Τα πολυκαταστήματα attica γίνονται ο απόλυτος προορισμός για τα sneakers της σεζόν

Τα πολυκαταστήματα attica, προσφέροντας πάντα μία μοναδική και καινοτόμο εμπειρία shopping και αφουγκράζοντας την παγκόσμια τάση της εποχής που επιτάσσει τα sneakers ως πρωταγωνιστές στο everyday look, υποδέχονται για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2022-2023 νέα statement sneakers για γυναίκες και άνδρες, από αγαπημένα στο αγοραστικό κοινό luxury brands.

Η αναβάθμιση των χώρων των πολυκαταστημάτων attica και η διεύρυνση της ποικιλίας των brands που διαθέτουν στην κατηγορία των sneakers, συνδυάζεται ιδανικά με την αίσθηση ανανέωσης της εποχής που καθιστούν τα attica ως το απόλυτο destination point για γυναικεία και ανδρικά sneakers, με τη μεγαλύτερη συλλογή σε lifestyle και fashion sneakers: Από κλασικά sneakers μέχρι sueded out silhouettes, chunky sole sneakers, bold logo sneakers, sneaker boots και slip on sneakers.

Η κατηγορία των sneakers ενισχύεται σημαντικά με νέα contemporary brands όπως Philipp Plein, Premiata και Common Projects στις ανδρικές προτάσεις, και P448 και Philippe Model σε γυναικείες και ανδρικές επιλογές. Παράλληλα, διαθέσιμες είναι οι νέες συλλογές σε sneakers των brands που υπάρχουν ήδη στα πολυκαταστήματα attica, όπως Ηugo, Hogan, Veja, Dsquared2, Karl Lagerfeld, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Zadig & Voltaire, Isabel Marant.

Λίγα λόγια για τα νέα brands:

Philipp Plein

Ακολουθώντας το edgy ύφος του σχεδιαστή, το brand Philipp Plein παρουσιάζει τα καινούργια σχέδια που συνδυάζουν την απλότητα του λευκού everyday sneakers με το

μαξιμαλιστικό ύφος του οίκου.

P448

Το P448 είναι ένα ιταλικό brand υποδημάτων με βασικό χαρακτηριστικό του την καινοτομία και τον πειραματισμό στον σχεδιασμό και στους χρωματικούς συνδυασμούς. Βασίζεται στη φιλοσοφία του «mix & match» και τα ιδιαίτερα σχέδια υπερβαίνουν τα δεδομένα της μόδας αντανακλώντας τον δημιουργικό χαρακτήρα όσων τα επιλέγουν.

Premiata

Η συναισθηματική προσέγγιση της Premiata, με στόχο την εξερεύνηση της διαφορετικότητας, οδήγησε στην πρώτη της συλλογή με genderless στοιχεία και υλικά που

χαρίζουν προστασία και άνεση.

Philippe Model

Το brand Philippe Model συνδυάζει την ιταλική δεξιοτεχνία με τη γαλλική φινέτσα και αποτελεί την τέλεια επιτομή ανάμεσα στην αισθητική και τη δυναμική χρήση των υλικών. Η Fall/Winter 2022-2023 συλλογή του brand είναι μια ωδή στην αγάπη για τη διαφορετικότητα και το inclusivity, προβάλλοντας ταυτόχρονα τη σημασία της

βιωσιμότητας.

Common Projects

Το brand Common Projects είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των σχεδιαστών Flavio Girolami και Prathan Poopat. Με έμπνευση από τις γραμμές και τα σχήματα των

καθημερινών αντικειμένων, σχεδιάζουν τα κομμάτια τους προσοχή στη λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά και τεχνικές.