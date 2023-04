Η νέα καμπάνια Haralas για την Άνοιξη – Καλοκαίρι 2023 μας προσκαλεί να τολμήσουμε

Η γνωστή εταιρεία υποδημάτων Haralas, με σύνθημα #BeBoldBeHaralas εισέρχεται δυναμικά με τολμηρή και ανανεωμένη διάθεση στη σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2023, παρουσιάζοντας τη νέα της καμπάνια , με μια fresh και μοντέρνα οπτική

Μέσα από ένα οn-the-road κινηματογραφικό fashion film και φωτογραφικό υλικό, ξεδιπλώνεται η εξόρμηση μιας fashion παρέας σε μια ειδυλλιακή αμμώδη παραλία, απεικονίζοντας μια καλοκαιρινή, ανέμελη και playful ατμόσφαιρα. Για άλλη μια σεζόν, τα latest trends όπως και τα πιο fashionable υποδήματα και αξεσουάρ παίρνουν πρώτο πλάνο και γίνονται συνώνυμο του Haralas.

H καμπάνια φέτος εστιάζει σε ένα νεανικό roadtrip το οποίο παίρνει ζωή με πρωταγωνιστές τους:

Αναστασία Δημητρά - το νέο αστέρι της ελληνικής δισκογραφίας

Natasha Kay - δημοφιλής τραγουδίστρια & youtuber

Μαλαματένια Παλατσίδη- fashion Ιt-girl και content creator

Όλγα Ντάλλα – μοντέλο

Ηρακλής Tsuzinov – μοντέλο και νικητής του GNTM

Γινόμαστε όλοι μαζί συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι με προορισμό τη μόδα, τη ξεγνοιασιά και τα statement looks, χωρίς ενδοιασμούς το οποίο μας παροτρύνει να τολμήσουμε τη μοναδικότητά και το προσωπικό στυλ μέσω του συνθήματος #ΒeΒoldBeHaralas.

Τα καταστήματα Haralas διαθέτουν και τη φετινή σεζόν ξεχωριστά κομμάτια των πιο cool lifestyle fashion brands που έχουν κατακτήσει το street style όπως μεταξύ άλλων - DKNY, Nine West, Dr. Martens, UGG, Public Desire, Carrano, Capodarte, TOUS, Guess, Macarena, Superga, ACBC, Circus by Sam Edelman, BIRKENSTOCK, TOMS , Tamaris, νέες προσθήκες όπως Furla, Schutz, Plein Sport & HOFF αλλά και την πάντα on trend ανανεωμένη Haralas Collection.

Τα key-pieces που συνθέτουν τη γυναικεία συλλογή, περιλαμβάνουν statement πέδιλα, πλατφόρμες, clogs, mules, σανδάλια, chunky sneakers και μπαλαρίνες. Αναπόσπαστο μέρος της συλλογής αποτελούν και οι καθημερινές και ευρύχωρες τσάντες χειρός, οι stylish τσάντες ώμου αλλά και τα βραδινά clutches που ολοκληρώνουν τα σύγχρονα looks του καλοκαιριού και απογειώνουν κάθε εμφάνιση.

Η ανδρική συλλογή χαρακτηρίζεται από άνεση και στυλ, ικανοποιώντας όλες τις προτιμήσεις και συνθέτοντας ιδανικά urban looks με brands όπως μεταξύ άλλων Boss Shoes, UGG, Mexx και Guy Laroche. Urban αλλά και island chic looks για τη φετινή σεζόν, από sneakers, εσπαντρίγιες και lifestyle loafers έως τη μεγάλη επιστροφή των slip ons και boat shoes, όλα τα σχέδια της νέας συλλογής έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα και καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις για το ιδανικό “it look”.

Άκρως ανέμελη διάθεση, coolness, τόλμη, δυναμισμός, στυλ και μοντέρνα αισθητική είναι οι συνδυασμοί που αποτυπώνουν τον παλμό της μόδας και αποτελούν τα βασικά στοιχεία της καμπάνιας Haralas για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023.

Δείτε την καμπάνια στη gallery που ακολουθεί και το video παρακάτω!