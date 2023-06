Η adidas διοργανώνει το μεγαλύτερο sports festival στις 8 Ιουνίου και μας καλεί να κινηθούμε για τον πλανήτη, μετατρέποντας τη δραστηριότητα σε δράση

Μεταξύ 1-12 Ιουνίου, για κάθε 10 λεπτά δραστηριότητας που καταγράφονται σε 34 αθλήματα στην εφαρμογή adidas Running, η adidas θα δωρίσει 1 ευρώ στον παγκόσμιο οργανισμό Common Goal

Οι συνεισφορές θα υποστηρίξουν έργα που εκπαιδεύουν και εμπλέκουν τις κοινότητες σε θέματα βιωσιμότητας μέσω του αθλητισμού Influencer-approved: Τα 7 items που έχουν τη σφραγίδα έγκρισης των πιο hot influencers

Για να μάθετε περισσότερα -και πώς οι άνθρωποι μπορούν να συμμετάσχουν στο κίνημα- επισκεφθείτε το http://adidasmovefortheplanet.gr/

Στις 8 Ιουνίου το Move For The Planet θα κορυφωθεί με ένα sports festival στην Πλατεία Καραϊσκάκη (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο) στις 19:00μ.μ.



Η adidas παρουσιάζει το Move For The Planet, μια νέα παγκόσμια πρωτοβουλία που θα αξιοποιήσει τη συλλογική δραστηριότητα των αθλητικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Η adidas ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μετατρέψουν τη δραστηριότητα σε δράση, καθώς στο διάστημα μεταξύ 1-12 Ιουνίου δεσμεύεται να δωρίσει 1 ευρώ (έως και 1,5 εκατομμύριο ευρώ) στον παγκόσμιο οργανισμό Common Goal. Οι συνεισφορές θα στηρίξουν έργα σε όλο τον κόσμο, που εκπαιδεύουν και εμπλέκουν κοινότητες σε θέματα βιωσιμότητας μέσω του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Move For The Planet project, ο κάθε ενδιαφερόμενος αφού κάνει την εγγραφή στο adidas Running app, θα καταγράφει τις προπονήσεις του σε αθλήματα όπως: τρέξιμο, trail running, τένις, ποδόσφαιρο, γκολφ, στίβος, μπάσκετ, βόλεϊ, beach βόλεϊ, ποδηλασία, ποδηλασία αγώνων, ποδηλασία βουνού. Για κάθε 10 λεπτά δραστηριότητας που θα καταγράφονται στο adidas Running app, η adidas θα δωρίζει 1 ευρώ στον παγκόσμιο οργανισμό Common Goal.

Κατά τη διάρκεια τoυ Move For The Planet θα πραγματοποιούνται sessions από τους adidas Runners και η δράση του project θα κορυφωθεί με ένα μεγάλο sports festival στις 8 Ιουνίου στις 19:00μ.μ στην Πλατεία Καραϊσκάκη (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο). To sports festival του Move For The Planet θα περιλαμβάνει activities όπως 3x3 Basketball, Spinning και Running. Παράλληλες δράσεις όπως art installation, live dj set και πολλές ακόμα, θα αποτελέσουν πόλο έλξης τη μέρα του event.

Στην Ελλάδα καταξιωμένοι αθλητές και ηθοποιοί, οι adidas Runners, όσο και influencers από την οικογένεια της adidas θα πάρουν μέρος στο μεγαλύτερο project του brand για τη βιωσιμότητα. Οι Κατερίνα Στεφανίδη, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Ελισάβετ Πεσιρίδου, Αναστασία Μαρινάκου, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Ελένη Πόλακ, Φώτης Ιωαννίδης, Γιώργος Μασούρας, Άκης Πετρετζίκης, Κλέλια Ανδριολάτου, Josephine Wendel, Hercules Tsuzinov, Γιώργος Λέντζας και Πάνος Βλάχος, μαζί με τους adidas Runners θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Move for the Planet.

Το Common Goal θα κατευθύνει τις συνεισφορές που θα συγκεντρωθούν από το Move For The Planet για έργα σε χώρες όπως η Κολομβία, η Ελλάδα, η Νότια Αφρική και το Πακιστάν. Είτε πρόκειται για την ανανέωση του αθλητικού γηπέδου μιας κοινότητας με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, είτε για την παροχή κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο μείωσης των πλαστικών απορριμμάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τα ποικίλα προγράμματα που έχουν επιλεγεί εστιάζουν σε ορισμένα από τα μέρη που επηρεάζονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το Move For The Planet αποτελεί μέρος των ευρύτερων πρωτοβουλιών βιωσιμότητας της adidas, καθώς η εταιρεία συνεχίζει την αποστολή της να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τον αθλητή, καλύτερο για τον πλανήτη.

Όποιος θέλει να συμμετάσχει στο κίνημα μπορεί να μάθει περισσότερα στο http://adidasmovefortheplanet.gr/