται στα γήπεδα, τότε έρχεται η επένδυση.

«Πιστεύω ότι τα επόμενα δύο χρόνια, είναι πολύ σημαντικά για εμάς να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να προσελκύουμε τους οπαδούς και να συνεχίσουμε να επενδύουμε και ελπίζω να φέρουμε το παιχνίδι σε μια υψηλότερη πλατφόρμα από αυτή που είναι τώρα».

Η Vivianne Miedema βλέπει το επερχόμενο UEFA Women's EURO 2022 στην Αγγλία, ως την καλύτερη ευκαιρία για να γνωρίσει και να αγαπήσει ακόμα περισσότερος κόσμος το γυναικείο ποδόσφαιρο. «Είναι η πρώτη χρονιά που νιώθεις ότι είμαστε εκεί, μας εκτιμούν και μας παίρνουν στα σοβαρά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο»

Η έμπνευση

Από πού όμως αντλούν έμπνευση αυτές οι γυναίκες για όλα όσα έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα; Για την Asma η έμπνευση βρίσκεται σε αυτά που δεν έχουν έρθει ακόμη!

«Νομίζω ότι για μένα προσωπικά, εμπνέομαι από το να ξέρω ότι δεν έχω τελειώσει αυτό που ξεκίνησα με την έννοια ότι, όπως όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να παίξω επαγγελματικά με κανέναν τρόπο. Αλλά μετά μπόρεσα να συμμετάσχω στην καμπάνια, όπου τελικά μας επέτρεψαν να φορέσουμε χιτζάμπ. Είχα ήδη περάσει την ηλικία που μπορούσα, να είμαι μέρος του παιχνιδιού, αλλά δεν ένιωθα ότι μπορούσα απλώς να σταματήσω και να πω ότι, εντάξει, λοιπόν, βοήθησα να αλλάξετε τους κανόνες σας και σταματάω», λέει και συνεχίζει: «Εξακολουθώ να έχω αυτό το κίνητρο μέσα μου. Θέλω να βεβαιωθώ ότι είμαστε ακόμα ορατές, πως οι νεαρές μουσουλμάνες μπορούν να δουν εμένα και να δουν και άλλα κορίτσια με τα οποία μπορούν να σχετιστούν και να αισθανθούν ότι ''Αυτή μπορεί να το κάνει. Τότε θέλω να το κάνω κι εγώ''. Και νομίζω ότι μέχρι να αισθανθώ ότι τα έχω καταφέρει, να βλέπω γυναίκες σε κάθε άθλημα εκεί έξω που μοιάζουν με εμένα, που αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται, τότε μπορώ να σταματήσω. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, δεν νιώθω ότι μπορώ απλώς να καθίσω και να παρακολουθώ».

Όσο για την Ellie Goldstein η έμπνευση έρχεται μέσα από την οικογένεια της. «Mε εμπνέουν οι γονείς μου και η αδερφή μου, Έιμι. Και ο παλιός μου δάσκαλος, με ενέπνευσε πραγματικά να τα πάω καλά και με καθοδήγησε σε όλη μου τη ζωή. Αγαπώ τη δουλειά μου και εμπνέω άλλα άτομα με αναπηρίες».

Γιατί οι γυναίκες εγκαταλείπουν τα sports

Μιλώντας για τους λόγους που οι γυναίκες αποθαρρύνονται και συχνά εγκαταλείπουν τον αθλητισμό, ανεξάρτητα από το ταλέντο και τις ικανότητες τους, αλλά και την αγάπη τους για αυτόν, η Nneka αναφέρεται στον ρόλο των social media.

«Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλές μετρήσεις που μπορούν να αναλύσουν το γιατί τα νεαρά κορίτσια τα παρατούν. Αν έπρεπε να προσφέρω μια υποκειμενική γνώμη, νομίζω ότι, αν και υπάρχει μια, ομορφιά στα social media, υπάρχουν και ελλείψεις που περιορίζουν κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια ιδέα για το πώς πρέπει να μοιάζει η ζωή. Υπάρχει μια ιδέα για το πώς πρέπει να το κάνετε με βάση αυτό που παρουσιάζεται σε μια εικονική πραγματικότητα.

«Εγώ δεν μεγάλωσα με τόση τεχνολογία όση έχουν τα παιδιά τώρα. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να βγαίνουμε έξω, να δοκιμάζουμε νέα πράγματα, να παίζουμε με τους φίλους μας. Έχω τρεις αδερφές και νομίζω ότι υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από παράγοντες που μπορεί να μην κατευθύνουν απαραίτητα τις νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια στον αθλητισμό».

Οι στόχοι τους για το 2022

Η Asma η οποία πρόσφατα ξεκίνησε την δική της σειρά συνεντεύξεων με τίτλο Beyond Pretty θέλει να συνεχίσει να μοιράζεται σιτορίες γυναικών που εμπνέουν.

Η Nneka από την άλλη, μοιράστηκε ότι θέλει να επικεντρωθεί στον εαυτό της μετά από δύο δύσκολες χρονιές για τον αθλητισμό εξαιτίας την πανδημίας, αλλά και τον χειρότερο τραυματισμό της καριέρας της.

Tο Euro 2022 για το οποίο πιστεύει ότι «είναι η ώρα να κάνουμε πολλές αλλαγές και κινήσεις» είναι ο κύριος στόχος της . «Το πρωτάθλημα συμφώνησε τελικά να βάλει νόμους για την εγκυμοσύνη στο συμβόλαιό μας, έτσι ώστε να πληρωνόμαστε πλήρως κατά την διάρκεια της κύησης, κάτι που προφανώς για εμάς τις γυναίκες είναι εκπληκτικό και είναι ένα τεράστιο βήμα».

«Εκτός από αυτό, ξεκινώ μια εκστρατεία για την ψυχική υγεία στην Ολλανδία γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητιέται αρκετά. Ελπίζω να βελτιωθώ η ίδια και να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους πάνω σε αυτό».

Η Ellie εύχεται να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο στη βιομηχανία της μόδας, για να έχει αυτοπεποίθηση. Και να ξέρει ότι εμπνέει τους ανθρώπους. «Ξέρω ότι οι ελπίδες και τα όνειρα δεν εγκαταλείπουν ποτέ. Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα γιατί μου αρέσει το πώς πετυχαίνω πράγματα στον κόσμο με το να είμαι ο εαυτός μου», δηλώνει γεμάτη σιγουριά.