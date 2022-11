H Greta Thunberg δεν αγοράζει ποτέ καινούρια ρούχα και μιλά ωμά για την υποκρισία της βιομηχανίας της μόδας

Η Greta Thunberg απέδειξε ότι δε φοβάται τίποτα, ούτε την υπερδύναμη της βιομηχανίας της μόδας και μας το δείχνει για ακόμη μία φορά μέσα από τη συνεντευξή της στο ELLE UK

H Σουηδή ακτιβίστρια συμμετείχε στο «Ask Me Anything: The Celebrity Edition», μια στήλη του Elle, στην οποία ο κάθε καλεσμένος δέχεται ερωτήσεις από διάφορους celebrities. Η Greta Thunberg απάντησε σε ερωτήσεις που τις έκαναν η Amanda Gorman, η Malala Yousafzai και άλλοι πολλοί.

Πριν από την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, «The Climate Book» (το οποίο κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου), θέλησε να μιλήσει τόσο για τις προσωπικές της συνήθειες όσο και για την ηθική μόδα. «Δυστυχώς σπάνια παρακολουθώ τηλεοπτικές εκπομπές γιατί δεν έχω χρόνο, αλλά για να χαλαρώσω ακούω πολλή μουσική, κάνω μεγάλες βόλτες...», είπε απαντώντας στην ερώτηση της Yousafzai για το πώς της αρέσει να χαλαρώνει. «Επίσης διαβάζω πολύ... και χορεύω!»

Όσον αφορά στο fast fashion, δήλωσε:

«Νομίζω ότι, λίγο πολύ, οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι η γρήγορη μόδα είναι πολύ επιβλαβής για το περιβάλλον, αλλά πολλοί άνθρωποι φαίνεται να πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλοί στη βιομηχανία της μόδας που προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι και πιο βιώσιμοι. Όταν, στην πραγματικότητα, δεν συμβαίνει αυτό. Το χρησιμοποιούν για να κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι κάνουν κάτι καλό για το περιβάλλον. Πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτή την άποψη του πλανήτη και των πραγμάτων. Συνεχώς απλώς μαζεύουμε πράγματα αντί να τα πετάμε».

Αν αναρωτιέστε πώς προσπαθεί η ίδια να μειώσει το οικολογικό της αποτύπωμα απαντά:

«Θα έλεγα ότι πάνω από το 90% των ρούχων μου, μου τα έχουν δώσει άλλα άτομα, όπως μέλη της οικογένειας μου, φίλοι, συμμαθητές. Δεν αγοράζω καινούρια πράγματα και είμαι κοντή, πράγμα που σημαίνει ότι όταν οι άλλοι δεν χωράνε στα παλιά τους ρούχα, μπορούν να μου τα δώσουν. Είναι βολικό».

Σε παλαιότερη συνέντευξη της είχε αναφέρει ότι η βιομηχανία της μόδας παίζει καθοριστικό ρόλο στην κλιματική και οικολογική κρίση. Πόσο μάλλον όταν το κόστος πληρώνουν αμέτρητοι εργαζόμενοι και κοινότητες που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, προκειμένου να δώσουν λίγη χαρά στη γρήγορη μόδα και να τους αντιμετωπίσουν ως αναλώσιμους».

Η Greta Thunberg είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι την ώρα που άλλοι επώνυμοι αναρτούν τις φωτογραφίες τους στα social media και φροντίζουν να μας ενημερώνουν για το τελευταίο τους λαμπερό outfit, εκείνη προτιμά να παίρνει θέση σε ζητήματα που σίγουρα μας απασχολούν.