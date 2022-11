Με μια λιτή ανακοίνωση στο Instagram, ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Raf Simons ανακοίνωσε το κλείσιμο του ομώνυμου οίκου του

Όπως φάνηκε το show του Raf Simons στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα δεν ήταν one-off, αλλά το κύκνιο άσμα του. Χθες, στις 21 Νοεμβρίου, έναν μήνα μετά την παρουσίαση της ss '23 συλλογής του, ο διάσημος σχεδιαστής μόδας ανακοίνωσε ξαφνικά το κλείσιμο του προσωπικού fashion brand του.

Το νέο έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, με τον Βέλγο σχεδιαστή να έχει ετοιμάσει ήδη καμπάνιες, προϊόντα σπιτιού και αρκετές συνεργασίες. Τίποτα δεν προμήνυε την συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Ο Raf Simons ενημέρωσε το κοινό για το επερχόμενο τέλος στον official λογαριασμό του brand στο Instagram, λαμβάνοντας υποστήριξη από αρκετούς φίλους του, όπως ο σχεδιαστής μόδας Marc Jacobs, ο κριτικός Alexander Fury και ο creative director του οίκου μόδας Bottega Veneta, Mathieu Blazy.



Δυστυχώς, η ss'23 συλλογή του Raf Simons θα είναι και η τελευταία συλλογή του fashion brand του. Ήταν ένα μοναδικό show στημένο στο London's Printworks, ένα παλιό nightclub (πρώην εργοστάσιο εφημερίδας). Εξαιτίας του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ, το show καθυστέρησε μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Ήταν το πρώτο show του fashion brand στο Λονδίνο, στο οποίο αποφάσισε να αποφύγει τις κοινοτυπίες και κάλεσε 800 άτομα από τον χώρο της μόδας και όχι μόνο, να κατακλύσουν την τεράστια έκταση του πρώην εργοστασίου.

Ο ταλαντούχος σχεδιαστής θα συνεχίσει να εργάζεται ως co-creative director του οίκου μόδας Prada, όπως έκανε πολύ επιτυχημένα από το 2020. Μήπως η Miuccia Prada έχει κατα νού να τον συμπεριλάβει στο πρόγραμμα συνταξιοδότησής της; Μήπως ο Raf Simons θα αναλάβει μόνος του ως creative director του οίκου; Αναμένουμε τις εξελίξεις.

Ποιος είναι ο Raf Simons

Ο Raf Simons, ο σχεδιαστής και ο Raf Simons, το fashion brand αποδείχθηκαν εξαιρετικά influential μέσα στα χρόνια, ειδικά στον τομέα της ανδρική μόδας. Ήταν μέλος των "Antwerp Six", των απόφοιτων του Royal Academy of Fine Arts στην Αμβέρσα, οι οποίοι το 1986 συμμετείχαν με τις συλλογές τους στο British Designer Show στο Λονδίνο, όπου ήταν ο πρόδρομος του London Fashion Week.

Η ομάδα των "Antwerp Six" περιλάμβανε μεταξύ άλλων την Ann Demeulemeester, τον Dries van Noten και τον Walter Van Beirendonck, οι οποίοι μαζί με τον Raf Simons κατάφεραν να βάλουν την βελγική μόδα στον χάρτη της παγκόσμιας μόδας, παρουσιάζοντας παράλληλα μια πρωτοποριακή νέα αισθητική.

Ο Raf Simons λάνσαρε την προσωπική του συλλογή το 1995, δημιουργώντας μια νέα τάση με τις minimal σιλουέτες του, την έκδηλη αγάπη του προς τη νεολαία και την extreme για την εποχή του ιδέα, να βάζει απλούς ανθρώπους, και όχι μοντέλα να περπατούν στα shows του.

Ο Raf Simons, ο σχεδιαστής έκανε τάση στα τέλη του '90 το slim-fitting κοστούμι και από τις αρχικές συλλογές του θόλωσε τα όρια ανάμεσα στο luxury και στο streetwear, πράγμα εξαιρετικά παράδοξο και πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή!



Καθώς η φήμη του μεγάλωνε, ο Simons έκανε κάποια «περάσματα» από τον Jil Sander, τον Dior και τον Calvin Klein, όπου ήλεγχε εξ ολοκλήρου το creative κομμάτι. Αποφάσισε όμως να αφοσιωθεί στο δικό του brand, με αποτέλεσμα να μένει λίγο σε κάθε οίκο. Το 2017 κατέκτησε το βραβείο του Menswear και Womenswear Designer of the Year από το Council of Fashion Designers of America για τη δουλειά του στον Calvin Klein και Designer of the Year από το British Fashion Council.

Η συνεργασία του με τον οίκο μόδας Prada από το 2020 και η δουλειά του δίπλα και μαζί με την Miuccia Prada για την γυναικεία και την αντρική συλλογή του οίκου, φαίνεται να του ταιριάζει και να τον ευχαριστεί πολύ περισσότερο.

Μπορεί η ss' 23 να είναι η τελευταία συλλογή του Raf Simons ως fashion brand, αλλά την τελευταία συλλογή του Raf Simons ως σχεδιαστή θα αργήσουμε να τη δούμε.