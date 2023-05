Η Calvin Klein γιορτάζει το Μήνα Υπερηφάνειας με τη νέα καμπάνια “Let It Out” αναδεικνύοντας την αισθησιακή αυτοέκφραση

“Let It Out” για τη συλλογική ευφορία που βρίσκεται στην καρδιά της LGBTQIA+ κοινότητας

Η Calvin Klein παρουσιάζει τη καμπάνια “Let It Out”, η οποία γιορτάζει τη συλλογική ευφορία που βρίσκεται στην καρδιά της LGBTQIA+ κοινότητας. Η καμπάνια, αφιερωμένη στην συλλογή 2023 “This Is Love”, φωτογραφήθηκε από τον Karim Sadli με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Amandla Stenberg και Brandon Flynn.

Μέσα από εικόνες που εκφράζουν την χαρά και την ελευθερία του να είσαι ο πιο αυθεντικός εαυτός σου, η καμπάνια μεταφέρει την ενέργεια του Pride, ενώ τα δυναμικά βίντεο αποτυπώνουν τη σημασία του να αφήνεσαι. Οι πρωταγωνιστές αναδεικνύουν την προσωπικότητά τους, απελευθερώνοντας τις αναστολές τους και δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση με τον αισθησιασμό τους.

Η συλλογή "This Is Love" του 2023 από την Calvin Klein, γιορτάζει την ελευθερία της έκφρασης μέσα από ζωηρά κομμάτια σχεδιασμένα με γνώμονα την ευελιξία. Στη συλλογή, συμπεριλαμβάνονται κομμάτια για κάθε συνδυασμό και έμπνευση ενώ μπορούν να φορεθούν από τον καθένα, τόσο κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Μήνα Υπερηφάνειας καθώς και καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Η σειρά εσωρούχων που διαθέτει την χρωματική παλέτα του ουράνιου τόξου και τολμηρό color blocking, με τη λάμψη του χαρακτηριστικού CK waistband, επιτρέπει να αναδειχθεί κάθε υπερήφανος εαυτός, ενώ τα νέα mesh υφάσματα στη σειρά εσωρούχων Modern Cotton και σε επιλεγμένα είδη ένδυσης ενσωματώνουν μια ελαφριά και αισθησιακή προσέγγιση στα πιο εμβληματικά στυλ του brand. Στον τομέα της ένδυσης, ευέλικτα κομμάτια σχεδιασμένα να κάνουν mix and match αναδεικνύονται με τολμηρά graphics που αναγράφουν "This Is Love".

Σύμφωνα με την υποστήριξή του brand προς την κοινότητα LGBTQIA+, η Calvin Klein είναι υπερήφανη που έχει δωρίσει πάνω από 220.000 δολάρια σε ΜΚΟ, όπως η PFLAG National, η ILGA World, το Transgender Law Center και άλλες μόνο για το 2023. Επίσης, η Calvin Klein Australia και το PVH Foundation δώρισαν φέτος 55.000 δολάρια στην BlaQ Aboriginal Corporation. Εκτός από τις οικονομικές δωρεές, το brand συνεργάζεται με όλες τις οργανώσεις ώστε να παρέχει τόσο στην εταιρία αλλά και τους συνεργάτες παγκοσμίως, πόρους και γνώσεις που δίνουν τη δυνατότητα προς την βέλτιστη υποστήριξη και στήριξη της κοινότητας.

Στο πλαίσιο της φετινής συλλογής, σχεδιάστηκαν δύο limited edition t-shirts για την ενίσχυση των ενώσεων ILGA World και Transgender Law Center. Με τις φράσεις "Empower Each Other" και "Show Up For Trans Youth", τα t-shirts αντικατοπτρίζουν την υπερήφανη υποστήριξή του brand σε αυτές τις οργανώσεις στις προσπάθειές τους για την ισότητα και την ασφάλεια των LGBTQIA+.

Τα εικαστικά της καμπάνιας θα εμφανιστούν με το εμβληματικό λογότυπο Calvin Klein και το slogan της καμπάνιας, επαναπροσδιορισμένα σε μια διαβάθμιση ουράνιου τόξου, που αντικατοπτρίζει όλο το φάσμα του Pride.

Η συλλογή είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Calvin Klein, στο calvinklein.gr και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.