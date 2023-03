Evangelia Drosi: Τα ελληνικά χειροποίητα flat shoes που κάθε stylish γυναίκα θα αγαπήσει

Η αναζήτηση του τέλειου flat παπουτσιού σταματάει εκεί που συναντάται η τέχνη δια χειρός, η ελληνική έμπνευση και το μοναδικό affordable στιλ.

Αν έπρεπε να περιγράψουμε το ιδανικό παπούτσι, αυτό που θα μας συνόδευε από το πρωί έως το βράδυ, θα συγκέντρωνε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: στιλ, άνεση, ποιότητα. Στιλ για να ολοκληρώσει μοναδικά μια εμφάνιση μας και να μας κάνει να νιώθουμε όμορφες σε κάθε μας βήμα. Άνεση για να μπορούμε να το φοράμε από τις πρώτες πρωινές ώρες στο γραφείο μας μέχρι αργότερα μέσα στην ημέρα, ακόμη και αν θελήσουμε να συνεχίσουμε για ένα early dinner ή ένα ποτό μετά τη δουλειά. Ποιότητα γιατί κανένα από τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά δεν μπορεί να βρει την τέλεια έκφρασή του αν δεν συνυπάρχουν τα καλύτερα υλικά, η γνώση της υποδηματοποιίας, η δουλειά στο χέρι και η έμπνευση στην δημιουργία. Τα χειροποίητα παπούτσια που χαρίζουν στιλ και άνεση όλη μέρα αποτελούν ιδανική επιλογή, ειδικά αν μπορούν να μας δώσουν fashionable χαρακτήρα χωρίς να χρειαστεί να σκαρφαλώσουμε σε μεγάλο ύψος τακουνιού. Γι’ αυτό και τα χειροποίητα flats είναι το απόλυτο must-have της εποχής και αποδεικνύονται η πιο safe stylish επιλογή. Όταν μάλιστα έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα – γιατί λατρεύουμε να στηρίζουμε τις εγχώριες επιχειρήσεις και την ελληνική δημιουργικότητα – και παράλληλα μπορούμε να τα αποκτήσουμε σε προσιτή τιμή, τότε έχουμε το απόλυτο winner! Η αναζήτηση, λοιπόν, του ιδανικού παπουτσιού σταματάει για εμάς στις flat δημιουργίες της Evangelia Drosi, της ελληνίδας σχεδιάστριας που έχει διακριθεί εδώ και χρόνια στον χώρο του υποδήματος και έχει βρει τον τρόπο να χαρίζει σε κάθε μας βήμα ό,τι ακριβώς ζητάμε από τα παπούτσια μας.

Made in Greece, made with style

Η Ευαγγελία Δρόση, η σχεδιάστρια πίσω από το ομώνυμο brand, είναι η προσωποποίηση της ελληνικής δημιουργικότητας. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην επαρχία, είναι γεμάτη από τις εικόνες της ελληνικής γης, τα χρώματα της υπαίθρου και την αυθεντικότητα της ζωής κοντά στη φύση και ξέρει πώς να μεταφέρει κάθε ερέθισμα έμπνευσης στις δημιουργίες της. Παράλληλα, με την αισθητική ενός καλλιτέχνη, την αγάπη στη λεπτομέρεια ενός τεχνίτη και την φαντασία ενός ανήσυχου μυαλού, επιτυγχάνει να δημιουργήσει παπούτσια και αξεσουάρ που κάνουν περήφανο τον χώρο της ελληνικής υποδηματοποιίας και μας δίνουν κάθε λόγο να την τιμήσουμε επιλέγοντας τα πιο κομψά, χειροποίητα σχέδια. Αυτή την άνοιξη επιμένουμε στο flat, καθώς συνδυάζει την άνεση του μοκασινιού, του oxford ή της μπαλαρίνας με το design των Evangelia Drosi δημιουργιών που μας μεταφέρουν σε ένα into-the-city catwalk όλη την ημέρα, κάθε μέρα. Η Evangelia Drosi άλλωστε έχει καταφέρει να μεταμορφώσει τα flat shoes σε κάτι παραπάνω από ένα λειτουργικό, εύκολο παπούτσι, μεταμορφώνοντας τα σε it items που μπορούν να ορίσουν μια εμφάνιση. Ξεχωριστές υφές όπως σουέντ ή μεταλλικές, stand out σχέδια όπως λεοπάρ ή με δεσίματα, μοναδικές αποχρώσεις όπως κίτρινο μεταλλιζέ ή baby pink κάνουν πραγματικά τη διαφορά σε μια εμφάνιση και απέχουν πολύ από το απλό flat shoe που έχουμε συνηθίσει. Και όλα αυτά σε τιμές που μας επιτρέπουν να κάνουμε αγορές που μας κάνουν ακόμη πιο χαρούμενες!

The flats how-to guide

Τα flat παπούτσια έχουν την τιμητική τους αυτή την εποχή, καθώς μπορούν να ολοκληρώσουν άψογα ένα ντύσιμο, αλλά και να δώσουν στιλ σε ένα look χωρίς να χρειαστεί να νιώσουμε άβολα έπειτα από ώρες πάνω σε ψηλά τακούνια. Ένα κομψό loafer, ένα elegant oxford ή μια ρομαντική μπαλαρίνα μπορεί να χαρίσει άψογη εμφάνιση στο γραφείο και να γίνει και το ιδανικό παπούτσι για ένα after work drink, ειδικά στο κέντρο της πόλης που είναι must αυτές τις ανοιξιάτικες μέρες. Ας δούμε smart ways να τα συνδυάσουμε ώστε να μοιάζουμε σαν να βγήκαμε από styling seminar!

Wear your loafers

Κομψά και ultra stylish, τα μοκασίνια έχουν περίοπτη θέση στις τάσεις της εποχής και δικαίως επιδιώκουν το ίδιο και για την γκαρνταρόμπα μας. Με ένα μαύρο στενό παντελόνι, με μια mini φούστα, με ένα κοστούμι ή απλώς με το αγαπημένο μας Jean, τα loafers δίνουν αμέσως χαρακτήρα στην εμφάνισή μας. Τα έντονα χρώματα και οι ιδιαίτερες υφές στη συλλογή της Evangelia Drosi κάνουν ένα ζευγάρι Loafers να γίνονται πρωταγωνιστής ενός look και να μας κάνουν να ξεχωρίζουμε, ενώ η πιο chunky εκδοχή με τον πιο έντονο πάτο μπορεί να δώσει λίγο ύψος σε μια φλατ επιλογή και να μας χαρίσει λίγη ακόμη αυτοπεποίθηση!

Wear your oxfords

Ιδανικά για το γραφείο και για τις πιο corporate εμφανίσεις μας, αλλά το ίδιο stylish και σε μια πιο casual περίσταση, τα oxfords μπορούν να απογειώσουν μια androgynous εμφάνιση ή να χαρίσουν πιο sophisticated χαρακτήρα σε ένα πιο θηλυκό σύνολο. Με μίνι φούστες ή με ψηλόμεσα παντελόνια, με καλτσάκια ή χωρίς, μονόχρωμα ή με έντονες αποχρώσεις όπως αυτές που ξεχωρίζουν στις προτάσεις της Evangelia Drosi, τα oxford shoes μπορούν να κάνουν το preppy look μας να μοιάζει με street style εμφάνιση γεμάτη άνεση. Ένα ζευγάρι oxfors shoes αξίζει να υπάρχει στην ντουλάπα μας, καθώς πάντα μας βγάζει από τη δύσκολη θέση!

Wear your ballerinas

Οι μπαλαρίνες είναι ένα από τα πιο ισχυρά trends της σεζόν και είναι εδώ για να δώσουν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε κάθε look μας. Μπορούμε να επιλέξουμε στρογγυλό, μυτερό ή τετράγωνο τελείωμα σε δέρμα ή ύφασμα και να δημιουργήσουμε girly looks που θα μας κάνουν να είμαστε άνετες όλη την ημέρα χωρίς να χάσουμε το style μας. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε με φορέματα, φούστες, skinny jeans, oversized pants, ενώ μπορούμε να επιλέξουμε ένα έντονο χρώμα για να κάνουμε πιο ενδιαφέρον ένα ήσυχο σύνολο ή να επιτύχουμε ένα color blocking look που τόσο ταιριάζει στην εποχή.

Σε κάθε περίπτωση, όποια επιλογή και να κάνουμε, ό,τι στιλ ή απόχρωση και να επιλέξουμε, είμαστε σίγουρες ότι τα Evangelia Drosi flat shoes μας, τα πιο αγαπημένα μας χειροποίητα και affordable παπούτσια, θα είναι από τα πιο λατρεμένα της ντουλάπας μας.

Αυτή την άνοιξη φωνάζουμε όλοι μαζί: Ι love my ed’s!

Evangelia Drosi boutique: 25ης Μαρτίου 9, 15452 Νέο Ψυχικό, 210 6727196

e-shop: evangeliadrosi.com