Βρήκαμε τα φλατ που θα αντικαταστήσουν τις κλασικές μπαλαρίνες – Κομψές και στιλάτες, ταιριάζουν με όλα

Oι μπαλαρίνες έχουν καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες ως το απόλυτο φλατ παπούτσι καθώς είναι άνετες, κομψές και ευέλικτες.

Ταιριάζουν κυριολεκτικά με τα πάντα στη γκαρνταρόμπα μας προσφέροντας μια διαχρονική κομψότητα και φυσικά επιστρέφει ξανά και ξανά κάθε σεζόν.

Ωστόσο, καθώς το στιλ στρέφεται όλο και περισσότερο προς τις καθαρές γραμμές και τις πιο σύγχρονες σιλουέτες, ένα νέο είδος φλατ φαίνεται να κερδίζει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των It Girls. Ο λόγος για τα V-cut flats, τα οποία έρχονται να ανανεώσουν την εικόνα των κλασικών μπαλαρινών, διατηρώντας την άνεση αλλά προσθέτοντας μια πιο σύγχρονη πινελιά.

Βρήκαμε τα φλατ που θα αντικαταστήσουν τις κλασικές μπαλαρίνες

Το χαρακτηριστικό τους στοιχείο είναι το V-shaped κόψιμο στο μπροστινό μέρος, το οποίο επιμηκύνει οπτικά το πόδι. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές στρογγυλές μπαλαρίνες, τα V flats δείχνουν πιο σύγχρονα, πιο σοφιστικέ, ακόμα και στα πιο απλά outfits.

Πώς θα τα φορέσεις; Το μυστικό στο styling είναι η απλότητα, όσο δηλαδή πιο καθαρές οι γραμμές των ρούχων, τόσο περισσότερο αναδεικνύεται το παπούτσι.Με tailored παντελόνια και ένα απλό πουκάμισο δημιουργούν ένα κομψό, office look ενώ με straight ή barrel τζιν δίνουν μια cool αλλά πάντα chic αισθητική.

Δες παρακάτω μερικές επιλογές για να διαλέξεις

epapoutsia.gr

Καφέ μπαλαρίνες/ Δες εδώ

envieshoes

Φλατ με cow print/ Δες εδώ

Answear

Με μπαρέτα/ Δες εδώ

epapoutsia.gr

Σε μαύρο χρώμα/ Δες εδώ

Tsakiris Mallas

Με λεοπάρ print/ Δες εδώ