Η mat fashion υποδέχεται τη New Balance στα καταστήματά της

Mat fashion loves New Balance

Νέα σεζόν, νέες τάσεις, νέα brands τώρα για όλες τις mat fashionistas. Η mat fashion διευρύνοντας τον κύκλο των συνεργαζόμενων brands, υποδέχεται τη New Balance, με τα πιο εμβληματικά και περιζήτητα sneakers παγκοσμίως, στα καταστήματά της και online.

Κάθε γυναίκα αναζητά τον απόλυτο συνδυασμό κομψότητας και άνεσης που θα την συνοδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συνδυάζοντας άνεση πρακτικότητα και στυλ, η mat fashion προχωρά σε συνεργασία με τη New Balance, αποδεικνύοντας πως ένα ζευγάρι sneakers είναι πιο απαραίτητο από ποτέ.

Τα sneakers obsession των fashionistas σε όλο τον κόσμο είναι τώρα διαθέσιμα στη mat fashion και σε περιμένουν για να κάνεις μοναδικούς συνδυασμούς με mat outfits. Ιδανικά για casual εμφανίσεις αλλά και για τα office looks θα αποτελέσουν το απόλυτο must have για την γκαρνταρόμπα σου. Με μοντέρνα αισθητική και έμφαση στην ποιότητα, συνδυάζουν το sporty με το casual και το semi-formal look με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να φορεθούν όλες τις ώρες της ημέρας και σε κάθε περίσταση δημιουργώντας τα πιο επιτυχημένα style looks.

Η New Balance μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αθλητικών υποδημάτων στον κόσμο, σχεδιάζει μερικά από τα καλύτερα παπούτσια. Σχεδιασμένα χωρίς συμβιβασμούς και κατασκευασμένα με την μοναδική αυθεντική Αμερικάνικη δεξιοτεχνία, που κατέχουν από το 1906, για όλες τις γυναίκες που δεν δέχονται τίποτα λιγότερο για το περπάτημά τους. Επίσης, παρέχει πάντα με κάθε σχέδιο αθλητικού παπουτσιού ποιοτική κατασκευή με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, χρησιμοποιεί υλικά υψηλής ποιότητας στα παπούτσια, προσφέροντας μεγαλύτερο εύρος πλάτους για τα παπούτσια, αλλά και μεγαλύτερα μεγέθη συνολικά.

Αν ψάχνεις ένα νέο ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών που να ταιριάζει με όλα σου τα outfits και συγχρόνως να είναι απόλυτα άνετο, ανακάλυψε τη συλλογή New Balance online στο https://shop.matfashion.com/el/new_balance/ και στα καταστήματα: Ερμού 74 - Αθήνα, The Mall Athens, Πειραιά, Τσιμισκή 32 - Θεσσαλονίκη, Mediterranean Cosmos.