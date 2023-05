Πώς η Camilla τίμησε την Ελισάβετ, ως Βασιλική Σύζυγος

Με τις ενδυματολογικές επιλογές της για τη στέψη τόσο του Βασιλιά Καρόλου όσο και της ίδιας, ως Βασιλικής Συζύγου, η Camilla απέτισε φόρο τιμής στην Ελισάβετ. Όπως ορίζει η παράδοση, φόρεσε δύο κάπες κατά τη διάρκεια της τελετής - τη μία κατά την άφιξη της στο Αββαείο Westminster και την άλλη κατά την έξοδο της. Η πρώτη, φτιάχτηκε πριν από 70 χρόνια, για την Elizabeth, όταν εκείνη έγινε επίσημα Βασίλισσα.

Παρακάτω, αναλύουμε τη σημασία κάθε ρούχου της.

Η «Robe of State»

Όταν έφτασε στην τελετή, η Βασιλική Σύζυγος φόρεσε την κάπα, τιμώντας την Ελισάβετ. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι βελούδινο και δημιουργήθηκε από ειδικούς τεχνίτες της Ede and Ravenscroft.

To φόρεμα

Η Camilla φόρεσε ένα λευκό coat dress που σχεδίασε ο Bruce Oldfield, με κεντητή φούστα από κάτω. Το μακρυμάνικο φόρεμα ήταν από μετάξι, με κεντητές χρυσές λεπτομέρειες λουκουδιών. Ολοκλήρωσε το look με μεταξένια παπούτσια Elliot Zed.

H «Robe of Estate»

Η δεύτερη κάπα της, σχεδιάστηκε και κεντήθηκε στο χέρι από τη Βασιλική Σχολή Υφαντουργίας, ενώ η κάπα καθαυτή ήταν της Ede and Ravenscroft. Σε απόλυτη αρμονία μ’ εκείνη το Καρόλου, είχε βασιλικό μωβ χρώμα, ενώ κεντημένα πάνω της ήταν το εθνικό σύμβολο του Ηνωμένου Βασιλείου, το σύμβολο της Βασιλικής Συζύγου, αλλά και στοιχεία της φύσης - ανάμεσα τους μέλισσες, ένα σκαθάρι και πολλά φυτά. Τα λουλούδια, είχαν ιδιαίτερη σημασία - η Lilly of the Valley ήταν ένα από τα αγαπημένα της Ελισάβετ, ενώ βρισκόταν και στη γαμήλια ανθοδέσμη της Camilla. Το delphinium είναι ένα από τα αγαπημένα του Καρόλου, αλλά και το λουλούδι που ανθίζει τον Ιούλιο, τον μήνα που γεννήθηκε η Βασιλική Σύζυγος.