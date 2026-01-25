Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 26 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2026, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 26 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2026 για κάθε ζώδιο

Περνάμε σε μια εντελώς διαφορετική ενέργεια, πιο ωμή, πιο ειλικρινή και σαφώς πιο ηλεκτρισμένη για τα ζώδια. Η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό -σε μόνιμη βάση πλέον από την πρώτη του επίσκεψη τον Μάρτιο του 2025- ανοίγει έναν νέο, μακροπρόθεσμο κύκλο όπου τα όνειρα παύουν να είναι θεωρητικά και ζητούν δράση. Ιδανικά, πάθος και επιθυμία συναντούν την ανάγκη για προσωπική αλήθεια και ό,τι δεν έχει λόγο ύπαρξης αρχίζει σταδιακά να ξεθωριάζει.

Στο κέντρο της εβδομάδας, η σύνοδος Άρη–Πλούτωνα στον Υδροχόο λειτουργεί σαν καταλύτης για τις προσωπικές μας σχέσεις, όπου οι δυναμικές και οι ισορροπίες αλλάζουν με τρόπο απόλυτο. Είναι η στιγμή που κάποια πράγματα τελειώνουν οριστικά, ενώ άλλα ξεκινούν με ένταση και χωρίς επιστροφή. Δεν χωρούν πια μισές λύσεις ή παιχνίδια δύναμης.

Το κλείσιμο της εβδομάδας, με τη σύνοδο Ερμή–Αφροδίτης, φέρνει ρομαντισμό φλερτ και νέες γνωριμίες. Λόγια που λέγονται με ειλικρίνεια, γνωριμίες που ξεκινούν μέσα από συζητήσεις ή κοινωνικές επαφές και μια πιο ανάλαφρη, αλλά ουσιαστική διάθεση, βοηθούν να εκφραστεί αυτό που πραγματικά θέλουμε, χωρίς φόβο και χωρίς φίλτρα.

Πρωταγωνιστές είναι οι σταθεροί (Υδροχόος, Λέων, Ταύρος, Σκορπιός) 1ου δεκαημέρου και φυσικά και τα ζώδια της Φωτιάς (Κριός, Λέων,Τοξότης). Αν είσαι ζώδιο Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι) 2ου δεκαημέρου, η εβδομάδα δουλεύει υπέρ σου, ειδικά σε θέματα έρωτα.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 19 - 25 Ιανουαρίου 2026

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, αυτή η εβδομάδα σε βοηθάει να βγεις μπροστά να διεκδικήσεις όνειρα και στόχους που μέχρι τώρα είχες μόνο στο μυαλό σου. Η είσοδος του Ποσειδώνα στο ζώδιό σου στις 26 του μήνα, ξεκινά έναν μακροπρόθεσμο κύκλο όπου αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τον εαυτό σου, τα όνειρά σου και τις επιθυμίες σου.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, αυτή η εβδομάδα λειτουργεί περισσότερο παρασκηνιακά, αλλά με πολύ ουσιαστικό τρόπο. Η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό στις 26 του μήνα, σε βάζει να πατήσεις ένα «φρένο» και να αποτραβηχτείς προκειμένου να οργανωθείς και να επιστρέψεις στη δράση με πλάνο.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, αυτή η εβδομάδα σε βγάζει ξεκάθαρα έξω από τα στενά σου όρια και σου ανοίγει νέους κύκλους ανθρώπων και εμπειριών. Η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου φωτίζει την κοινωνικότητά σου και σε φέρνει πιο κοντά σε ομάδες, φιλίες και κοινωνικά περιβάλλοντα που σε εμπνέουν.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις στη δουλειά αλλά και στο τρόπο που διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου. Η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου θολώνει τα όρια ανάμεσα σε επαγγελματικό και προσωπικό. Ένα πρόσωπο με κύρος, δύναμη ή έντονη παρουσία μπορεί να σε γοητεύσει περισσότερο απ’ όσο είχες υπολογίσει.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, αυτή η εβδομάδα βάζει τις σχέσεις σου στο επίκεντρο και δύσκολα περνά απαρατήρητη. Η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου αλλάζει σταδιακά τον τρόπο που οραματίζεσαι το επόμενο σου βήμα. Μπαίνεις σε μια φάση όπου η έμπνευση, το ένστικτο και η ανάγκη να κινηθείς με βάση το “θέλω” σου παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τη λογική.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, αυτή η εβδομάδα δεν παίζει επιφανειακά, αλλά σε βάζει σε πιο βαθιά και ουσιαστικά μονοπάτια στις σχέσεις. Με τον Ποσειδώνα να περνά στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου, μια γνωριμία ή μια ήδη υπάρχουσα σχέση μπορεί να αποκτήσει έντονο συναισθηματικό και ερωτικό βάθος. Έλξη, μυστήριο και ανάγκη για σωματική επαφή που θα συνδεθεί και επίπεδο ψυχής μπαίνουν στο παιχνίδι.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ, αυτή η εβδομάδα βάζει τον έρωτα στο επίκεντρο και δεν σου επιτρέπει να τον δεις επιφανειακά. Με τον Ποσειδώνα να περνά στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου, οι σχέσεις αποκτούν πιο ρομαντικό, ιδανικό αλλά και καρμικό χαρακτήρα. Μια γνωριμία μπορεί να σε παρασύρει συναισθηματικά ή να σε κάνει να πιστέψεις ξανά σε κάτι που είχες αφήσει πίσω.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα δεν είναι ελαφριά αλλά είναι βαθιά μεταμορφωτική, ειδικά σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας. Με τον Ποσειδώνα να περνά στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου, αλλάζει σταδιακά η σχέση σου με την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις σου.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, αυτή η εβδομάδα ξυπνά τον ερωτικό σου ενθουσιασμό και σε βάζει ξανά σε mood φλερτ, δημιουργικότητας και παιχνιδιού. Με τον Ποσειδώνα να περνά στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου, μια γνωριμία ή ένα συναίσθημα μπορεί να αποκτήσει πιο ρομαντική, σχεδόν κινηματογραφική διάσταση. Θες να ερωτευτείς, να εμπνευστείς και να νιώσεις ότι κάτι σε κάνει να χαμογελάς αυθόρμητα.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, αυτή η εβδομάδα αγγίζει θέματα σπιτιού ενώ ταυτόχρονα φέρνει γεγονότα και εξελίξεις για τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Με τον Ποσειδώνα να περνά στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά το τι σημαίνει «σπίτι» και ποιοι άνθρωποι σου προσφέρουν πραγματική στήριξη. Μπορεί να νιώσεις πιο ευάλωτος, αλλά και πιο ανοιχτός στο να δείξεις συναίσθημα.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, αυτή είναι δική σου εβδομάδα και κυρίως στον ερωτικό τομέα όπου όσα δεν φέρνει ο χρόνος πραγματικά μπορεί να τα φέρει μια εβδομάδα! Αν ανήκεις στο πρώτο ή το δεύτερο δεκαήμερο, ετοιμάσου για σοβαρές ευκαιρίες νέων γνωριμιών, αν είσαι ελεύθερος, ή εξελίξεις που θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία της σχέσης σου.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα λειτουργεί υπόγεια αλλά καθοριστικά για εσένα. Μπαίνεις σε μια φάση εσωτερικής ανασύνταξης, όπου αρχίζεις να επαναπροσδιορίζεις τι σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια και ποιοι άνθρωποι έχουν πραγματική θέση στη ζωή σου. Με τον Ποσειδώνα να περνά στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου, αρχίζεις σταδιακά να επαναπροσδιορίζεις τις ανάγκες σου σε οικονομική ασφάλεια, αξία και συναισθηματικό δέσιμο.

