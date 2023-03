Beyonce x Balmain: Η Renaissance collection (που δεν περιμέναμε) είναι εδώ

Queen, you dropped this *emoji στέμμα*

Νιώθετε ότι η σημερινή μέρα είναι κάπως μονότονη; Πιστεύετε ότι αυτή η εβδομάδα θα τελείωνε βαρετά; Ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε. Γιατί η Beyonce ήρθε, σέρβιρε υψηλή ραπτική και θύμισε σε όλους μας ότι η πραγματική Βασίλισσα δεν είναι η Camilla.

Το περιμέναμε; Ούτε το περιμέναμε, ούτε τόσο απότομα. Η Beyonce x Balmain είναι εδώ, λέγεται Renaissance Couture, αποτελείται από 16 iconic σχέδια – ακριβώς όσα και τα κομμάτια του ομώνυμου δίσκου – και ζούμε για να τη δούμε ολοκληρωμένη.

Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή το εξώφυλλο της Queen Β στη γαλλική Vogue. Μας κοιτά ακριβώς όπως πρέπει να μας κοιτάξει, ενώ στην ανάρτησή της στο IG, έχει αφήσει τον στίχο “Touching everything in my plain view, and everything next to me gets lit up, too”, από το I’m That Girl. Γιατί, πράγματι, αυτό το κορίτσι είναι.

«Σας ευχαριστώ Olivier Rousteing και Balmain που φέρατε τη Renaissance στη ζωή, στην υψηλή ραπτική. Το να σχεδιάσω πλάι σας ήταν απλευθερωτικό – ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να γιορτάσω την ανθρώπινη υπόσταση, να πάρω καλλιτεχνικά ρίσκα, να ξεπεράσω όρια και να εκφράσω τον εαυτό μου ελεύθερα», ανέφερε σε επόμενη ανάρτηση.

«Ευχαριστώ την ομάδα της Vogue France που εμπιστεύθηκε το όραμά μας και το μοιράστηκε με τον κόσμο».

Εμείς ένα έχουμε να πούμε: Queen, you dropped this *emoji στέμμα*.