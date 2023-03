Ανοιξιάτικα outfits στην εντέλεια με τη σειρά Garment Care της Philips

Έξυπνοι τρόποι για να φροντίζεις τα ρούχα σου με την υπογραφή της fashion guru, Αννούσας Μελά

Όλοι μας αναζητούμε λύσεις για … ατσαλάκωτες εμφανίσεις ειδικά εάν η καθημερινότητά μας απαιτεί να είμαστε έξω από το πρωί έως το βράδυ. Εάν ψάχνεις τον τρόπο για να φροντίζεις τα ρούχα σου εύκολα και γρήγορα, είναι η ώρα να ανακαλύψεις τα προηγμένα συστήματα σιδερώματος της Philips που κάνουν το σιδέρωμα να μοιάζει παιχνίδι. Η σειρά Garment Care της Philips σου προσφέρει διαφορετικές επιλογές για αποτελεσματικό και ξεκούραστο σιδέρωμα, πιο γρήγορα από ποτέ και εγγυημένα χωρίς καψίματα!

Η Αννούσα Μελά, style expert & δημιουργός του Anamesa Concept Store, προτείνει εύκολους και πρακτικούς τρόπους φροντίδας των αγαπημένων μας fashion statement pieces και μας βοηθά να ανακαλύψουμε γιατί η σειρά Garment Care της Philips είναι το νέο self-care:

- Ανανέωσε τη διάθεσή σου με ένα mix & match διαφορετικών υφασμάτων, χωρίς να σκέφτεσαι πόση ώρα θα ξοδέψεις στο σιδέρωμα. Με την τεχνολογία OptimalTEMP που διαθέτουν τα συστήματα σιδερώματος της Philips PerfectCare Elite (GC9635/20) και PerfectCare Elite Plus GC9682/80, δεν χάνεις πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας καθώς μπορείς να σιδερώσεις από μετάξι μέχρι τζιν, με αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων, ακόμα και στα πιο ευαίσθητα ρούχα.

- Τόλμησε να βάλεις μία πιο ευφάνταστη πινελιά στο look σου με έντονα patterns και total print συνδυασμούς. Ακόμα και εάν η αγαπημένη σου animal print εμφάνιση είναι τσαλακωμένη στην ντουλάπα, μην αγχώνεσαι ότι πρέπει να βγάλεις τη σιδερώστρα για να τη φρεσκάρεις. Το κάθετο σιδέρωμα θα γίνει πλέον η νέα σου συνήθεια καθώς τα ελαφριά σίδερα της Philips, όπως τα PerfectCare Elite Plus (GC9660/30) και το PerfectCare 8000 Series (PSG8130/80) δεν καταπονούν τον καρπό σου.

- Εάν είσαι on the go όλη μέρα και πρέπει να ανανεώσεις το look σου στον … δρόμο, η Philips έχει φροντίσει για ένα ακόμα must have προϊόν που μπορείς να το έχεις στην τσάντα σου. Το σύστημα ατμού χειρός 3000 Series έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύ, συμπαγές και πτυσσόμενο για εύκολη χρήση και αποθήκευση παντού. Με δυνατότητα φρεσκαρίσματος οποιουδήποτε ρούχου σε μόλις 30 δευτερόλεπτα και κατάλληλο για χρήση ακόμη και στα πιο ευαίσθητα υφάσματα, όπως του αγαπημένου σου μεταξωτού φορέματος, απομακρύνοντας το 99,9% των βακτηρίων από τα ρούχα που φοράς όλη μέρα!

- Chic with a twist: Διάλεξε ένα ανοιχτόχρωμο κοστούμι και απογείωσε το office look σου επιλέγοντας τα αγαπημένα σου sneakers για να είσαι άνετη όλη μέρα. Ακόμα και εάν δεν είναι τόσο καθαρά όσο θα ήθελες, μην αγχώνεσαι! Το sneaker cleaner της Philips, το μικρό και αξιόπιστο gadget, σου λύνει τα χέρια καθώς μπορείς να κάνεις τα αθλητικά σου να μοιάζουν σαν καινούρια, όπου κι αν βρίσκεσαι καθώς λειτουργεί με μπαταρία και είναι πολύ εύκολο στη χρήση.

Ανακάλυψε την ολοκληρωμένη, premium Garment Care σειρά της Philips στο https://www.philips.gr/