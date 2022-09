Harris Reed: Ο νέος Creative Director του Nina Ricci φέρνει gender-fluid αισθητική στον οίκο

Ο σχεδιαστής είναι γνωστός για τη gender-fluid φιλοσοφία του και την avant-garde αισθητική με έντονο το θεατρικό στοιχείο

O οίκος Nina Ricci, μόλις ανακοίνωσε τον νέο του Creative Director, που δεν είναι άλλος από τον ανερχόμενο, Βρετανόαμερικανό σχεδιαστή Harris Reed. Ο Reed, που παρουσίασε πρόσφατα την SS'23 συλλογή του ομώνυμου brand του στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου κερδίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις με το μοναδικό ταλέντο του.

Είναι γνωστός για τη gender-fluid φιλοσοφία του και την avant-garde αισθητική με έντονο το θεατρικό στοιχείο.

«Ο οίκος Nina Ricci με ενθουσιασμό ανακοινώνει την ανάθεση του ρόλου του Creative Director στον Harris Reed. Η πρώτη του κολεξιόν για τον οίκο θα αποκαλυφθεί στις αρχές του 2023», ανακοίνωσε ο οίκος.

Γεννημένος στο Λος Άντζελες, είναι γιος του βραβευμένου με Όσκαρ, Βρετανού παραγωγού ταινιών ντοκιμαντέρ Nicolas Reed και του μοντέλου Lynette Reed. Ο 26χρονος Reed αποφοίτησε από τη σχολή Central Saint Martins το 2020 και ξεχώρισε αμέσως, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον της βιομηχανίας με τις "demi-couture" δημιουργίες του που περιστρέφονται γύρω από την έννοια του gender fluid. Μέσα στα δυο χρόνια από την αποφοίτησή του, ο Reed έχει ήδη κάνει σημαντικές συνεργασίες.

Σχεδίασε το φόρεμα του Harry Styles για την iconic φωτογράφιση στην Αμερικανική Vogue ως ο πρώτος άντρας που πόζαρε για το εξώφυλλό της. Ήταν εκείνος που επιμελήθηκε την εμφάνιση της Iman στο Met Gala 2021, αλλά και ο άνθρωπος πίσω από το custom outfit της Adele στο videoclip του "Oh My God". Ακόμα δημιούργησε το εντυπωσιακό look με φτερά του Lil Nas στο κόκκινο χαλί των MTV VMAs 2022.

Ο Reed δήλωσε ευγνώμων για την νέα του θέση: «Είναι τιμή μου που ανήκω πλέον στον οίκο Nina Ricci, το μπαούλο με τους θησαυρούς του οποίου είναι γεμάτο από glamour, ιστορία και μία ισχύ έτοιμη να εκραγεί. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με την προοπτική της πρόκλησης να εξερευνήσω του τι σημαίνει θηλυκότητα πέρα από τη μόδα και την ομορφιά μέσα σ' ένα τόσο ιστορικό οίκο».

Ο Γαλλικός οίκος Nina Ricci, που ιδρύθηκε το 1932 στο Παρίσι από τη Maria "Nina" Ricci και τον γιο της, Robert Ricci, και ανήκει πλέον στον ισπανικό όμιλο Puig, έχει αλλάξει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια creative directors. Η άφιξη, ωστόσο, του Harris Reed σε συνδυασμό και με τον διορισμό νέου CEO, του Edwin Bodson, τον περασμένο Μάιο, ανοίγει νέες ελπιδοφόρες προοπτικές για τον οίκο.

