LACMA GALA 2022: Οι καλύτερες εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Από το Pajama look της Billie Eilish και του Jesse Rutherford έως τo sophisticated total black look της Alessandra Ambrosio με Jean Paul Gaultier, αυτά είναι τα looks του φετινού LACMA+Art+Film που αγαπήσαμε

Άλλο ένα LACMA GALA, ολοκληρώθηκε και φέτος με επιτυχία, με πολλούς celebrities να δίνουν το παρών στο «County Museum of Art» του Λος Άντζελες, το Σάββατο που μας πέρασε. Πρόκειται για έναν θεσμό, ο οποίος κάθε χρόνο τιμά την τέχνη και τον κινηματογράφο, αποτίοντας φόρο τιμής σε σπουδαίους καλλιτέχνες.

Φέτος το 11ο LACMA gala ήταν αφιερωμένο στην Αμερικανίδα εικαστικό Helen Pashgian, ενώ προηγούμενες χρονιές έχουν τιμηθεί ονόματα όπως ο κινηματογραφιστής Park Chan-wook, η Kehinde Wiley, Amy Sherald, Betye Saar, Catherine Opie, Mark Bradford, Robert Irwin, James Turrell, Quentin Tarantino και πολλοί ακόμη.

Τα έσοδα από το LACMA+Art+Film διατίθενται στο country μουσείο του Los Angeles, και ενισχύουν εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αφορούν τέχνη και κινηματογράφο. Παρουσιαστές της βραδιάς και φέτος είχαν επιλεγεί ο Leonardo DiCaprio και η Eva Chow, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους.

Μόδα, κινηματογράφος, τέχνη και ψυχαγωγία λοιπόν έρχονται να δέσουν μαζί στο εμβληματικό γκαλά, το οποίο φέτος δεν μας απογοήτευσε καθόλου. Αντιθέτως, τα looks των καλεσμένων, που είδαμε στο φετινό LACMA, έχουν ήδη κατακλύσει τα media και όχι άδικα.

Στα highlights της βραδιάς ανήκει και η εμφάνιση της Billie Eilish, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια με τον σύντροφο της Jesse Rutherford, και φρόντισαν να κάνουν μια stand out εμφάνιση, μαζί με το Gucci πάπλωμα τους. Με pajama look περπάτησαν για πρώτη φορά μαζί στο κόκκινο χαλί και λίγο έμεινε μέχρι να γίνουν viral.

Τα ρούχα των περισσότερων celebrities ήταν από τον οίκο Gucci, ενώ η Alessandra Ambrosio ξεχώρισε με το Jean Paul Gaultier φόρεμα της και την statement εμφάνιση της.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τις καλύτερες εμφανίσεις του LACMA 2022



Jared Leto

Laura Harrier

Οlivia Wilde

Sydney Sweeney

Quinta Brunson



Alessandra Ambrosio

Lindsey Vonn

Kendall Jenner

ROSÉ



Paris Hilton

Måneskin

Addison Rae



Kim Kardashian

Halima

Stella Maxwell

Isabeli Fontana



Salma Hayek



Alessandro Michele