Τα super θηλυκά ελληνικά μαγιό με τα παιχνιδιάρικα patterns είναι η νέα μας εμμονή

Για κάποια κορίτσια καλοκαίρι σημαίνει ηλιοθεραπεία στην καυτή αμμουδιά, party μέχρι το πρωί μέσα σε αστραφτερά μαγιό που φτιάχτηκαν με σκοπό να εντυπωσιάσουν και όχι να βραχούν και άπειρες ώρες προετοιμασίας για να κάνουν μια grande εμφάνιση στην παραλία.

Για κάποια άλλα, από την άλλη, το καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, απελευθέρωση, αλμυρή επιδερμίδα και ατέλειωτο κολύμπι στη θάλασσα. Μια περιπέτεια χωρίς περιορισμούς στα πιο τροπικά μέρη του πλανήτη.

Σε αυτά τα κορίτσια λοιπόν, ανήκει και η Εύα Φράγκου, η οποία είχε την τύχη να γνωρίσει αυτό το συναίσθημα, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού, στην εξωτική Καραϊβική. Ξεκινώντας με σκοπό να ανακαλύψει τον κόσμο και τις νέες κουζίνες, η δημιουργός του Lookseri κατέφτασε στον πιο ονειρεμένο τόπο και η μαγεία του την συνεπήρε. Το 2014 γεννήθηκε η ιδέα του brand, η οποία βασίστηκε σε sporty μαγιό που θα δάμαζαν τα κύματα. Εμπνεόμενη από τον τρόπο ζωής του νησιού, το ατέλειωτο μπλε της θάλασσας και την συνήθεια των ανθρώπων να ζουν μέσα σε ένα μαγιό από το πρωί ως το βράδυ, η Εύα επέλεξε την πορεία που θα ακολουθούσε. Και από τότε μέχρι και σήμερα κάθε φορά που την ρωτούν “γιατί μαγιό;” η ίδια απαντάει, “γιατί αυτά ήταν τα ρούχα μου!”. Και ποια θα μπορούσε να κατανοήσει καλύτερα τη λέξη μαγιό, από το κορίτσι που έζησε τέσσερα ολόκληρα χρόνια μέσα σε αυτό;

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα με μια βαλίτσα εμπειρίες και ιδέες, η Εύα ενσωμάτωσε στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας στη φιλοσοφία του Lookseri brand και μια μαγική ένωση αντίθετων πολιτισμών και μοναδικών μαγιό, γεννήθηκε το 2017, όταν και κυκλοφόρησαν επίσημα. Φτιαγμένα στην Ιταλία και την Ισπανία, σε μίνιμαλ, αλλά elegant, αισθησιακές γραμμές, άνετα και ιδανικά όχι μόνο για κολύμπι, αλλά και για να περάσεις ένα ολόκληρο καλοκαίρι μέσα σε αυτά, τα μαγιό της Lookseri by Eva Fragou επαναπροσδιόρισαν την έννοια του καλοκαιριού, δίνοντάς της ένα touch Καραϊβικής και μια πινελιά απελευθέρωσης. “Μαγιό για μπάνιο”, αυτή ήταν η απίθανη ιδέα της Εύας, την οποία μέχρι τότε, η νέα κουλτούρα του “φαίνεσθαι” είχε εντελώς, ξεχάσει.

Αλλά… σε ποιες γυναίκες απευθύνεται το brand;

Στις δυναμικές, στις γεμάτες αυτοπεποίθηση και θάρρος, σε όσες δεν φοβούνται να ξεκινήσουν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και δεν φοβούνται να κλείσουν μια βαρετή. Σε όλες όσες λατρεύουν το καλοκαίρι, στις παιχνιδιάρικες προσωπικότητες, στις γυναίκες που εκφράζονται μέσα από το σώμα τους, σ’ αυτές που τολμούν να τσαλακωθούν και να ζήσουν, στις “ακομπλεξάριστες”. Όλες αυτές οι γυναίκες αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τη Lookseri, η οποία κατάφερε να αποτυπώσει την ομορφιά των πιο γοητευτικών γυναικών σε πρωτότυπα μαγιό που αγκαλιάζουν τις καμπύλες και αναδεικνύουν τα εκτεθειμένα σώματα, με κλάση, αξιοπρέπεια και fun.

Και γιατί η Lookseri διαφέρει από τις υπόλοιπες εταιρείες μαγιό;

Ακριβώς, γιατί ήρθε να θυμίσει τι πάει να πει καλοκαίρι. Φυσικά και η εικόνα μετράει, το καταλαβαίνεις άλλωστε με το που αντικρίζεις τα μαγιό της, ωστόσο η ιδέα δεν ξεκινάει από εκεί. Είσαι πιο χαρούμενος όταν είσαι ελεύθερος και αυτήν την ανεμελιά της ωραιότερης εποχής του χρόνου ορκίστηκε να επαναφέρει η Lookseri με μαγιό και μπικίνι που φυλάσσουν μέσα τους μουσικές του κόσμου, σκηνές από ταινίες, αρώματα από ταξίδια, όμορφες προσωπικότητες και παθιασμένους έρωτες. Μαγιό με συναισθηματική αξία από τη δημιουργία τους μέχρι και τις πιο τρελές περιπέτειες.

Μια έκρηξη χρωμάτων και patterns

Απελευθέρωση. Αυτή είναι και η λέξη-κλειδί, η όποια χαρακτηρίζει τη νέα κολεξιόν της Lookseri. Μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας και εγκλεισμού, ο κόσμος έχει ανάγκη να ζήσει και να απολαύσει το καλοκαίρι του με όλη τη ζωντάνια και την έκρηξη συναισθημάτων, που τόσο καιρό καταπίεζε. Σαν ένα τεράστιο “ΜΠΑΜ”, η ίδια έκρηξη, αποτυπώνεται μέσα από τα τολμηρά χρώματα και τα μοναδικά patterns στα μαγιό. Animal prints με ζωηρή διάθεση και εκλεπτυσμένο γούστο κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους στην παραλία με το παιχνιδιάρικο ελάφι να κυριαρχεί στο ζωικό βασίλειο, ethnic μοτίβα και τροπικά prints μεταφέρουν τον νου σε εξωτικά μέρη που σε καλούν να τα ανακαλυψεις, γεωμετρικά σχέδια με διάθεση για κολύμπι και συζήτηση σε προκαλούν να τα κατανοήσεις. Μια τολμηρή συλλογή που σπάει τα ταμπού και προωθεί το ανεπιτήδευτο sexiness, έρχεται για να ταράξει τα νερά.

Κι εμείς βρήκαμε τα μαγιό που θα φορέσουμε φέτος το καλοκαίρι και που μέσα τους θα ζήσουμε κάθε στιγμή στο έπακρο.

Στα μάτια της Εύας, όλη η ζωή πρέπει να είναι ένα ατέλειωτο καλοκαίρι. Λαμπερό, ανέμελο, σέξι αλλά ανεπιτήδευτο, δυνατό αλλά άνετο. Life is better in a bikini και η δημιουργός της Lookseri ξέρει καλά τι σημαίνει αυτό.

