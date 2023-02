Paco Rabanne: O πρωτοπόρος της μόδας του 20ου αιώνα που έγινε συνώνυμο της Space Age αισθητικής

Ο Ισπανός σχεδιαστής μόδας ήταν συνώνυμο της Space Age αισθητικής και των αρωμάτων

Ο Paco Rabanne, ο Ισπανός σχεδιαστής μόδας, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών στο Portsall της Γαλλίας. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον ισπανικό όμιλο Puig, ο οποίος έχει τον οίκο μόδας Paco Rabanne και τα αρώματα Paco Rabanne.

Ο πρόεδρος της Puig για την μόδα και την ομορφιά, José Manuel Albesa, είπε στο WWD:

«Ο Paco Rabanne μπορούσε να κάνει την υπέρβαση να μοιάζει μαγνητική. Ποιος άλλος θα μπορούσε να παρακινήσει τις στυλάτες Παριζιάνες να φωνάζουν για φορέματα φτιαγμένα από πλαστικό και μέταλλο; Ποιος παρά ο Paco Rabanne θα μπορούσε να φανταστεί ένα άρωμα με όνομα Calandre, το οποίο σημαίνει μηχανή αυτοκινήτου και να το φτάσει να είναι ένα θρυλικό πρότυπο για την μοντέρνα θηλυκότητα; Αυτό το επαναστατικό και ριζοσπαστικό του πνεύμα το ξεχώρισε: Υπάρχει μόνο ένας Rabanne. Με τον χαμό του, θυμόμαστε για ακόμα μια φορά την τεράστια επιρροή του στην σύγχρονη μόδα, ένα πνεύμα που εξακολουθεί να υπάρχει στον οίκο που φέρει το όνομά του»

Η καριέρα και η πρώτη του συλλογή

Ξεκίνησε την καριέρα του στη μόδα, σχεδιάζοντας κοσμήματα για τον Givenchy, τον Dior και τον Balenciaga. Αν και είναι περισσότερο γνωστός για τα μεταλλικά του σύνολα, ο Rabanne παρουσίασε την πρώτη του συλλογή το 1966, χρησιμοποιώντας πλαστικό. Η συλλογή που είχε τίτλο: «12 Μη Φορέσιμα Φορέματα από Σύγχρονα Υλικά» εξαγρίωσε τον γαλλικό τύπο, ενώ ταυτόχρονα έβαλε τον σχεδιαστή στον χάρτη της μόδας και έθεσε τις βάσεις για την σχεδιαστική του πορεία.

Σύμφωνα με το πνεύμα του 1960 που ήταν υπέρ του πειραματισμού, ο Rabanne μετακινήθηκε από το πλαστικό στο μέταλλο, στο χαρτί, στα κουμπιά και στη γούνα, ντύνοντας star, όπως η Mia Farrow, η Audrey Hepburn και η Jane Fonda κατά τη διάρκεια αυτή.

Η σχέση του με την αστρολογία και τον αποκρυφισμό

Ο σχεδιαστής ασχολούνταν πάρα πολύ με την αστρολογία και τον αποκρυφισμό, ενώ μια φορά είχε περιγράψει τον εαυτό του ως «ολίγον μέντιουμ, έναν μάντη». Το 1975 σε μια συνέντευξη με διάφορους γνωστούς και φίλους, ανακοίνωσε: «Πάντα πίστευα στην μαγεία, από όταν ήμουν 8 χρονών ακόμα. Είμαι Υδροχόος και για αυτό είμαι στην γη, για να προβλέψω τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Επίσης έχει γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο "Has the Countdown Begun? Through Darkness to Enlightenment".

Τον Ιούλιο του 2022, ο Paco Rabanne παρουσίασε το Fame, ένα γυναικείο άρωμα με πρόσωπο της καμπάνιας την Elle Fanning, στο οποίο ήθελε να μεταφέρει την αίγλη του Χόλιγουντ με ένα παριζιάνικο twist και εκτόξευσε το brand. Το μπουκάλι του Fame είναι σε σχήμα ρομπότ.