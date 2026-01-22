3 ζώδια που μαραζώνουν με τον μουντό καιρό - Η ψυχολογία τους μπαίνει στον “πάγο”

Μπορεί στην Ελλάδα να βιώνουμε τον χειμώνα λίγες εβδομάδες τον χρόνο, ωστόσο είναι αρκετές για να επηρεάσουν τη διάθεση ορισμένων ζωδίων.

Μπορεί ο ελληνικός χειμώνας να μη θυμίζει σε τίποτα τις βαριές, σκοτεινές εποχές του βορρά, όμως οι γκρίζες μέρες, η υγρασία και η έλλειψη φωτός είναι αρκετά για να ρίξουν την ψυχολογία ορισμένων ανθρώπων. Για κάποια ζώδια, ο μουντός καιρός λειτουργεί σαν διακόπτης που ρίχνει τη διάθεση, μειώνει την ενέργεια και «αναστέλλει» την ανάγκη για κοινωνικότητα.

Δεν είναι απλώς θέμα γκρίνιας ή κακού mood. Ο καιρός είναι βαθιά συνδεδεμένος με τον τρόπο που κάθε ζώδιο αντλεί χαρά, έμπνευση και κίνητρο. Όταν ο ήλιος κρύβεται και οι μέρες μικραίνουν, κάποια ζώδια νιώθουν σαν να μπαίνει η ψυχολογία τους στον… πάγο. Ποια είναι αυτά; Συνέχισε να διαβάζεις.

3 ζώδια που δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον μουντό καιρό

Λέων

Ο Λέων έχει ανάγκη το φως – κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυβερνάται από τον Ήλιο και αντλεί ενέργεια από τη ζεστασιά, τη λάμψη και τη ζωντάνια. Όταν ο καιρός σκοτεινιάζει, ο Λέων νιώθει ότι χάνει τη δύναμή του. Η διάθεσή του πέφτει, γίνεται πιο εσωστρεφής και δυσκολεύεται να βρει κίνητρο για δράση. Ο μουντός καιρός του στερεί την αίσθηση ότι «λάμπει», κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχολογία του. Δεν είναι τυχαίο ότι τον χειμώνα μπορεί να εμφανίσει περισσότερη μελαγχολία ή ακόμα και ανασφάλεια.

Ζυγός

Ο Ζυγός λατρεύει την ομορφιά, την αρμονία και τα ευχάριστα ερεθίσματα. Οι σκοτεινές μέρες, τα γκρίζα σύννεφα και η έλλειψη χρώματος τον αποσυντονίζουν. Η κακή διάθεση δεν έρχεται πάντα με έντονα συναισθήματα, αλλά με μια εσωτερική ανισορροπία. Ο Ζυγός νιώθει ότι χάνει την αισιοδοξία του, γίνεται πιο αναποφάσιστος και αποφεύγει κοινωνικές δραστηριότητες. Ο μουντός καιρός τον κάνει να βλέπει τα πάντα λίγο πιο «γκρίζα» απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες επηρεάζονται έντονα από την ατμόσφαιρα γύρω τους. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι και απορροφούν την ενέργεια του περιβάλλοντος. Ο μουντός καιρός μπορεί να τους βυθίσει σε σκέψεις, αναμνήσεις και μια διάθεση εσωτερικής απόσυρσης. Η μελαγχολία τους δεν είναι πάντα εμφανής, όμως είναι βαθιά. Οι Ιχθύες μπορεί να νιώσουν κόπωση, συναισθηματική ανισορροπία και ανάγκη να απομονωθούν περισσότερο απ’ όσο συνήθως.

