TEZENIS: 2000 Revival for Valentine's Day

Γιορτάστε του Αγίου Βαλεντίνου με τη μοναδική συλλογή του TEZENIS.

Love is in the air… Μία μοναδική, δροσερή και ξέγνοιαστη Valentine’s Day με την υπογραφή της Tezenis, η οποία, και φέτος, φέρνει μία νότα ρομαντισμού στη νέα της συλλογή που είναι αφιερωμένη στη γιορτή των ερωτευμένων.

Η χρωματική παλέτα φωτίζεται με τα συμβολικά χρώματα αυτής της ετήσιας γιορτής. Κόκκινες και λαμπερές ροζ αποχρώσεις για τα εσώρουχα, τις ρόμπες και τις πιτζάμες όπου οι καρδιές γίνονται το επαναλαμβανόμενο θέμα. Είτε κεντημένα είτε cut out, τα σύμβολα του έρωτα διανθίζουν σχέδια που ξεχωρίζουν για το σύγχρονο, trendy στυλ τους.

Η αναβίωση του 2000 ερμηνεύεται εκρηκτικά με κορσέδες σε σατέν εφέ και εσώρουχα διακοσμημένα με εφαρμογές αστραφτερών στρας. Οι διάφορες προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης κρόσσια σε κόκκινα σετ εσωρούχων με σαγηνευτική και παιχνιδιάρικη διάθεση που αναδεικνύουν τέλεια τη σιλουέτα κάθε γυναίκας.

Με τις ποικίλες προτάσεις της που έχουν σχεδιαστεί για να μεταδώσουν όλες τις αποχρώσεις του ρομαντισμού, η συλλογή είναι ένας cool Valentine ύμνος για να φορεθεί ή να χαριστεί την πιο ρομαντική εποχή του χρόνου.

Δείτε τη συλλογή στο παρακάτω gallery.