Η νέα καμπάνια της Tiffany & Co. είναι μία ωδή στο προσωπικό στιλ

Μια μοναδική καμπάνια που θα εμπνεύσει

Η Tiffany & Co. γιορτάζει την Tiffany T και HardWear συλλογή της με μια καμπάνια που ονομάζεται "This Is Tiffany".

Στην καμπάνια εμφανίζονται οι ambassadors του οίκου, όπως ο νεοεισερχόμενος Jimin από τους BTS, η Zoë Kravitz και η Gal Gadot. Ο K-pop star φοράει ένα άσπρο και ένα μαύρο κοστούμι, συνδυασμένο με αλυσίδες από τη HardWear και δαχτυλίδια και βραχιόλια από τη σειρά Tiffany T. Η Zoë Kravitz, πιο σικάτη από ποτέ, φοράει μεταλλικές αλυσίδες της HardWear και η Gal Gadot με τη σειρά Tiffany T.

«Η καμπάνια μας "This Is Tiffany" είναι ένας αυθεντικός φόρος τιμής στο προσωπικό στιλ. Μπορεί να δημιουργήσαμε τα κοσμήματα, αλλά οι ambassadors έδωσαν νοημα στη συλλογή και έκαναν δικά τους τα κομμάτια», είπε ο Alexandre Arnault στο Δελτίο Τύπου

Δείτε στην παρακάτω gallery την καμπάνια "This Is Tiffany"