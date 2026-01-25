Βρήκαμε τα φλατ που θα αντικαταστήσουν τις κλασικές μπαλαρίνες – Κομψές και στιλάτες, ταιριάζουν με όλα
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
25 Ιανουαρίου 2026
Ταιριάζουν κυριολεκτικά με τα πάντα στη γκαρνταρόμπα μας προσφέροντας μια διαχρονική κομψότητα και φυσικά επιστρέφει ξανά και ξανά κάθε σεζόν.
Ωστόσο, καθώς το στιλ στρέφεται όλο και περισσότερο προς τις καθαρές γραμμές και τις πιο σύγχρονες σιλουέτες, ένα νέο είδος φλατ φαίνεται να κερδίζει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των It Girls. Ο λόγος για τα V-cut flats, τα οποία έρχονται να ανανεώσουν την εικόνα των κλασικών μπαλαρινών, διατηρώντας την άνεση αλλά προσθέτοντας μια πιο σύγχρονη πινελιά.
Βρήκαμε τα φλατ που θα αντικαταστήσουν τις κλασικές μπαλαρίνες
Το χαρακτηριστικό τους στοιχείο είναι το V-shaped κόψιμο στο μπροστινό μέρος, το οποίο επιμηκύνει οπτικά το πόδι. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές στρογγυλές μπαλαρίνες, τα V flats δείχνουν πιο σύγχρονα, πιο σοφιστικέ, ακόμα και στα πιο απλά outfits.
Πώς θα τα φορέσεις; Το μυστικό στο styling είναι η απλότητα, όσο δηλαδή πιο καθαρές οι γραμμές των ρούχων, τόσο περισσότερο αναδεικνύεται το παπούτσι.Με tailored παντελόνια και ένα απλό πουκάμισο δημιουργούν ένα κομψό, office look ενώ με straight ή barrel τζιν δίνουν μια cool αλλά πάντα chic αισθητική.
Δες παρακάτω μερικές επιλογές για να διαλέξεις
Καφέ μπαλαρίνες/ Δες εδώ
Φλατ με cow print/ Δες εδώ
Με μπαρέτα/ Δες εδώ
Σε μαύρο χρώμα/ Δες εδώ
Με λεοπάρ print/ Δες εδώ
